[Ocak 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Ocak ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 141,70 dolar (yaklaşık 6.100 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Ocak 2026 Amazon Luna (Prime Gaming) oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih
Sid Meier's Civilization VI Epic Games 59.99$ 7 Ocak
Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition Amazon Games App 7.79$ 7 Ocak
Brigador: Up-Armored Edition GOG 11.99$ 15 Ocak
Gunslug: Rogue Tactics GOG 7.99$ 15 Ocak
DeathKeep GOG 5.99$ 15 Ocak
Harold Halibut GOG 17.99$ 22 Ocak
D&D Stronghold: Kingdom Simulator GOG 5.99$ 22 Ocak
Al-Qadim: The Genie's Curse GOG 5.99$ 29 Ocak
Technotopia Amazon Games App 2.99$ 29 Ocak
Elderborn GOG 14.99$ 29 Ocak

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Ocak ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.

Amazon Prime Oyunlar ücretsiz oyun

