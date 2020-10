Agents of S.H.I.E.L.D. dizisi final sezonuna doğru yaklaşırken, dizinin hayranları diziye üzülerek veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin kitlesi, S.H.I.E.L.D.’ın gerçeklikten uzak ama ilgi çekici olan hikâyesini arayacak gibi görünüyor. Sizi bu arayıştan kurtarmak adına Agents of S.H.I.E.L.D. benzeri diziler listemize gelin beraber göz atalım.

Marvel Sinematik Evreni’nin bir parçası olan Agents of S.H.I.E.L.D. dizisi, final sezonuna doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla hem Marvel hem de dizinin hayranları bu konuda biraz üzgün. Her ne kadar bir S.H.I.E.L.D. üyesi olan Peggy Carter’a özel Agent Carter dizisi de mevcut olsa da bu dizi, sadece 2 sezon uzunluğunda ve hayranlar bu tarz dizilerin yokluğunda arayışa girebilirler.

Agents of S.H.I.E.L.D. dizisi gibi birçok dizi mevcut ve bu dizilerden haberdar olmayabilirsiniz. Bundan yola çıkarak bir Agents of S.H.I.E.L.D. benzeri diziler listesi oluşturduk. İçerisinde The 100 gibi efsanevi yapımlarında bulunduğu listemize dilerseniz gelin beraber göz atalım.

Agents of S.H.I.E.L.D sevenlerin izleyebileceği en iyi diziler:

Agent Carter

Legends of Tomorrow

The 100

Killjoys

The Librarians

Torchwood

Doom Patrol

Fringe

Dark Matter

The Tomorrow People

Agent Carter

Yayın: 2015

Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu, Macera

IMDb puanı: 7,9

Rotten Tomatoes puanı: %86

Oyuncular: Hayley Atwell, James D'Arcy, Enver Gjokaj

Ne yazık ki sadece 2 sezonu olan Agent Carter dizisi, Agents of S.H.I.E.L.D dizisinden tanıdığımız Ajan Peggy Carter’ın Daisy ile olan arkadaşlığının bir aile olma yolunda ilerlemesini işliyor. Öbür yandan da Howard Stark’ın vatana ihanet suçundan aranmasıyla birlikte kendisinin Peggy Carter ile iş birliği yapıp adını temizlemeye çalışmasını izliyoruz.

Legends of Tomorrow

Yayın: 2016

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb puanı: 6,8

Rotten Tomatoes puanı: %87

Oyuncular: Caity Lotz, Amy Louise Pemberton, Dominic Purcell

Her ne kadar bir Marvel hayranı oalrak Agents of S.H.I.E.L.D kadar sizi etkilemeyecek olsa da bu Arrow spinoff’u, Agents of S.H.I.E.L.D ile aynı elementlere sahip. Dizide DC’nin süper kahramanlarının bir araya gelip hem dünyayı hem de birbirlerini kurtarmaya çalışmalarını izliyoruz. Zamanda yolculuk konusu da dizide işleniyor.

The 100

Yayın: 2014

Tür: Dram, Gizem, Bilim-Kurgu

IMDb puanı: 7,7

Rotten Tomatoes puanı: %93

Oyuncular: Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos

Agents of S.H.I.E.L.D dizisini seven hayranlar, gelecekteki yıkık dökük dünyaya zamanda yolculuk etme konusunu The 100 dizisinde de bulabilirler. Kıyamet sonrası temalı bu bilim-kurgu dizisinde sabıkaları olan bir grup genç, nükleer patlama sonucu yok olmasının ardından uzaydaki habitatları olan Ark’dan Dünya’ya geri gönderilir.

Killjoys

Yayın: 2015

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim-Kurgu

IMDb puanı: 7,2

Rotten Tomatoes puanı: %95

Oyuncular: Hannah John-Kamen, Aaron Ashmore, Luke Macfarlane

2019 yılında bitmeden önce Killjoys dizisi, tam 5 sezon sürmüştü. Dizide Johnny ve D’avin Jaqobi isimli iki erkek kardeşin ve onların arkadaşı Dutch’un galaksiyi kurtarmak için galaksiler arası ödül avcılığından isyancı liderlere evrilmesini anlatıyor. Aynı Agents of S.H.I.E.L.D dizisindeki gibi Killjoys ekibi de işi kurallarına göre yapmıyor.

