Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

realme, uygun fiyata amiral gemisi seviyesine yakın özellikler sunabilen telefonu 16 Pro+'ı resmen tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gelişmiş özellikler sunan telefonlarıyla yükselişte olan realme, şimdi de yepyeni bir cihazla karşımıza çıktı. Çinli teknoloji devi, 2026’nın ilk büyük telefon duyurusunu gerçekleştirdiği bir lansmanla yaptı. Şirket, realme 16 Pro serisine dahil ettiği orta üst segmentte konumlanan 16 Pro+ modelini tanıttı.

Piyasada çok iddialı bir model olabileceğini gösteren özelliklerle gelen realem 16 Pro+, ön tarafında çok ince çerçeveli delikli tasarıma sahip. Telefonun arkasında ise sol üst köşede bulunan ilginç bir kamera adası var. Burada 3’lü kamera görüyoruz.

realme 16 Pro+ neler sunuyor?

realm1

realme 16 Pro+ modelinde** 6,8 inç boyutunda** büyük bir ekran görüyoruz. AMOLED panelin kullanıldığı bu ekran 1280x2800 piksel çözünürlük ve 144 Hz ekran yer alıyor. 6500 nit gibi çok yüksek tepe parlaklığı da unutmayalım. HDR10+ desteğiyle gelen telefon, 162.5 x 76.3 x 8.1 mm boyutlara ve 198 gram ağırlığa sahip.

Cihaz, Qualcomm’un gayet yeterli performans sunabilen 4 nm işlemcisi Snapdragon 7 Gen 4’ten güç alıyor. Ona 8/12 GB RAM seçenekleri ve 128/256 GB’lık depolama seçenekleri eşlik ediyor. Cihazda IP68/69 dayanıklılık, Bluetooth 5.4, ekran altı parmak izi sensörü gibi özellikler de var.

realm2

Arka tarafta 200 MP ana, 50 MP periskop telefoto ve 8 MP ultra geniş kameradan oluşan 3’lük kamera kurulumu var. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. LumaColor Görüntü sistemi sayesinde Realme 16 Pro+ kamerası; Canlı, Vintage, Taze, Neon gibi seçenekler dahil 5 özel portre stili de dahil olmak üzere 21 özel özelleştirilmiş ton sunabiliyor. Samsung'un JN5 sensörünü içeren telefoto kamera 3.5x optik zoom, 120x dijital zoom ile geliyor.

Cihazda 7000 mAh’lik 80W hızlı şarj desteğine sahip batarya var. Kutudan Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile çıkacak ve 3 yıl güncelleme desteğiyle gelecek. Altın, pembe, gri seçenekleriyle sunulacağını da ekleyelim.

realme 16 Pro+ teknik özellikleri
Ekran 6,8 inç, 1280x2800 piksel, 144 Hz, 6500 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 7 Gen 4
RAM 8/12 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 8 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 7000 mAh (80W)
İşletim sistemi Realme UI 7.0 (Android 16)

realme 16 Pro+ fiyatı

Versiyon Fiyatı
8 GB + 128 GB 443 dolar
8 GB + 256 GB 465 dolar
12 GB + 256 GB 498 dolar
Akıllı Telefon

