Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro, Bluetooth gecikme testine sokuldu. Bir yazılım geliştirici ve müzisyenin iki farklı test yaptığı AirPods Pro, test edilen ürünler arasındaki en iyi Bluetooth gecikme süresine sahip çıktı. Yapılan teste göre AirPods Pro, 140 ms'lerde Bluetooth gecikme süresine sahip.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni kablosuz kulak içi kulaklığı AirPods Pro, kısa bir süre önce hayatımıza girdi. Apple'ın yeni kablosuz kulaklıklarının gürültü engelleme ve saydamlık gibi özellikleri zaten tüketicileri cezbetmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bir özellik, AirPod Pro'nun tüketicilere bambaşka bir deneyim sunacağını açıkça gösteriyor.

Bir müzisyen ve yazılım geliştirici olan Stephen Coyle, bir blog yazısı paylaştı ve AirPods Pro'nun derinlerinde kalan yeni ve etkili bir özelliği kamuoyu ile paylaştı. Blog yazısında, AirPods Pro'nun Bluetooth gecikmesi konusunda çok ciddi bir ilerleme kat ettiği ve bu ilerlemenin, yapılan testlerde de açıkça ortaya koyduğuna değiniliyor.

AirPods Pro, sadece 140 ms gecikmeye sahip

Coyle, AirPods Pro'nun Bluetooth gecikmesini ölçebilmek için iki farklı test yapmış. Bunlardan ilki, iOS işletim sisteminin varsayılan Klavye uygulamasıymış. Coyle, AirPods Pro'nun ikinci Bluetooth gecikme testini ise geliştirdiği bir oyun üzerinden tamamlamış. Coyle, geliştirdiği oyunun ses gecikmesi konusunda hassas olduğunu ancak AirPods Pro'nun bu uygulamada fazlasıyla başarılı sonuçlar verdiğini söylüyor.

Yaptığı testlerde 19 ölçüm yapan ve bu ölçümlerin ortalama sonucunu aldığını söyleyen Coyle, AirPods Pro'nun gecikme süresini bu şekilde belirlediğini söylüyor. Üstelik Coyle, Bluetooth gecikme süresini sadece AirPod Pro için değil, AirPods 1, AirPods 2 ve Beats Studio 3 ve hatta Sony "WH-CH700N" model koduna sahip olan kablosuz kulaklığı için de denemiş.

İşte test edilen kablosuz kulaklıkların Bluetooth gecikme süreleri

Coyle tarafından yapılan testlere göre AirPods 1'in Bluetooth gecikme süresi, yaklaşık 270 ms. AirPods 2'nin gecikme süresi ise 175 ms civarında karşımıza çıkıyor. Apple, AirPods Pro ile bu gecikme süresini minimalize etmiş ve 140 ms'lere düşürmüş durumda. Coyle'ün test ettiği Beats Studio 3, 260 ms Bluetooth gecikme süresine sahipken Sony'nin WH-CH700N modeli ise 245 ms Bluetooth gecikmesi yaşıyor.