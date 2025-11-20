Tümü Webekno
Adobe, Neredeyse Tüm İnternet Sitelerinin Kullandığı Semrush'ı Dudak Uçuklatan Fiyata Satın Alıyor

Adobe, internet siteleri tarafından anahtar kelime analizi, rakip takibi gibi amaçlar için kullanılan platform Semrush'ı satın alacağını açıkladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ve özellikle grafik, medya yazılımları dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılan Adobe, yaptığı bir açıklamayla sürpriz bir satın alıma gideceğini duyurdu. ABD’li şirket, içerik siteleri tarafından kullanılan dev platform Semrush’ı satın alacağını ifade etti.

Photoshop geliştiricisi tarafından yapılan basın duyurusunda Semrush’ın** 1,9 milyar dolarlık anlaşmayla** satın alınacağı aktarıldı. Hisse başına 12 dolar teklif edilecek anlaşmada ödeme tamamen nakit olarak yapılacak.

Semrush nedir? Adobe’nin ne işine yarayacak?

Semrush, anahtar kelime araştırması, rekabet analizi, site denetimi, backlink takibi gibi hizmetler sunan bir yazılım platformu. Özellikle internet siteleri, aramalarda daha öne çıkmak, içerik kalitelerini iyileştirmek, rakip takibi yapmak, analiz gibi amaçlar için Semrush’ı kullanıyor. Yani internette içerik üretenlerin trafiği için oldukça önemli bir platform.

Adobe, Semrush’ı satın alarak yemek tarihi almaktan araştırma yapmaya kadar birçok amaç için yapay zekânın kullanıldığı bu dönemde şirketlerin içeriklerini ve web sayfalarını yapay zekâ araçları tarafından daha görünür hâle getirmek için optimizasyona yatırım yapmayı tercih edeceklerine inanıyor.

Verilere göre ekim itibarıyla üretken yapay zeka sohbet botlarından web sitelerine gelen trafik, bir önceki yıla kıyasla** %1.200 arttı**. Bu da Adobe’nin hamlesinin mantıklı olacağınıın bir göstergesi. SEO teknikleriyle yapay zekâ botlarının birleştirilip web sitesi performans takibine entegre edilme yaklaşımı gittikçe daha yaygın hâle gelecek gibi görünüyor.

Adobe

