Samsung, One UI 9.5 kodlarında ortaya çıkan akıllı şarj hatırlatıcısıyla, alıştığınız şarj saatini kaçırdığınızda devreye girmeyi hedefliyor.

Android Authority, One UI 9.5 kodlarında Samsung'un şarj hatırlatıcısını keşfetti. Özellik, telefonunuzun son dört haftalık şarj geçmişini inceleyerek günün hangi saatlerinde prize taktığınızı öğreniyor. Kişiselleştirilmiş öneriler açıkken dört koşul birlikte sağlanırsa Ayarlar menüsünün üst kısmında bir uyarı çıkıyor. Bu koşullar şunlar: şarj saati aralığı kaçırılmış olmalı, pil %20-30 seviyesinde olmalı, cihaz şarjda olmamalı ve güç tasarrufu kapalı olmalı.

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İşin güzel tarafı, özelliğin takviminizle de konuşması. Kodlarda toplantı, antrenman, film ya da konser gibi planlara göre hazırlanmış uyarı metinleri bulunuyor. Bu metinler, pilin o saate yetmeyebileceğini önceden haber veriyor. Bildirimi kapatırsanız 24 saat boyunca bir daha karşınıza çıkmıyor.

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Şarj alışkanlığınızı okuyup takvime göre uyarıyor

Özellik, Akıllı öneriler verisine dayanarak alıştığınız şarj penceresini yakalıyor. O saat diliminde şarj etmediğinizi fark ettiğinde devreye giriyor. Yalnızca "Şarjı tak" demek yerine, kullanım alışkanlığınıza göre kalan süreyi ve güç tasarrufu modunun kazandıracağı ek süreyi grafikle gösteriyor.

Takvimde yaklaşan bir etkinlik varsa o plana yetecek pil kalmayabileceğini erkenden haber veriyor. Böylece yoğun günlerde sürpriz kapanmaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Kaynaklarda ayrıca Samsung'un bu kartı uzaktan kapatabilmesine dair bir iz de dikkat çekiyor.

Hangi Galaxy modellerine ve ne zaman gelecek?

Özellik şu an çalışma aşamasında. Galaxy S26 serisi için çıkan ilk One UI 9.5 beta yapısında kod incelemesiyle yakalandı. Yani henüz herkese açık değil ve yayınlanmama ihtimali de var. Ülke kısıtlaması görünmüyor. Galaxy S27'ye özel kalmayıp daha eski Galaxy modellerine de gelebileceği ve kararlı sürümle birlikte yaygınlaşabileceği öngörülüyor.