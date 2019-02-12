Dijital fotoğrafçılığın büyümesinde büyük pay sahibi olan Adobe, Ligthroom isimli yazılımında bazı değişiklikler yaptı. Bir milyarın üzerinde fotoğrafla yapay zekayı eğiten şirket, görüntü kalitesini arttırmak için yapay zekayı kullanacak.

Bugün yayınlanan yeni Lightroom sürümüyle gelen "detayları iyileştir" özelliği, çok fazla detay içeren fotoğraflarda daha önce kullanılan görüntü kalitesini arttırma işlemlerine göre oldukça iyi bir performans veriyor. Adobe, yapay zeka yardımıyla detayları iyileştiren özelliği kullanmak için güçlü bir grafik işlem birimi kullanılmasını öneriyor.

Görüntü kalitesini arttıran yeni özellik hakkında konuşan Abode'un Lightroom ürün müdürü Josh Haftel, "Detayları iyileştir isimli özellik, daha yüksek çözünürlükte ve daha doğru bir görüntü sunarken sahte renk ve tekrarlı desenler gibi yapaylıkları daha az kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Çoğumuz fotoğraf çekerken JPEG formatında kaydediyoruz fakat bu tür yazılımların gelmesiyle görüntü kalitesi artabilen RAW fotoğraflar çekmek, sağladığı esneklik sayesinde teknolojiye ayak uyduran çekimler elde etmemizi sağlar. Adobe'un sunduğu bu özellik, makine tarafından müdahale edilmemiş ham fotoğraf anlamına gelen RAW fotoğrafların üst düzey bir görüntü kalitesine ulaşmasını sağlayacak.

Kameralarımızın çekebildiğinden daha kaliteli fotoğraflar üretmemizi sağlayan özellik, hesaba dayalı fotoğrafçılık diye adlandırılan teknolojinin bir ürünü. Gelecekte üretilecek kameralarda ve fotoğraf düzenleme yazılımlarında, bu teknolojinin sağladığı birçok özellik varsayılan olarak bizlere sunulacak. Bu da gelecekte fotoğrafçılığın farklı bir boyuta taşınacağını gösteriyor.

Adobe'un Windows ve macOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılmak üzere piyasaya sürdüğü iki Lightroom sürümü bulunuyor. Bunlardan ilki tüm özellikleri içinde barındıran Lightroom Classic CC iken, diğeri bulut bilişim ve mobil cihazlarla uyumlu çalışması için geliştirilen Lightroom CC. Adobe'dan gelen açıklamaya göre detayları iyileştirme özelliği her iki versiyonda da kullanılabilecek.

Lightroom CC'ye yeni gelen özellikler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Kullanıcılar Lightroom CC'yi kullanarak birden fazla fotoğrafı tek bir panoramik ya da HDR fotoğrafta birleştirebilecek.

Adobe'un ayrıntıları iyileştir özelliğinin nasıl çalıştığını anlamak için öncelikle dijital kameralardan bahsedelim. Dijital görüntü sensörleri, her piksel için kırmızı, mavi ve yeşil arasından tek bir renk yakalar. Daha sonra bu yakalanan renkler birleştirildiğinde Bayer deseni denen dama tahtası gibi bir desen oluşur. Ardından "demosaicing" adı verilen işlemle eksik değerler hesaplanır ve böylece her piksel üç renk için de belli değerler alır.

Dijital kameralardaki bu işlem, gökyüzü gibi tek renge sahip alanlarda oldukça iyi sonuç verirken, ayrıntıların fazla olduğu alanlarda doğal olmayan görüntüler oluşmasına sebep olur. Adobe, fazla ayrıntıya sahip fotoğraflarda karşılaşılan bu sorunu yapay zeka kullanarak ortadan kaldırmayı hedefliyor. 1 milyarın üzerinde fotoğrafla eğitilen yapay zekanın, ilk testlere göre %30'luk bir görüntü kalitesi artışı olduğu belirtiliyor.