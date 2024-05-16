Airbus'ın "yarı helikopter yarı uçak" olarak tanımlayabileceğimiz hava aracı Racer, sergilenmeye başladı. Arama kurtarma ekiplerinin çok işine yarayacak aracın uçuş görüntüleri de paylaşıldı.

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Airbus, uzun yıllardır görenlerin ağzını açık bırakan bir araç geliştiriyordu. “Racer” ismi verilen bu hava aracı, helikopterlerle uçakları birleştiriyor ve iki türden aracın özelliklerini bir araya getiriyordu.

Yarı helikopter yarı uçak diyebileceğimiz Racer, şimdi de halka açık bir şekilde sergilenmeye başladı. Şirketten araca ait yeni bir video da paylaşıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin daha hızlı uçmasını sağlayacak

Racer, 217 dolar değerinde bir proje. Şirket tarafından “yüksek hızlı helikopter” olarak tanımlanıyor. Yani bir helikopter gibi dikey kalkışlar yapabilirken bir uçak gibi hızlı uçuşlar gerçekleştirebiliyor. Tıpkı bir uçağı andıran pervaneli kanatları var. Diğer kısımlarında ise bildiğimiz helikopter özelliklerini görüyoruz.

Şirket, Racer’ın çalışan bir tanıtım modelini Fransa’nın Marsilya şehrinde sergilemeye başladı. Ayrıca aracın nasıl havalandığı, ne kadar hızlı uçabildiği, büyük pist ihtiyacı olmadan nasıl kolayca iniş yapabildiği gibi özelliklerini gösteren uçuş görüntüleri de yayımlandı.

Airbus, Racer’ın 220 knot (400 km/sa) hızla uçabileceğini söylüyor. Karşılaştırma yapacak olursak geleneksel helikopterler 140 knot (259 km/sa) hıza ulaşıyorlar. Yani hız konusunda ciddi bir iyileştirme var. Aracın Airbus’ın 2010’da gösterdiği X3’ün geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu belirtelim. Racer, arama kurtarma ekiplerinin uçuş sürelerini kısaltarak daha hızlı acil müdahale yapılmasını sağlamayı hedefliyor.

Yıllardır üzerinde çalışılan Racer, hâlâ geliştirilme aşamasında. Yaygın olarak ne zaman kullanılmaya başlayacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.