LPDDR5 RAM standardı resmi olarak duyuruldu. Akıllı telefonlarda kullanılacak RAM’ler çok daha hızlı ve çok daha az enerji tüketiyor olacak.

ABD merkezli JEDEC yani Katı Hal Teknoloji Derneği tarafından LPDDR5 RAM yongası resmi olarak duyuruldu. Bir önceki standart olan LPDDR4 karşısında hem performans hem de enerji tüketimi konusunda önemli iyileştirmeler kendini gösteriyor.

Öncelikle LPDDR5 ile birlikte 6400 MT/sn hızlarına ulaşılabiliyor. Daha önce LPDDR4 ile yalnızca 3200 MT/sn gibi hızlara çıkmak mümkün oluyordu. Bununla birlikte 4 farklı grup olmak üzere toplamda 16-bank, yani programlanabilir modül ve 51 MB/sn hızına erişebilen mimari de kendini gösteriyor.

Enerji verimliliği tarafında da çeşitli iyileştirmeler yapılmış. 'Data-Copy' ve 'Write-X' olarak isimlendirilen yenilikleryle birlikte uyku moduna ek enerji tasarruf detayları kullanıma sunuluyor. Bu yeniliklerle veri transferlerinde yapılan değişiklikler, enerji verimliliği konusunda önemli artılar sağlıyor.