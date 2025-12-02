Airbus Neden Binlerce Uçağı Geri Çağırdı? Türkiye'de Bu Uçaklardan Kaç Tane Var?

Havacılık devi Airbus, tespit edilen kritik yazılım hatası sonrası 6.000'e yakın uçağı acil koduyla geri çağırdı. Küresel çapta yankı bulan bu karar sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. İşte THY ve AJet'in yere indirdiği uçak sayıları ve krizin perde arkası.

Havacılık dünyası son yılların en hareketli, hatta biraz da "panik" dolu günlerini yaşıyor. Sabah uyanıyorsunuz, bir bakıyorsunuz dünya genelinde binlerce uçak için "acil iniş" ya da "kalkış yasağı" sinyalleri veriliyor. Airbus, tarihinin en büyük operasyonlarından birine imza atarak, en popüler modelleri olan A320 ailesini geri çağırdı.

Olayın boyutu sandığınızdan çok daha büyük. "Binlerce uçak" derken lafın gelişi söylemiyoruz; tam 6.000 uçaktan bahsediyoruz. Peki bu uçaklar neden bir anda "tehlikeli" ilan edildi? Yarın bineceğiniz uçak bu listede mi? En önemlisi, Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus bu krizden nasıl etkilendi? İşte birkaç gündür gündemi meşgul eden Airbus olayının detayları...

Airbus, uçakları neden geri çağırıyor? Olayın aslı ne?

Öncelikle şu "geri çağırma" olayını bir netleştirelim. Otomobillerdeki gibi "servise götür, parça değişsin" mantığından biraz farklı işliyor bu süreç. Airbus'ın tespit ettiği sorun, aslında donanımsal bir parça kırılması değil, kritik bir yazılım hatası.

A320 ailesindeki bu yazılım problemi, özellikle irtifa dümeni dediğimiz elevator sistemini yani uçağın kontrol yüzeylerini etkileyebilecek potansiyel bir risk taşıyor. Havacılıkta "risk" kelimesinin şakası olmaz; bunun bilincinde olan Airbus da anında düğmeye basmış durumda. Yapılması gereken işlem, uçakların sistemlerine yeni bir yazılım güncellemesi atmak veya mevcut sistemi "resetlemek". Yani korkulacak bir "motor patlaması" durumu yok.

Türkiye'de durum ne? Hangi havayolu kaç uçağını indirdi?

İşte dananın kuyruğunun koptuğu, bizi en çok ilgilendiren kısım burası. Türkiye, Airbus A320 ailesinin yoğun kullanıldığı ülkelerden biri. Hâliyle bu küresel alarmın ucu bize de dokundu.

Türk Hava Yolları (THY): Kriz patlak verir vermez THY hızlı bir aksiyon aldı. Resmî açıklamalara göre filodaki 8 adet A320 uçağı bu kapsamda değerlendirilerek seferden çekildi ve gerekli güncellemeler için hangara alındı.

AJet: THY'nin alt markası olarak operasyonlarını sürdüren AJet tarafında ise 7 uçağın seferden çekildiği belirtildi.

Pegasus: Türkiye'nin en genç filolarından birine sahip olan Pegasus da süreci yakından takip ettiğini ve Airbus ile koordineli çalıştığını duyurdu, ancak net bir "yere indirme" sayısı paylaşmadı. Genç filoların bu tip güncellemeleri daha hızlı adapte edebildiği biliniyor.

Önemli bir ayrım: "Motor sorunu" ile karıştırmayın!

Burada önemli bir uyarı yapmamız gerekiyor. Bazı haberlerde gördüğünüz "THY'nin 40-50 uçağı yerde" başlıkları, bu yazılım güncellemesiyle ilgili değil. O, Pratt & Whitney GTF motorlarında yaşanan "toz metal" sorunuyla ilgili bambaşka ve daha uzun vadeli bir kriz. Şu an konuştuğumuz olay, yazılım kaynaklı ve çözümü daha hızlı olan taze bir gelişme.

Sizce bu tip olaylar güven mi veriyor mu yoksa endişe mi yaratıyor? Yorumlarızı bekliyoruz...