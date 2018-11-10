Photoshop'un gerek ücretli gerekse çok detaylı olması insanları alternatif arayışlarına itebiliyor. İşte Photoshop'a alternatif olarak kullanabileceğiniz 9 site.

Adobe Photoshop milyonlarca insanın kullandığı, konusunda lider konuma gelmiş bir uygulama. İçinde birçok özelliği barındıran Photoshop, çoğunlukla profesyonellerin tercih ettiği bir program. Ücretli olması ve kullanımının pek kolay olmaması insanları ücretsiz alternatifleri aramaya itiyor. İşte indirmeden veya herhangi bir ücret ödemeden, web üzerinden kullanabileceğiniz Photoshop alternatifi siteler.

Eğer aradığınız şey ücretsiz ve online bir fotoğraf düzenleme sitesiyse ilk gitmeniz gereken adres Pixlr Editor. Pixlr’ın en güzel özelliği tüm araçlarını ücretsiz olarak kullanabilmeniz. Ayrıca fırçalar, katmanlar ve filtreler gibi diğerlerinden ayıran özellikleri sayesinde alternatifleri arasında en önce çıkan fotoğraf düzenleme sitesi Pixlr.

HTML 5 kullanması sayesinde web tarayıcınızda herhangi bir sorun çıkarmadan kullanabileceğiniz Photopea, ayrıca Flash Player gerektirmemesi ve birçok görsel düzenleme aracıyla da Photoshop’a en iyi alternatiflerden bir tanesi.

Web tabanlı Polarr, geniş ölçekteki filtre yelpazesi ve efektleriyle Instagram kullanıcılarını tatmin edebilecek bir site.

Basit ve kullanışlı arayüzü sayesinde birçok kullanıcının tercihi olabilecek olan Fotor, ayrıca neredeyse profesyonel seviyede sunduğu düzenleme araçlarıyla da kullanıcılarını tatmin edecektir.

En eski fotoğraf düzenleme programlarından olan SumoPaint’in Windows ve Linux’te kullanılabilecek uygulamaları da var. Uygulamaları ücretli olsa da tarayıcı üzerinden ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Birçok görsel düzenleme opsiyonu sunmasıyla birlikte, yüzlerce filtre ve efekt seçenekleriyle LunaPic kullanabileceğiniz bir diğer alternatif.

BeFunk Photoshop seviyesine çok fazla yaklaşamasa da işini hızlıca halletmek isteyenler için gayet uygun. Ayrıca kullanıcılarına kolaj yapabilme seçeneğini de sunuyor.

En eski uygulamalardan bir tanesi olan PicMonkey, sosyal medya hesaplarınızda paylaşacağınız fotoğraflarınıza uygulayacağınız efektler ve filtreler için gayet uygun.

Kullanım kolaylığı, katmanlar üzerinde düzenleme yapmanıza izin vermesi ve diğer alternatiflerde olmayan görsel düzenleme araçlarıyla iPiccy kullanabileceğiniz en güzel Photoshop alternatiflerinden bir tanesi.