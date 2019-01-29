Akıllı Telefonlar, Küçük Çocukların Gelişimini Etkiliyor

Günümüzde neredeyse her evde birden çok akıllı telefon bulunuyor. Peki evimizdeki tehlikenin ne kadar farkındayız? Calgary Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre akıllı telefonlarla gereğinden fazla vakit geçiren büyüme çağındaki çocukların gelişimi olumsuz yönde etkileniyor. Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarını denetlemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kanada'nın Calgary Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre tablet, akıllı telefon ve televizyon gibi ekrana sahip teknolojik ürünlerin aşırı kullanımı, küçük çocukların gelişimsel hedeflerini kaçırmasına sebep oluyor. 2.500 ailenin incelendiği çalışmanın sonuçları, oldukça ciddi problemlerinin altını çiziyor.

Çalışmanın kıdemli araştırmacılarından Dr. Sheri Madigan, 2 ile 5 yaş arası çocuklar üzerinde gözlem yaptıklarını ve sonuçların oldukça ürkütücü olduğunu söylüyor. 5 yaşındaki çocuk grubu üzerinde yapılan gözlemlerde, gerçekleşmesi gereken gelişimsel hedeflerin birçoğunun yakalanamadığını belirten Madigan, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların okul çağına geldiklerinde aşmış olması gereken bazı kilometre taşları var. Fakat araştırmamızda gördük ki beş yaşındaki çocukların birçoğu, bu kilometre taşlarını henüz aşamıyorlar. Çocukların dil becerilerinde, iletişim yeteneklerinde, hareket kabiliyetlerini gösteren motor becerilerinde ve sosyalleşme yeteneklerinde büyük eksiklikler bulunuyor. Bu da akıllı telefonlar, tabletler ve televizyonla geçirilen fazla zamanın bir sonucu."

Alberta Çocuk Hastanesi'nin Calgary Üniversitesi ile ortak yürüttüğü çalışmada, hangi yaş gruplarının televizyon, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarla ortalama ne kadar vakit geçirdiği bilgisi de paylaşıldı. Araştırmalara göre 2 yaşındaki çocuklar, günde 2.5 saat bu cihazlarla vakit geçirirken, 3 yaşındaki çocuklar günde 3.5 saat, 5 yaşındaki çocuklar da günde ortalama 1.5 saat bu cihazların kötü etkilerine maruz kalıyor. 5 yaşındaki çocuklarda yaşanan kısmi azalmanın sebebi olarak Kanada'da 5 yaşındaki çocukların okula başlamış olması gösteriliyor.

Dr. Madigan'a göre açıklanan rakamlar olması gerekenden oldukça yüksek. Kanada Pediatri Derneği'nin 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için önerdiği günlük kullanım süresinin 1 saat olduğunu söyleyen Madigan, "Bu yaş aralığındaki çocuklar, akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi teknolojik ürünlerle 1 saatten fazla vakit geçirmemeli. Ayrılan bu vakitte de çocuklara öğretici içerikler izletilmeli." ifadelerini kullandı.

Toronto'da bulunan Kindercare Pediatri Merkezi'nin kurucusu Dan Flanders, açıklanan kullanım sürelerinin azaltılması için belli stratejiler izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Flanders konu hakkında, "Çocukların teknolojik ürünlerle geçirdikleri süreyi azaltmak için okullarda, evlerde, kamu kurumlarında ve akla gelecek her yerde tedbirler almalıyız. Bu konu üzerinde daha fazla düşünmeli ve daha fazla yatırım yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçlarını yorumlayan uzmanların ortak görüşü, ebeveynlerin çocuklarına örnek olmak için değişime önce kendilerinden başlamaları gerektiği yönünde birleşiyor. Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan bu sorunlara önlem alınmazsa, insanlık gelecekte çok büyük sosyal sorunlar ile baş etmek zorunda kalabilir.