Akıllı Telefonlara Zarar Veren 5 Kötü Alışkanlık

Akıllı telefonunuz tahmin ettiğiniz kadar uzun süre dayanamayıp bozuldu mu? Bu içeriğimizde bunun başınıza gelmemesi ve akıllı telefonlara zarar gelmemesini sağlayacak tüyolardan ve zararlı alışkanlıklardan bahsedeceğiz.

İçinde bulunduğumuz bu günlerde akıllı telefonlar artık birkaç ay içinde eskiyebiliyor. Telefonunuzu yenileme zamanının geldiğini düşündüğünüz anda piyasaya bir yenisi sürülmüş oluyor. Tabii ki her yeni çıkan telefonu satın alamazsınız ancak elinizdeki telefonu da uzun süre kullanmak için belirli şeyler yapabilirsiniz.

Bunun için akıllı telefonlara zarar veren belirli kötü alışkanlıkları bırakmanız gerekiyor. Bazı şeyler telefonunuza yavaş yavaş, bazıları ise kısa vadede oldukça fazla zarar veriyor ve telefonun ömrü oldukça kısalıyor. Biz de bu içeriğimizde akıllı telefonlara zarar veren 5 kötü alışkanlıktan bahsedeceğiz.

Akıllı telefonlara zarar veren kötü alışkanlıklar:

Düşük kalite ve sahte şarj aleti kullanmak:

Akıllı telefonlara en çok zarar veren alışkanlıklardan biri sahte ve yan sanayi şarj aleti kullanmaktır. Tabii ki distribütör onaylı şarj aleti markaları sahte sayılmaz ayrıca daha ucuz fiyata aynı kaliteyi sunarlar. Ancak herhangi bir telefoncuda veya markette 5 TL’ye aldığınız kablolar telefonunuza sandığınızdan çok daha fazla zarar veriyor.

Bu kabloların çoğu kısa devreye sebep olup telefonunuzu gerçek anlamda patlatabilir. Birçok insanın uyurken telefonunu başucunda şarjda bıraktığını göz önüne alırsak; telefona zarar gelmesinden ziyade size zarar gelmesi daha kötü bir olay.

Orijinal şarj aletlerinize de dikkatli bakmanız gerekiyor. Eğer kabloyu veya fişi gereğinden sert veya dikkatsiz kullanırsanız içerisindeki bakır telleri koparabilirsiniz. Bundan kaçınmak için kablonun hassas noktalarına güçlendirme takviyeleri yapabilirsiniz.

Ucuza kaçıp sağlam bir kılıf kullanmamak:

Günümüzde kırık ekranlı iPhone kullanıcısı sayısı, sağlam ekranlı iPhone kullanıcısından fazla desek abartmış olmayız (tabii ki bir istatistiğe dayanarak söylemiyoruz ancak çevrenizde fazlasıyla görebilirsiniz). Telefon kılıfsız şekilde daha güzel duruyor olabilir ancak bir telefon yere düştüğü zaman sadece camı değil, iç donanımı da hasar görebiliyor.

Günümüz teknolojisini göz önüne aldığımızda akıllı telefonlara monte edilen anakartlar çok küçük bileşenlere sahip. Ayrıca bildiğiniz gibi birçok akıllı telefonun artık arka kapağı da cam malzemelerden üretiliyor.

Kılıfın dışında temperli bir koruyucu cam da kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Her ne kadar telefonunuzu düşürdüğünüzde bu cam kırılsa da altında bulunan telefonun kendi camını koruyor. Kılıf olarak da piyasada ‘Zırh kılıf’ olarak geçen kılıfları araştırıp almanızı tavsiye ederiz. Oldukça sağlam ve şık görünümlü oluyorlar.

Şarjınızı sık sık sıfırlamak:

Akıllı telefonların bataryaları zamanla deforme olur. Yani demek oluyor ki birkaç yıl içerisinde telefonunuzun batarya sağlığı, aldığınız günkü kadar sağlıklı olmayacak. Hele ki telefonunuz iPhone ise telefonunuz batarya sağlığına dayalı olarak yavaşlamaya başlayacak. Bu tarz şeyler kaçınılamaz tabii ki. Bu süreci yavaşlatmak adına belirli zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz.

Bunlardan biri de telefonunuzun şarjını sürekli tamamen bitirmek. Akıllı telefonları kapanmadan hemen önce şarja takıp "fullemek" ve şarjdan çıkarmak batarya sağlığı açısından daha verimli olacaktır. Hatta daha da verim almak istiyorsanız telefonunuzun şarj yüzdesini %30’un altında tutmamaya çalışmanızı tavsiye ederiz.

Not: Telefonunuz şarjını haftada en az bir kez tamamen sıfırlamanız, cihazının batarya sağlığını artıran bir detay, ancak bunu her dolumdan sonra değil nadiren yapın.

Su geçirmeyen telefonunuzu fazla su temasına maruz bırakmak

Akıllı telefonları gereğinden fazla sus temasında bırakmak, akıllı telefonlara fazlasıyla zarar veriyor. ‘Ne diyorsun Webtekno Bey bunu biz de biliyoruz’ demeden önce şunu söyleyelim ki bizim bahsettiğimiz şey; akıllı telefonların su geçirmez sertifikalı olsa bile belirli bir süre su altında tutulması durumunda yine de içine sıvı kaçması durumu.

Hatta geçtiğimiz yıllarda Sony, Xperia’ya yanıltıcı reklam çektiği için dava edilmişti zira reklama göre telefon su altında tamamen su geçirmezdi, ancak kullanıcılar cihazlarının su içlerine çektiklerini belirtmişti. Bu yüzden her ne kadar telefonunuzda su geçirmezlik sertifikası IP68 bulunsa da su altında fotoğraf çekme işini abartmayın deriz.

Güncellemeleri ihmal etmek ve korsan uygulama kullanmak:

Akıllı telefonlara gelen sistem güncellemelerini ihmal etmek telefonunuza düşündüğünüzden daha çok zarar verebilir. Telefonunuza gelen bu ‘sıkıcı’ güvenlik yamaları acil görünmeyebilir ancak cihazınızı kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer ciddi sorunlardan koruyabilir. Bu yüzden onları ertelememenizi tavsiye ederiz.

Özellikle Android kısmında, yüklediğiniz uygulamalara dikkat edin. Daha spesifik olursak korsan uygulamalara. Örneğin 3 liralık bir uygulamayı korsan bir şekilde yüklemek cazip görünebilir ancak telefonunuzu zararlı yazılımlara resmen teslim ediyor olabilirsiniz. Bu yüzden herhangi bir şekilde korsan uygulama kullanmamanızı tavsiye ederiz.

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