Akıllı Telefon Kullanma Yaşının 3'e Düştüğü Ortaya Çıktı

Almanya'da akıllı telefon kullanım yaşının hangi seviyelerde olduğunu irdeleyen bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Böyle giderse, yakında yeni doğmuş çocuklar bile telefon kullanmaya başlayacak...

Birleşik Krallık merkezli kamuoyu araştırma şirketi YouGov, Almanya'da 18 yaşından küçük çocuğu olan 1007 ebeveynin katıldığı bir araştırma gerçekleştirdi. Akıllı telefon kullanım yaşının geldiği seviyeyi anlamak için yapılan araştırma sonucunda, 3 yaşındaki bebeklerin bile akıllı telefon kullanmaya başladıkları ortaya çıktı. Öyle ki araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 4'ü, 3-5 yaş aralığındaki çocuklarına akıllı telefon kullandırmaya sıcak bakıyorlardı. Üstelik bu ebeveynler arasında çocuklarına telefon alanlar da var.

Araştırmadaki tek dikkat çeken husus bu değil. Araştırmaya katılanların yüzde 50'sine göre 6-11 yaş aralığındaki çocukların akıllı telefon kullanmasında herhangi bir sorun yok. Yüzde 36'lık bir kesime göreyse bir çocuğun akıllı telefon kullanabilmesi için en ideal olan yaş, 12-14 aralığı.

En azından takip yapılıyor

YouGov tarafından yapılan araştırma, ebeveynlerle ilgili olumlu bir sonucu da ortaya çıkardı. Öyle ki 0-14 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin yüzde 80'inden fazlası, çocuğunun akıllı telefonda ne yaptığını tam olarak biliyor. Yaş grubu arttıkça bu durum biraz değişiyor.

Araştırmaya göre 15-17 yaş aralığında çocuk sahibi olan ebeveynlerin yalnızca yüzde 62'si, çocuğunun akıllı telefonda ne yaptığından nadiren bilgi sahibi olabiliyor. Çocuğuna nadiren de olsa müdahale edebildiğini söyleyen katılımcıların oranı ise yüzde 59'a kadar geriliyor... Araştırma, ebeveynlere her zamankinden çok daha fazla iş düştüğünü ancak bunun gerçekleştirilemediğini gözler önüne seriyor.