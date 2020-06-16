0xc0000142 Hatası Nedir, Nasıl Çözülür? [Resimli Anlatım]

Bilgisayarlarımızda yaygın ve can sıkıcı hatalarla karşılaşabiliriz. Onlardan biri olan 0xc0000142 hatası da tıpkı diğerleri gibi can sıkıcı, çeşitli programları çalıştırdığımızda karşılaştığımız hatalardan biridir. 0xc0000142 hatası ve çözümünü sizin için anlattık.

0xc0000142 hatası, Windows işletim sisteminin farklı versiyonlarında bazen karşılaşabileceğimiz bir hatadır. Bir uygulama hatası olan 0xc0000142 hatası, bir uygulamayı çalıştırmak istediğinizde karşılaşabileceğiniz bir hatadır. Bazen sinir bozucu durumlara yol açabilen ve sizi sıkıntıya sokabilen bu uygulamadan birçok kişi muzdarip.

0xc0000142 hatasının çözümüyle ilgili farklı yollar bulunuyor. Böyle bir hatayla karşılaşmanızdaki ana problemlerden biri bilgisayarınızdaki DLL dosyalarının eksikliğidir. Bunun çözümüyse farklı yollardan geçmektedir. Yazımızın ilerleyen bölümünde anlattığımız ve 7 farklı yöntemden oluşan işlemlerle birlikte bu hatadan kurtulabileceksiniz!

0xc0000142 hatasıyla hangi durumlarda karşılaşırsınız?

0xc0000142 hatası, bir uygulama hatasıdır. Bu uygulama hatası da bazı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Çözümlerini verdiğimiz bu hatalar; yüklenilen dosyanın bozuk olması, bilgisayarınızla uyumlu olmayan bir dosyanın yüklenmesi, .NET Framework bileşenlerinin yüklü veya güncel olmaması, grafik kartı sürücünüzün güncel olmaması gibi sorunlardan dolayı kaynaklanıyor olabilir.

Bazen indirdiğiniz bir oyunda, dosyada veya programda karşılaşabileceğiniz bu hatayı, yukarıda anlattığımız yöntemlerle birlikte sonlandırabilirsiniz. Bunun için gerekli adımları uygulayın ve bozuk sistem dosyalarını bu yöntemlerle onarın.

Bozuk sistem dosyalarını onardığınız veya sistemdeki güncellemeleri yerine getirdiğinizde sorunsuz bir şekilde, uygulama düzgün başlatılamadı hatası almadan dosyalarınızı ve programlarınızı çalıştırabilirsiniz. Bu işlemleri yaparkenki püf noktalar ise biraz sabır ve dikkat. Bu iki özelliği kendinizde görür ve bilinçli bir şekilde adımları uygularsanız bu sorunu bilgisayarınızdan atarsınız.

Bu tip sorunlarla bir daha karşılaşmamak için sistemimizdeki programları güncel tutmak, indirdiğimiz programları resmi sitelerinden indirmeye çalışmak, bilgisayarımızın programla olan uyumluluğunu kontrol etmek gibi bazı şeylere dikkat etmelisiniz. Bu durumlara dikkat ettiğiniz takdirde bir daha bu hatayla karşılaşma olasılığınız düşük seviyelerde olur ve bu yöntemleri uygulamakla uğraşmak zorunda kalmayabilirsiniz.

0xc0000142 nasıl çözülür?:

Bilinmeyen programları kaldırma

LoadAppInit_DLLs değerini değiştirme

Grafik kartı sürücülerini güncelleyin

C ++, DirectX ve .NET Framework'ü güncelleyin

All-in-One yöntemi (AIO)

Uygulamayı Uyumluluk Modu ile çalıştırma

Komut İstemi yöntemi

0xc0000142 hatasının farklı farklı sebepleri olmakla birlikte dosya eksikliğinden kaynaklandığını bir önceki aşamada söylemiştik. Buna karşın geliştirilen çözüm önerileriyse farklı alanları kapsamaktadır. Kayıt Defteri ayarı, Grafik kartı sürücülerini güncellemek, Uyumluluk Modu ayarı gibi bazı güncelleme ya da mevcut ayarı değiştirmek gibi metodları uygulamamız gerekebilir.

Bu hata her ne kadar uğraştırsa da yazımızın ilerleyen bölümlerinde aşama aşama anlattığımız adımları uygulayarak bu probleminizi çözebilirsiniz. Farklı yöntemlerin içinden işinize yarayacak olanı, bilgisayarınızda eksik olanı düzeltirseniz çözüme kavuşmuş olacaksınız. Şimdi de bu adımları atarken izlediğiniz yollar hakkında açıklayıcı bilgiler verelim.

Bilinmeyen programları kaldırma:

Adım #1: Denetim Masası’nı açın.

Denetim Masası’nı açın. Adım #2: Program Kaldır menüsüne girin.



Program Kaldır menüsüne girin. Adım #3: “Search Protect” veya “SW Booster” ya da “ Performance Optimizer'ı görseldeki kutucuğu işaretleyerek kaldırın.



Bilgisayarınızda olması muhtemel bu üç programı kaldırarak 0xc0000142 hatasına çözüm üretebilirsiniz. Bunları yaparken yukarıdaki saydığımız adımlara harfiyen uyarak, kutucuğu işaretlemeyi unutmadan bu işlemi başarıyla gerçekleştirebilir ve 0xc0000142 hatasına dair sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.

LoadAppInit_DLLs değerini değiştirme:

Adım #1: Windows menüsünden Çalıştır’ı açın.

Windows menüsünden Çalıştır’ı açın. Adım #2: Regedit yazın ve Tamam butonuna tıklayın.



