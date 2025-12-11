Adobe, 2025'te yapay zeka sayesinde gelir rekoru kırdı

Adobe, 2025’te 23,7 milyar dolar gelir açıklayarak büyümesini yapay zekâ araçlarına bağladı. Firefly’ın etkisiyle yıllık gelir %11 arttı ve ARR’nin üçte biri yapay zekâdan geldi.

Adobe, 2025 mali yılında gelirini %11 artırarak 23,7 milyar dolara çıkardı. Bu artışın ana sebebi, şirketin Firefly başta olmak üzere yapay zekâ araçlarına yaptığı yatırımlar oldu. Adobe, yapay zekâyı artık büyümenin merkezine yerleştirmiş durumda.

CEO Shantanu Narayen, Creative Cloud’a entegre edilen Firefly araçlarının benimsenmesinden memnun olduklarını açıkladı. Video, görüntü ve ses üretme yetenekleri Adobe’nin yapay zekâ ekosistemini güçlendirdi. Böylece şirketin ARR’sinin üçte biri yapay zeka odaklı ürünlerden geldi.

Adobe aynı zamanda AWS, Azure, Google Gemini, Microsoft Copilot ve OpenAI gibi büyük teknoloji şirketleriyle iş birliklerini genişleterek konumunu sağlamlaştırdı. Bu entegrasyonlar, Adobe’nin yapay zekâ hizmetlerini daha fazla kullanıcıya ulaştırmasını sağladı.

2026 için hedefler arasında ARR’yi %10’un üzerinde artırmak ve yapay zekâ yeniliklerine yatırım yapmayı sürdürmek yer alıyor. Adobe’nin bu finansal performansı, yapay zekâ stratejisinin ticari başarıya dönüştüğünün güçlü bir göstergesi oldu.