The Librarians

Yayın: 2014

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

IMDb puanı: 7,3

Rotten Tomatoes puanı: %89

Oyuncular: Rebecca Romijn, Christian Kane, Lindy Booth

Aynı isimdeki film serisinin günümüzde çekilen dizi versiyonu olan ve 4 sezon süren The Librarians dizisi, hem Agents of S.H.I.E.L.D hem de Mumya filmi severlerinin beğeneceği bir dizi. Kütüphaneye yeni gelen ve farklı yeteneklere sahip olan 4 kişi, gizemlerin ve doğaüstü tehditlerin içine kapılır ve dünyayı kurtarmaya çalışırlar.

Torchwood

Yayın: 2006

Tür: Aksiyon, Dram, Fantastik

IMDb puanı: 7,7

Rotten Tomatoes puanı: %94

Oyuncular: John Barrowman, Eve Myles, Kai Owen

Doctor Who’nun yan dizisi olan Torchwood, bir grup uzaylı avcılarının gizli bir devlet organizasyonu oluşturmasını ve Dünya’yı tehditlerden korumak adına doğaüstü şeyleri araştırmasını anlatıyor. 4 sezon süren dizi Agents of S.H.I.E.L.D severleri de kendine bağlayacaktır.

Doom Patrol

Yayın: 2019

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

IMDb puanı: 8,0

Rotten Tomatoes puanı: %96

Oyuncular: Diane Guerrero, April Bowlby, Matt Bomer

Aynı ismi taşıyan DC süper kahramanlarının dizisi, bir travma aracılığıyla süper güçler kazanan bir grubu anlatıyor. Agents of S.H.I.E.L.D. dizisindeki Inhuman’lar gibi Doom Patrol kahramanları da toplumun onlardan uzak durması adına damgalıyorlar. Doom Patrol ekibinin lideri de The Chief lakabıyla dolaşan Niles Caulder.

Fringe

Yayın: 2008

Tür: Dram, Gizem, Bilim-Kurgu

IMDb puanı: 8,4

Rotten Tomatoes puanı: %90

Oyuncular: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble

Fringe, kendisini bir polis prosedürü olarak gösteren doğaüstü bir gizemi işleyen 5 sezon içeriyor. Bir FBI ajanının paranormal olayları araştıran bir bilim insanıyla iş birliği yapmasını anlatan dizide mantıkla açıklanamayan vakalar ortaya çıkmaya başladığında Dr. Walter Bishop ve oğlu Peter, Ajan Olivia Dunham’ın gerçekte neler olduğunu öğrenmesine yardım ediyor.

Dark Matter

Yayın: 2015

Tür: Macera, Dram, Gizem

IMDb puanı: 7,5

Rotten Tomatoes puanı: %89

Oyuncular: Melissa O'Neil, Anthony Lemke, Alex Mallari Jr.

Anıları silinmiş altı kişi, uzayın en uzak noktalarında, silahlarla dolu bir gemi ve bir varış yerinden başka bir şey olmadan uyanır. Ancak götürüldükleri yer, bir savaş bölgesi haline gelmenin eşiğindedir ve savaşın hangi tarafında durduklarını bulmaları gerekir. Aynı Agents of S.H.I.E.L.D. gibi bu dizi de geçmişin, bugünkü dünyayı nasıl etkilediğini araştırıyor.

The Tomorrow People

Yayın: 2013

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim-Kurgu

IMDb puanı: 7,2

Rotten Tomatoes puanı: %45

Oyuncular: Robbie Amell, Peyton List, Luke Mitchell

Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinden Lincoln Campbell karakterini özleyen hayranlar, bu yaralarını The Tomorrow People dizisindeki Luke Mitchell karakteriyle merhemleyebilirler. Dizinin ABD sürümü olan bu yapımda Bilim-Kurguyu iliklerinize kadar hissederken özel güçler kazanarak normal insanın bir üst modeline evirilen bir grup insanın hikayesini izliyorsunuz.

Böylelikle Agents of S.H.I.E.L.D. benzeri 10 diziyi sıraladığımız listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sinema, oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik veya rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi / önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.