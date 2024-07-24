Adobe, Photoshop ve Illustrator'a birçok yeni özellik eklendiğini duyurdu. Yapay zekâdan güç alan bu özellikler, kullanıcıların işini çok kolaylaştıracak.

Tüm şirketler gibi Adobe de üretken yapay zekâ teknolojilerini hizmetlerine entegre ediyordu. Örneğin şu anda Photoshop’ta birçok yapay zekâ özelliği mevcuttu. Dün ise şirketten bunlara yenilerinin eklendiği açıklaması geldi.

Adobe, Photoshop Creative Cloud ve Illustrator’a gelen yeni özellikleri açıkladı. Yenilikler, yapay zekâdan yararlanarak hem üretkenliği artıracak hem de kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlayacak.

Yeni “Seçim Fırçası” aracı

Photoshop’a, Hızlı Maske modunu kullanmak zorunda kalmadan görüntünün üzerine fırça sürerek alanları seçmenizi sağlayacak “Seçim Fırçası” aracı eklendi. Daha kusursuz seçimler sağlamayı amaçlayan, zor kenarlar için opaklık ve sertlik ayarlarına da sahip.

Ayarlama Fırçası

Biraz daha fotoğrafçılara yönelik diyebileceğimiz bu araç, aslında bu yılın başlarında duyurulmuştu. Şimdi ise betadan çıkıp tüm kullanıcılara geldi. Özellik, kullanıcıların parlaklık, doygunluk ve diğer kısımlarda ince ayarlar yapmanızı sağlıyor.

Metinden görsel oluşturma da betadan çıktı

Şirketin Firefly metinden görsel oluşturma yapay zekâ özelliği de resmen beta testlerinden çıkarak geniş çapta kullanıma sunuldu. Kullanıcılar, artık uygulama üzerinden metin komutları kullanarak yapay zekâ görselleri oluşturabilecekler.

Daha iyi görev çubuğu, maddeler ve numaralandırmalar

Yeni güncellemeyle birlikte Photoshop’ta görev çubuğu iyileştiriliyor. Böylece çok kullanılan ayarlara daha hızlı erişim sağlanıyor. Aynı zamanda yazı aracı, madde işaretleri ve numaralı listeler için de destek sunulduğunu ekleyelim.

Üretken Dolgu özelliğine detayları iyileştirme geldi

Photoshop’un en sevilen özelliklerinden biri olan ve yapay zekâ yardımıyla görselleri genişletmeyi sağlayan Üretken Dolgu aracı da yenilendi. Artık detayları iyileştirmek de mümkün olacak. Bu şekilde görseli çok daha ayrıntılı hâle getirebileceksiniz.

Şekil doldurma

Adobe Illustrator, üretken yapay zekâ özelliği şekil doldurma özelliğine de sahip. Bu özellik, şekilleri ayrıntı ve renklerle doldurmaya olanak tanıyor. Kullanıcılar, kendi eserlerinin stilini ve rengiyle kendi isteklerine göre oynayabiliyorlar. Metin komutları yoluyla kullanıldığını belirtelim.