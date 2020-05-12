Alcatel 1S 2020 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Çinli elektronik üreticisi TCL, geçtiğimiz ocak ayında CES 2020’de tanıttığı yeni Alcatel 1S akıllı telefonunu Türkiye’de satışa sundu. Yapay zeka özellikli üçlü kamera kurulumu ile öne çıkan cihaz, 6.22 inç HD+ ekranla geliyor.

Çin’in önde gelen teknoloji firmalarından biri olan TCL, popüler giriş seviye telefonu Alcatel 1S modelinin yeni versiyonunu, bu yılın başlarında gün yüzüne çıkarmıştı. Piyasadaki en iddialı fiyat/performans cihazlarından biri olan Alcatel 1S, yaklaşık beş aylık bir bekleyişin ardından nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı.

Yeni nesil Alcatel 1S, 720 x 1520 piksel çözünürlük, 19: 9 en boy oranı ve 270 ppi yoğunluğu sunan 6.22 inç HD+ IPS ekran ile geliyor. Yüzde 87,5 ekran/gövde oranı ile dikkat çeken telefon, ön taraftaki su damlası çentiğinde f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor.

Alcatel 1S tasarımı

Alcatel 1S’in arkasında 13MP birincil kamera, 5MP ultra geniş açı kamera ve 2MP makro kameradan oluşan bir üçlü kamera kurulumu var. Yapay Zeka (AI), LED flaş, HDR ve panorama gibi özelliklere sahip olan kamera konfigürasyonu, 1080p 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Mediatek Helio P22 yonga setinden alan akıllı telefon, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile geliyor. 4.000mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenen yeni Alcatel 1S, performanstan ödün vermeden gün boyu kullanılabiliyor.

Alcatel 1S'in 13MP + 5MP + 2MP üçlü kamerası, 1080p 30 FPS video kaydı yapabiliyor

Parmak izi okuyucusu cihazın arkasına monte edilen Alcatel 1S, özel Google Asistan tuşu sayesinde tüm işlemlerin çok daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bir adet 3.5mm kulaklık girişi ve bir adet microUSB 2.0 bağlantı noktasına sahip olan Alcatel 1S, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

Alcatel 1S Türkiye fiyatı

Yeni nesil Alcatel 1S, Akik Taşı Yeşili ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve 1.299 TL önerilen satış fiyatı ile bugün itibarıyla çeşitli e-ticaret sitelerinde satışa çıktı. Cihazın özelliklerine göre uygun bir fiyata sahip olduğu söylenebilir.

Alcatel 1S özellikleri