ABD ve hatta dünya tarihinin gördüğü en azılı gangsterlerden bir tanesi olan Al Capone, sayısız filme ve diziye konu olacak kadar hareketli bir hayat yaşadı. Erken bulaştığı suç camiasında hızla yükselerek patron olan Al Capone, basit bir suçla cezaevine girip hiç de tahmin edilmeyen bir şekilde öldü.

Daha önce buradaki yazımızda da anlattığımız gibi 19. yüzyıldan sonra mafya yapılanmaları ABD topraklarını epey karıştırmaya başladı. Özellikle İtalyan göçmeni Amerikalılardan oluşan bu suç örgütleri, bir dönem devletten bile daha güçlü konuma gelmişlerdi. Elbette konu mafya olunca aklımıza ilk gelen isimlerden bir tanesi de şüphesiz Al Capone oluyor.

Sayısız film ve diziye konu olacak kadar sıra dışı bir hayat yaşamış olan Al Capone, aktif olduğu dönemde tüm ülkenin en güçlü mafya liderlerinden biri haline gelmişti. Öyle ki federal ajanlar onun suçlu olduğunu bilmelerine rağmen tek bir kanıt bulup da hapse atamıyorlardı. En sonunda dünya hukuk tarihine geçecek kadar ilginç bir yöntem ile Al Capone ceza aldı ve ölümü de en az tutuklanması kadar ilginç oldu.

Al Capone kimdir? Erken yaşta suça bulaşan bir çocuk:

Tam adıyla Alphonse Capone, 17 Ocak 1899 tarihinde Napoli’den Amerika Birleşik Devletleri’ne göçmüş İtalyan bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik dönemi New York’un Brooklyn şehrinde geçen Al Capone, 14 yaşında okulu bırakıp normal işlerde çalışmaya başladı ama kısa zaman sonra suça bulaştı.

James Street Boys adlı bir çeteye giren Al Capone, burada Johnny Torrio ile tanıştı ve 16 yaşındayken Five Points çetesine katıldı. Bu dönemde sayısız suç işledi. Bir bar kavgasında yüzüne aldığı bıçak yarası nedeniyle ‘Scarface’ yani ‘Yaralı Yüz’ lakabını aldı. 1919 yılında Chicago’ya taşındı ve işte burada işler onun için daha da hızlandı.

Genç gangster hızla mafya liderliğine yükseliyor:

Al Capone, Johnny Torrio’nun daveti ile Chicago’ya geldikten kısa bir süre sonra Colosimo çetesinin lideri öldürüldü ve Torrio çetenin başına geçti. Herkes bu işi kimin yaptığını biliyordu ama kanıt yoktu. Çete o sıralar kumarhane ve genelev işleterek içki kaçakçılığı yapıyordu. Tabii bunların yanında sayısız şiddet suçu daha vardı.

1925 yılında Torrio rakip çete tarafından vurularak yaralandı ve hemen sonrasında kaçak içki ürettiği suçlamasıyla hapis cezası aldı. Hapisten yorgun bir adam olarak çıkan Torrio mafyayı bıraktı ve İtalya’ya gitti. Ortadaki otorite boşluğunu iyi değerlendiren Al Capone, çetenin başına geçti. Artık o bir mafya lideriydi.

Sevgililer Günü Katliamı herkesin kanını dondurdu:

Al Capone mafya liderliğine hızlı başladı. Şehirdeki tüm polisleri ve politikacıları kendine bağlayarak basında başarılı bir iş insanı olarak tanıtıldı. Fakat bu sırada şehir kaynıyordu. Çünkü Chicago’da birden çok suç örgütü vardı ve Al Capone bunlardan bir tanesi olmak değil, tek olmak istiyordu.

Çeteler arası rekabetin en kanlı olayı ise 1929 yılının 14 Şubat günü yaşandı. Basında Sevgililer Günü Katliamı olarak anılan olayda Al Capone’un rakip çetesi olduğu bilinen Bugs Moran üyesi yedi kişi, polis kılığına girmiş bir grup gangster tarafından kurşuna dizildi.

