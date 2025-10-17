Taş Gibi Sağlam Akıllı Saat OPPO Watch S Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

OPPO, yeni akıllı saati Watch S'i tanıttı. Cihaz, askeri düzeyde dayanıklılık başta olmak üzere kullanıcıları çekecek özelliklerle geliyor.

OPPO, Çin’de gerçekleştirdiği Find X9 serisi lansmanında birçok yeni ürününü tanıttı. Telefonlara ek olarak diğer kategorilerden cihazlar da geldi. Bunlardan biri de yeni akıllı saati Watch S modeliydi. Watch S, şık tasarım ve dikkat çeken özellikleri uygun fiyatla birleştiren bir cihaz olarak sunuluyor.

OPPO Watch S modeli yalnızca 35 gramlık ağırlığıyla kullanıcıya çok konforlu bir deneyim vadediyor. 8,9 mm’lik ince bir tasarımla gelen saatin yuvarlak klasik saatleri andıran bir tasarımı var. IP68 ve 5 ATM dereceleriyle askeri düzeyde dayanıklılık sunduğunu da ekleyelim.

Karşınızda OPPO Watch S

Cihazda** 1,46 inç boyutunda bir AMOLED ekran** görüyoruz. Bu ekran, 3000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Böylece en aydınlık ortamlarda bile rahat bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz.

Piyasadaki çoğu akıllı saat gibi OPPO Watch S de sağlık ve spor özellikeriyle dolu. 16 kanallı kan oksijen sensörü, 8 kanallı kalp atış sensörü, EKG ölçme, ateş ölçümü gibi işlevleri mevcut. Ayrıca 60 saniyelik 13 farklı ölçüm yapan tam vücut kontrolü özelliği de bulunuyor. Böylece kullanıcılar hızlı bir şekilde vücutlarında bir problem olup olmadığını anlayabiliyorlar. Uyku takibi, damar sağlığı takibi ve stres takibi gibi özellikleri de ekleyelim.

Spor tarafına baktığımızda da önemli yenilikler görüyoruz. Şirketin aktardığına göre saatte yapay zekâ destekli kişisel bir spor antrenörü özelliği var. Bu özellik vücudunuzu inceleyip spor konusunda size koçluk yapabiliyor.

Bataryaya geldiğimizde OPPO’nun aktardığına göre 10 günlük bir pil ömrü göreceğiz. Cihazın 90 dakikada tam şarj olabildiği de belirtilmiş. Yeşil, gümüş ve siyah renklerle sunulacak Watch S’in fiyatı ise 210 dolar olarak açıklandı.