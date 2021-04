Aileler, komedi dizilerinin vazgeçilmezi. Ancak bazıları var ki karakterileri, hikayeleri ve uzun yıllar süren dizileri ile gönlümüze taht kurdular. Aileniz ile birlikte izleyebileceğiniz, aileleri konu alan eğlenceli sitcom dizilerini derledik.

Dizilerin başlangıcından bu yana, akıllara gelebilecek her türden aileler hakkında farklı farklı sitcomlar yayınlandı. The Simpsons ve Family Guy gibi animasyon dizilerinden Modern Family gibi sitcomlara kadar aile çevresinde gelişen ve bu değerlerini konu alan ister eski olsun ister yeni hemen hemen her türden aradığınız sitcomu bulabilirsiniz.

Sitcomda animasyon türleri genellikle mizaha daha çok ağırlık verirken diğerleri daha çok günlük yaşantıyı konu alıyor. Bu liste içeriğimizde konusu aile çevresinde gelişen birbirinden eğlenceli ve farklı sitcomlara yer verdik.

Birbirinden eğlenceli aileleri konu alan sitcomlar:

Family Guy

Modern Family

The Simpsons

Two and a Half Man

Bob’s Burgers

Arrested Development

Fresh Off the Boat

The Middle

Çocuklar Duymasın

Avrupa Yakası

Eğer ailenizde çocuk yoksa rahatlıkla izlebileceğiniz Family Guy:

Yayın: 1999 - ...

Tür: Animasyon, Komedi

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %62

Seslendirmenler: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green

Belki de televizyon tarihinin en absürd espri anlayışına sahip olan ünlü animasyon dizisi Family Guy, sıradışı ve oldukça tuhaf bir aile olan Griffin ailesinin maceralarını anlatıyor. Family Guy, +14 yaş ibaresi olup küçük yaştaki çocuklarla izlenmeye pek uygun olmasa da yetişkinlerin oldukça keyif alabileceği bir sitcom.

ABD'nin En Son Babalar Duyar'ı Modern Family:

Yayın: 2009 - 2020, 11 sezon

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen

Modern Family, Jay Pritchett ve onun çocukları Claire ile Mitchell’ın aileleri etrafında dönüyor ve dizide birbiriyle ilişkili bu üç ailenin hikayesi anlatılıyor. Ailenin babası Jay, eski eşinden Manny adında bir erkek çocuğa sahip genç bir kadın olan Gloria evli. Diğer yandan ev hanımı olan Claire, emlakçılık yapan eşi Phil ve üç çocuğu ile; Mitchell ise erkek arkadaşı Cameron ve evlat edindiği Vietnamlı bir kız çocuğu olan Lilly ile yaşamaktadır.

Tabii ki de The Simpsons:

Yayın: 1989 - …

Tür: Animasyon, Komedi

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %85

Seslendirmenler: Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Harry Shearer

32 sezondur devam eden The Simpsons, Springfield adındaki bir kasabada yaşayan Homer ve Marge çiftinin 3 çocuğu olan Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf Simpson ailesinin bitmek bilmeyen macerasını ekran karşısına seriyor.

Grace and Frankie:

Yayın: 2015 - ...

Tür: Komedi

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston

Grace and Frankie, kocalarının birbirine aşık olup onları terk etmesi sonucunda karşılaştıkları zorluklara birlikte göğüs geren ve bu sayede de birbirlerine gitgide yakınlaşan iki kadının hikayesini anlatıyor.

Two and a Half Man:

Yayın: 2003 - 2015, 12 sezon

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 7,0

Rotten Tomatoes: %65

Oyuncular: Jon Cryer, Ashton Kutcher, Angus T. Jones

Reklam yazarlığı ile uğraşan Charlie, Malibu’daki evinde refah içinde yaşamaktadır. Hikaye, karısının lezbiyen olduğundan şüphe eden kardeşi Alan’ın evini boşanma davasında kaybedip onun yanına taşınması ile başlıyor. Hafta sonları Alan’ın yanında kalan 10 yaşındaki oğlu da bu ikiliye katılmasıyla işler daha komik hale geliyor.

Sıra dışı hikayesi ile Bob’s Burgers:

Yayın: 2011 - ...

Tür: Animasyon,Komedi

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %91

Seslendirmenler: H. Jon Benjamin, Dan Mintz, Eugene Mirman

Belcher ailesinin etrafında dönen bir animasyon olan Bob’s Burger, Tina, Louise ve Gene adında birbirinden farklı karakterlerde üç çocuğa sahip olan Bob ve Linda Belcher’ın küçük bir sahil kasabasında bir hamburger restoranı işletmesini işliyor.

Eşi benzeri bir daha gelmeyecek Arrested Development:

Yayın: 2003 - 2019

Tür: Komedi

IMDb: 8,7

Rotten Tomatoes: %74

Oyuncular: Jason Bateman, Michael Cera, Portia de Rossi

Arrested Development, tüm varlıklarını polisin el koyması sonucunda bir anda kaybetmiş zengin bir ailenin burjuva ahlakıyla ayakta kalmaya çabalaması ve bu sırada da onları birbirinden kopmaması için emek harcayan bir oğlanı konu alıyor.

Güney Kore'den bu kez komedi görmek isteyenlere: Fresh Off the Boat

Yayın: 2015 - 2020, 6 sezon

Tür: Komedi

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Randall Park, Constance Wu, Hudson Yang

Fresh Off the Boat, Tayvan asıllı Huang ailesinin ailenin babası Louis'in Orlando'da bir restoran açması üzerine birlikte oraya taşınmalarını ve başlarından geçen olayları, 11 yaşındaki büyük oğulları Eddie'nin gözünden konu alıyor.

2002'de başlayan ilk sezonu ile Çocuklar Duymasın:

Yayın: 2002 - 2019, 9 sezon

Tür: Komedi, Aile

IMDb: 4,7

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Ferdi Akarnur

Türk aile sitcomlarının bir diğeri olan Çocuklar Duymasın, ayrılığın eşiğinde olup sürekli didişen bir çiftin ve onların evli kalmalarını adeta bir zorunluluk haline getiren iki çocuktan oluşan bir aileyi anlatıyor.

Türk televizyon efsanesi Avrupa Yakası:

Yayın: 2004 - 2009, 6 sezon

Tür: Komedi

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: -

Oyuncular: Gülse Birsel, Levent Üzümcü, Ata Demirer

Aileyi konu alan sitcomalrın ilki ister büyük olsun ister küçük her yaştan izleyiciyi ekran karşısına kitleyen Avrupa Yakası. Nişantaşı semtinde geçen dizi, Sütçüoğlu Malikanesi’nde yaşayanların ve Avrupa Yakası isimli moda dergisinde çalışanların maceralarını konu alıyor.