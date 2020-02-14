Bu Cihaz, Odaklanarak Telefonunuzu Şarj Etmenizi Sağlıyor

MyndPlay isimli bir şirket, zihin okumaya yaran bir cihaz geliştirdi. "MyndHub" olarak isimlendirilen bu cihaz, kafanıza takacağınız elektronik bir saç bandıyla zihninizi okuyor. Eğer yeteri kadar odaklanabilirseniz, bu ürünü kullanarak akıllı telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz.

Zihin okuma gerek bilim gerekse sinema sektörünün ilgisini çeken konuların başında geliyor. Yeni geliştirilen bir zihin okuma cihazı, sadece odaklanarak akıllı telefonlarınızı şarj edebilmenize yardımcı oluyor.

MyndPlay tarafından geliştirilen MyndHub adlı zihin okuma cihazı öylesine ilginç özelliklere sahip ki, cihazın gerçek bir ürün değil de Black Mirror'da yayınlanmış bir kurgu olduğunu düşünebilirsiniz.

Telefonunuzu şarj edebileceğiniz zihin okuma cihazı

MyndHub, telefonunuzu şarj etme işlemini tek başına yapmıyor. Şirket, bu sistemin çalışabilmesi için bir de "MyndBand" isimli bir ürün geliştirmiş. Saç bandına fazlasıyla benzeyen MyndBand, beyin dalgalarını ölçme tekniklerinden bir tanesi olan "elektroensefalografi" teknolojisini içeriyor. Bu saç bandını kafanıza taktığınızda ise USB bağlantısı yapılmış olan herhangi bir aygıtı fazla detaylı olmasa da kontrol edebiliyorsunuz.

MyndHub, elektronik saç bandından aldığı verileri yorumlayarak temel kontrolleri yapmanıza yardımcı oluyor. Örneğin bu cihaz sayesinde küçük bir oyuncak arabayı kontrol edebiliyorsunuz. MyndHub'ın yeteneklerinden bir tanesi de akıllı telefonların şarj edilmesi ve buradaki videoda da görebileceğiniz gibi cihaz, günümüz teknolojilerinin çok üzerinde bir işlevselliğe sahip.