[Ocak 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 10 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Ocak ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.
Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 141,70 dolar (yaklaşık 6.100 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.
Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Verileceği Tarih
|Sid Meier's Civilization VI
|Epic Games
|59.99$
|7 Ocak
|Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition
|Amazon Games App
|7.79$
|7 Ocak
|Brigador: Up-Armored Edition
|GOG
|11.99$
|15 Ocak
|Gunslug: Rogue Tactics
|GOG
|7.99$
|15 Ocak
|DeathKeep
|GOG
|5.99$
|15 Ocak
|Harold Halibut
|GOG
|17.99$
|22 Ocak
|D&D Stronghold: Kingdom Simulator
|GOG
|5.99$
|22 Ocak
|Al-Qadim: The Genie's Curse
|GOG
|5.99$
|29 Ocak
|Technotopia
|Amazon Games App
|2.99$
|29 Ocak
|Elderborn
|GOG
|14.99$
|29 Ocak
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Ocak ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.