Olay basit bir çatışmadan fazlası olduğu için bütün ülkede yankı uyandırdı. Tabii gözler hemen Al Capone’a çevrildi ama olay sırasında Florida’da olduğunu söyledi ve bunu kanıtladı. Yani masumdu. Bu nedenle korkunç bir katliamın azmettiricisi olduğu bilinmesine rağmen ceza almadı. Neyse ki FBI bu işin peşini bırakmaya niyetli değildi.

Al Capone’un mahkeme günleri başlıyor:

12 Mart 1929 tarihinde Al Capone mahkemeye çağrıldı ama gitmedi. Federal mahkemeye itaatsizlik ettiği için para cezası aldı. 17 Mayıs 1929’da koruması ile birlikte ruhsatsız silah bulundurma suçundan Philadelphia'da tutuklandı ve 1 yıl ceza aldı. İyi hal indirimi alarak 9 ay hapishanede kalıp çıktı.

28 Şubat 1931 tarihinde yine federal mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla 6 ay hapis cezası aldı. Art arda yaşanan bu olaylar gösteriyordu ki FBI Al Capone’un peşindeydi. Fakat suçlarla arasına öyle bir duvar çekmişti ki bir türlü bağlantı kurulamıyordu. Derken devreye ABD Hazine Bakanlığı girdi ve aranan suç bulundu.

Eli kanlı mafya lideri vergi kaçakçılığından hapse girdi:

O dönem FBI’ın elindeki yetki bugünkü kadar geniş olmadığı için suçlu olduğu bilinmesine rağmen pek çok mafya lideri dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyordu. Herkes onların bir açığını ararken devreye ABD Hazine Bakanlığı girdi. Al Capone başta olmak üzere tüm mafya liderlerinin hesapları didik didik inceleniyordu.

En sonunda Al Capone’un vergi kaçakçılığı yaptığı kanıtlandı ve 18 Ekim 1931 tarihinde 11 yıl hapis cezası aldı. Bu cezaya, daha önce almış olduğu 6 ay hapis cezası da eklendi. Temyizler reddedilince Al Capone önce Atlanta Hapishanesine, daha sonra da Alcatraz Hapishanesine gönderildi.

Tarihin en büyük mafya babalarından Al Capone’un ölümü frengiden oldu:

Silahla yaşayan silahla ölür derler ama Al Capone için bu geçerli değil. Çünkü kendisi cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan frengiye sahipti ve durumu epey ilerlemişti. 1939 yılında Alcatraz Hapishanesinden ayrıldığı zaman 12 yaşında bir çocuk zekasına sahip olduğu söylenir.

Frengi yüzünden yalnızca zihni değil, fiziki yapısı da çökmüştü. Bütün bu işlerden elini ayağını çekip, Palm Adası’ndaki evine kapandı. 1947 yılının 25 Ocak günü felç ve zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Godfather hikâyesine ilham verenlerden birinin Al Capone olduğu söylenir:

Mario Puzo tarafından kaleme alınan ve daha sonra üç filmden oluşan bir seri olarak sinemaya uyarlanan Godfather’da izlediğimiz Don Vito Corleone karakteri gerçek bir karakter değildir ama pek çok farklı ve gerçek mafya liderinin bir karışımıdır. Puzo’nun bu karakteri yaratırken Vito Genovese'nin yanı sıra Al Capone’dan da ilham aldığı söylenir.

1987 yapımı The Untouchables, 2020 yapımı Capone, 1959 yapımı Al Capone, 1967 yapımı The St. Valentine’s Day Massacre, 1975 yapımı Capone, 1995 yapımı Dillinger and Capone başta olmak üzere pek çok farklı film ve dizide ya Al Capone’u izledik ya da ondan ilham alınarak yaratılmış karakterler gördük.

Tarihin gördüğü en azılı mafya liderlerinden bir tanesi olan Al Capone kimdir sorusunu yanıtlayarak hayatı hakkında merak edilen detayları anlattık. Vergilendirilmiş kazanç kutsal diye boşuna dememişler, bak ödemeyince neler oluyor.