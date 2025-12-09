Adobe, kısa video çekmek isteyenlere mobil video editör duyurdu

Adobe, Google ile yaptığı anlaşmayla Premiere Mobile’da YouTube Shorts’a özel video düzenleme aracı kullanıma sundu. Şimdilik iOS’ta kullanıma sunulan özellik, içerik üreticilere hızlı ve kolay kısa video düzenleme imkânı sağlıyor.

Adobe, 8 Aralık 2025’te Google ile yaptığı iş birliği sonucunda YouTube Shorts’a özel bir içerik oluşturma alanını Premiere Mobile’da duyurdu. “Create for YouTube Shorts” bölümü, telefondan profesyonel düzenleme imkânı sunuyor.

Yeni hub, hazır şablonlar, başlık stilleri, geçiş efektleri ve çok katmanlı ses-video düzenleme gibi güçlü araçlarla mobil üretimi hızlandırıyor. Düzenlenen videolar uygulama içinden doğrudan Shorts olarak yüklenebiliyor.

Özellik ilk etapta yalnızca iOS kullanıcılarına sunuldu. Adobe, yakın dönemde daha fazla platforma genişletebileceğini belirtiyor. Bu hamle, özellikle kısa video pazarındaki rekabeti artırmayı hedefliyor.

YouTube ve Adobe, içerik üreticilerin mobilde profesyonel kaliteye ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Böylece Shorts içeriklerinin üretim süresi kısalırken, yaratıcı araçlara erişim de daha kapsayıcı hale geliyor.