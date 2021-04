Akon, Uganda'da Fütüristik Bir Şehir İnşa Ediyor

Ünlü şarkıcı Akon, Senagal'den sonra Uganda'da da kendi fütüristik şehrini kuracağını açıkladı. 2036 yılına kadar bitmesi beklenen yeni şehirde Akon'un kendi kripto para birimi AKoin kullanılacak.

Smack That ve Right Now gibi ikon şarkılarla dünya çapında popüler bir sanatçı haline gelen Akon, geçtiğimiz senelerde kendi kripto para birimi AKoin’i piyasaya sunmuştu.

AKoin’in çıkış amacı bir süredir belirsizdi ve 47 yaşındaki şarkıcı, doğduğu ülke Senegal ve bir başka Afrika ülkesi Uganda’da fütüristik bir şehir kuracağını, bu şehirlerde para birimi olarak AKoin’in kullanılacağını açıkladı.

Uganda'daki fütüristik şehir, 2 bin kilometrekare üzerine inşa edilecek

Senegal’deki Akon City adlı fütüristik şehre bu yıl başlanacak ve Akon şehir için 6 milyar dolarlık bir yatırım yapmış durumda. 2036’da bitmesi beklenen Uganda’daki şehir için ise ünlü şarkıcı ne kadar harcayacağını açıklamaktan çekinerek, Uganda'nın kalkınabilmesi ve gelişebilmesi için yeni şehre yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi.

Uganda Cumhuriyeti, ünlü şarkıcının fütüristik şehri için Akon’a yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alan tahsis etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Akon, şehrin içerisinde Hamptons Hastanesi, alışveriş merkezi, bir polis departmanı ve stadyum gibi tesislerin mutlaka olacağını belirten bu şehirde de para birimi olarak AKoin’in kullanılacağını dile getirdi.