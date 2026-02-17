Yeni iPhone Almak İçin Bu Seneyi Beklediyseniz Üzüleceksiniz: iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro ile Neredeyse Aynı Olacak...

Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddialarına göre bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 18 Pro'da önemli yenilikler beklenmiyor.

Merakla beklenen iPhone 18 serisinin amiral gemisi modelleri olan Pro ve Pro Max için beklentileri düşüren bir iddia gündemde. Bloomberg yazarı Mark Gurman’a göre Apple’ın yeni Pro serisi, radikal yenilikler yerine daha sınırlı güncellemelerle gelecek ve büyük ölçüde beklentilerin altında kalacak.

Gurman’ın “Power On” bülteninde paylaştığı bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, tasarım ve genel deneyim açısından geçen yılki iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerine oldukça benzer olacak. Hatta bu yılki modeller, Apple’ın geçmişte küçük iyileştirmeler yaptığı “S” takılı ara modelleri andıracak.

iPhone 18 Pro'da ne gibi yenilikler olacak?

Her ne kadar dışarıdan bakıldığında büyük bir sıçrama beklenmese de cihazın içinde elbette birtakım yenilikler yer alacak. İddialara göre yeni Pro serisi şu yeniliklerle gelecek:

Değişken diyafram açıklığına sahip yeni bir kamera sistemi

Daha güçlü A20 işlemci

Apple’ın kendi tasarladığı C2 modem

Bu yenilikler teknik anlamda önemli olsa da kullanıcı deneyiminde devrim yaratacak ölçekte görülmüyor.

Asıl yıldız katlanabilir iPhone olacak

Gurman’a göre Apple’ın bu sonbahardaki lansmanında asıl dikkat çekecek ürün Pro modeller olmayacak. Keza şirketin bu yüzden bu yıl Pro modellere gerekli vakti ayırmadığı düşünülüyor.

Eğer iddialar doğruysa şirketin ilk katlanabilir iPhone modelinin sahne ışıklarını üzerine çekmesi bekleniyor.