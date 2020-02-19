Dimension Drive oyununun devamı olan Aeon Drive’ın tanıtım videosu yayınlandı. Bir platform oyunu olarak tasarlanan Aeon Drive’ın büyüleyici renklere sahip teması ilk oyundan oldukça farklı. Ayrıca oyunun oynayışında da çok büyük değişiklikler mevcut. Gelin Aeon Drive’a çıkışından önce bir göz atalım.

2Awesome Studio, aksiyon/platform oyunu Aeon Drive’ı duyurdu. Oyun, kendisinden önceki atış oyunu Dimension Drive’ın devam oyunu olarak çıkarılacak. Bu yaz konsollar ve PC için çıkarılacak oyun, yakın zamanda ücretsiz alpha versiyonuyla oyuncuların beğenisine sunulacak.

Aeon Drive, ‘synthwave’ temasına sahip bir oyun olarak Barcelona’nın ‘cyberpunk’ versiyonunda geçecek. Akıcı oyun mekaniği, ayarlanabilir zorluk seviyeleri ve gelişmiş puan sistemi; Aeon Drive’ı uzun vadede oynanabilir bir platform oyunu kılacak.

İşte Aeon Drive’ın göz alıcı tanıtım videosu:

Oyunun konusu hakkında bilgi

Aeon Drive, Barcelona’nın ‘cyberpunk’ versiyonunda geçen bir aksiyon-platform oyunu. Oyuncu, uzay/zaman dokusunu korumak için boyut bükücü bir makinenin kusurlu parçalarının peşine düşen bir uzay pilotu olan Jack karakterini kontrol ediyor. Yolda kalmış olan Jack; kılıcı, ışınlanma hançeri ve zamanı kontrol etme yeteneğiyle bir sürü engeli aşmak zorunda kalıyor.

Aeon Drive, önceki oyun Dimension Drive’la aynı evrende geçiyor ve Jackelyne’in maceralarının devamını içeriyor. Ancak oynayışta büyük farklılıklar var. Jack, Barcelona’da atlayarak, zıplayarak, engelleri aşarak ve kesip biçerek zamana karşı yarışıyor.

Zamanı geri alma özelliği, ‘PoP’ oyunlarına benziyor

Oyunlardaki ‘dene, öl, tekrar dene’ sistemi zamanı kontrol etme özelliğiyle bir kenara bırakılıyor. Bu özelliğiyle Aeon Drive, klasik Prince of Persia oyunlarını andırıyor. Böylece oynayış heyecanı, yavaşlamadan saatlerce sürüyor.

Yeni oyunun yeni özellikleri bunlarla sınırlı değil. Aeon Drive aynı zamanda başkalarıyla rekabet edebileceğiniz bir özelliği de beraberinde getiriyor. Oyunda bir de yayın özelliği var. Bu özellik sayesinde oynayışınız başkalarının da görüntüleyebileceği şekilde yayınlanıyor. Aeon Drive, tüm bu yeni özellikleriyle ve büyüleyici renkleriyle platform oyuncularına eşsiz bir tecrübe sunmaya geliyor.