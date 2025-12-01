Tümü Webekno
Yüksek Basınçlı Su Jetine Bile Dayanıklı Akıllı Saat Black Shark GS3 Ultra Duyuruldu!

Black Shark isimli firma, GS3 Ultra isimli akıllı saatini duyurdu. Bu akıllı saat, endüstriyel seviyede dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Peki Black Shark GS3 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı nasıl? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi Black Shark, oldukça ilginç bir ürün duyurusu gerçekleştirdi. Şirket, yeni akıllı saat modeli GS3 Ultra'yı tanıttı. Bu akıllı saati rakiplerinden ayıran özelliği ise sahip olduğu IP69K sertifikası. Bu sertifika, akıllı saatin yüksek basınçlı su jetlerine karşı bile dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani cihazı kuma gömmek veya metrelerce yüksekten düşürmek, GS3 Ultra kullanıcıları için herhangi bir sorun teşkil etmeyecek.

Black Shark GS3 Ultra, tasarım açısından da oldukça dikkat çekici görünüyor. 1.43 inç büyüklüğünde dairesel AMOLED ekranla donatılan saat, 466 × 466 çözünürlük sunuyor. 4 farklı butona ev sahipliği yapan akıllı saat, yaklaşık olarak 270 farklı kadran tasarımı ile kullanılabiliyor.

Karşınızda Black Shark GS3 Ultra

Black Shark GS3 Ultra, rakipleri gibi kapsamlı sağlık ve fitness özellikleri sunuyor. Bu bağlamda; 160'tan fazla spor aktivitesi için takip yapabilen saat, kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini, stresi ve uykuyu takip ediyor. Tüm bunlara ek olarak; ultra dayanıklı akıllı saatin bekleme modunda 45 güne, aktif kullanımda ise 18 güne kadar kullanılabildiğini belirtelim.

Taş Gibi Sağlam Akıllı Saat OPPO Watch S Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı Taş Gibi Sağlam Akıllı Saat OPPO Watch S Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Black Shark, küresel pazara çıkması hâlinde çok satacak yeni akıllı saatinin fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Bakalım bu akıllı saatin satışa sunulması, rakiplerinin pazar payını nasıl etkileyecek...