Regedit yazın ve Tamam butonuna tıklayın. Adım #3: Kayıt Defteri'nden HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Windows \ LoadAppInit_DLLs konumuna gidin.



Kayıt Defteri'nden HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Windows \ LoadAppInit_DLLs konumuna gidin. Adım #4: LoadAppInit_DLLs öğesini çift tıklatın ve değeri 1'den 0'a değiştirin ve Tamam butonuna basın.



Kayıt Defteri’ni kullanarak düzenlediğiniz bu ayarları kaydettikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıp programı öyle denemekte fayda görüyoruz. Böylelikle başınıza bela olan bu hatadan kurtulma yöntemlerinden birisini bilgisayarınıza uygulamış olursunuz.

Grafik kartı sürücülerini güncelleyin:

0xc0000142 hatasının nedenlerinden birisi de grafik kartınızın güncel versiyonu yani son sürümünün bilgisayarınızda yüklü olmaması olabilir. Bunun için önce ilgili programın mevcut versiyonunu bilgisayarınızdan kaldırın ve bilgisayarınızdaki grafik kartının uyumuna göre güncel versiyonunu bilgisayarınıza yükleyin. Grafik kartınızın güncel versiyonunu grafik kartınızın üreticisinin internet sitesinden bulabilirsiniz.

Grafik kartınızı güncelleme işleminin ardından hataya sebebiyet verecek bir durum yoksa 0xc0000142 hatasıyla karşılaşmazsınız. Ancak aksi bir durumda diğer işlemleri gözden geçirmekte yine fayda var. Detaylar için ekran kartı güncelleme içeriğimize göz atabilirsiniz.

C++, DirectX ve .NET Framework'ü güncelleyin:

C++ kurulumunu gerçekleştiremediğinizde böyle bir hata alıyorsanız; C++ güncel versiyonunu buradan indirebilirsiniz. DirectX bilgisayarınızda mevcut ve güncel değilse; güncel versiyonunu buradan indirebilirsiniz. .NET Framework güncel versiyonuysa buradan indirebilirsiniz. Bu güncellemeleri kesinlikle ihmal etmeyin.

Eğer bu programları kullanıyorsanız veya bu programların gereksinim duyduğu bir program üzerinde bu hatayı alıyorsanız; yukarıdaki güncellemeleri yerine getirmek zorundasınızdır. Bu güncellemeleri yaparak bu hatadan kurtulabilirsiniz.

All-in-One Yöntemi:

Adım #1: All-in-One Runtimes’ı buradan indirin.

All-in-One Runtimes’ı buradan indirin. Adım #2: Programı yükleyin.



Programı yükleyin. Adım #3: Kurulumun ardından seçili programlar üzerinden onarım işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu eklenti, tüm önemli ve güncel çalışma zamanlarını bir pakete entegre eder ve ne yüklemek istediğinize dair bir seçenek sunar. Düzeltme işlemleri tüm .NET Framework sürümleri dahilinde yapılır.

Uyumluluk Modu ile çalıştırma:

Adım #1: Hata veren dosyaya sağ tıklayın.

Hata veren dosyaya sağ tıklayın. Adım #2: Özellikler'e tıklayın.



Özellikler'e tıklayın. Adım #3: Uyumluluk sekmesine tıklayın ve "Devam Uyumluluk Sorun Gidericisi"ni tıklayın.



Uyumluluk sekmesine tıklayın ve "Devam Uyumluluk Sorun Gidericisi"ni tıklayın. Adım #4: “Bu programı için uyumluluk modunda çalıştır” seçeneğini işaretleyin.

“Bu programı için uyumluluk modunda çalıştır” seçeneğini işaretleyin. Adım #5: Kullandığınız işletim sistemini seçin.

Kullandığınız işletim sistemini seçin. Adım #6: “Bu programı yönetici olarak çalıştır” seçeneğini işaretleyin.

“Bu programı yönetici olarak çalıştır” seçeneğini işaretleyin. Adım #7: Uygula'ya tıklatın ve ardından Tamam butonuna basarak pencereden ayrılın.

Bu ayarları dosya özelliklerinizdeki ayarlara uyguladıktan ve kaydettikten sonra 0xc0000142 hatası veren dosyayı tekrar çalıştırmayı deneyin. Çalıştırdığınız programın veya dosyanın bilgisayarınızla uyumu ile ilgili olan bir durum mevcutsa ve bu adımları uygularsanız; işlem başarılıyla gerçekleşecek ve dosyanız sorunsuz bir şekilde çalışacaktır.

Bu adımları uygulayarak çalıştırmak istediğiniz program ve Windows'unuzun versiyonu arasındaki problemi gidermiş olacaksınız. Bu da sisteminizin programı çalıştırmasını sağlayacak ve sizi bir dertten kurtaracaktır.

Komut İstemi yöntemi:

Adım #1: Windows menüsünden “Komut İstemi”ni aratın.



Windows menüsünden “Komut İstemi”ni aratın. Adım #2: Komut İstemi’ne sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştırın.



Komut İstemi’ne sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştırın. Adım #3: sfc / scannow yazın ve işlemin bitmesini bekleyin.



Komut İstemi’ni kullanarak yaptığımız bu işlemin ardından bilgisayarınızı yeniden başlatma fayda var. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve uygulamalarınızın açılıp açılmadığını deneyin. Böylelikle 0xc0000142 hatasının çözüm yollarından birini daha takipçilerimize sunmuş olduk.

Komut İstemi yoluyla girdiğimiz bu kod; uygulama hatasını düzeltmenizde size yardımcı olacak koddur. Bu kodu komut istemine yazar ve uygularsanız ve başka aksi bir durum yoksa çalıştırmak istediğiniz program kusursuz şekilde çalışacaktır.