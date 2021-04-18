Adobe’un Kurucu Ortağı Charles Geschke Hayatını Kaybetti

Teknoloji dünyasında günümüzün en büyük şirketlerinden birisi olan Adobe’un kurucu ortaklarından Charles Geschke, cuma günü hayatını kaybetti. 81 yaşında dünyaya veda eden Charles, hayatının büyük bir bölümünü Adobe’da geçirdi.

Teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden birisi olan Adobe, günümüzde grafik tasarımdan web tabanlı hizmetlere her alana hitap eden onlarca yazılım ve hizmeti kullanıcılarına sunuyor. Günümüzde 23.000’e yakın çalışana ve 250 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirket, 1982 yılında Kaliforniya’da Charles Geschke ve John Warnock tarafından kurulmuştu.

Geçtiğimiz günse Adobe tarafından üzücü bir haber paylaşıldı. Şirketin kurucu ortaklarından Charles Geschke, cuma günü 81 yaşında hayatını kaybetti. Chuck ismiyle anılan başarılı iş adamı, bugün hepimizin kullandığı Portable Document Format (PDF) teknolojisini geliştirmede aktif rol oynamıştı. Gelin, Geschke ve Adobe’un başarılı büyüme hikâyesini kısaca anlatalım.

Hayatını Adobe’a adamış:

Dr. Charles Geschke, 1982 yılında Xerox’taki iş arkadaşı Dr. John Warnock’la Adobe’u kurar. İsmini Warnock’un evinin arkasında akan dereden alan şirketin ilk ürünü masaüstü yayıncılığında devrim yaşatan PostScript oldu. Dr. Geschke, Aralık 1986’dan Temmuz 1994’e kadar şirkette COO (Baş İşletme Görevlisi) pozisyonunda çalıştı.

Bu sırada 1989 yılında şirketin başkanlığını üstlenen Geschke, bu görevi de Nisan 2000’deki emekliliğine kadar yürüttü. Fakat Geschke’nin kurucu ortağı olduğu şirketle ilişiği emekli olunca sona ermedi. Kendisi ve Warnock, Eylül 1972’den Ocak 2017’ye kadar yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı. Ayrıca Nisan 2020’ye kadar da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam etti.

Tarihi boyunca birçok başarılı ve örnek alınan teknolojiyi dünyaya sunan Adobe, bu başarıda adı geçen Geschke’nin 2009 ABD Başkanı’ndan Ulusal Teknoloji ve Yenilik Madalyası almasını sağladı. Kendisi, bunun dışında IEEE’den Bilgisayar Girişimcisi Ödülü ve Amerikan Elektronik Derneği’den Onur Madalyası kazanmayı da hak etti.