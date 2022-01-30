Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, tehdit ve taciz edildiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gündem olan paylaşımların ardından Tilki'ye hem destek hem de eleştiri yağdı.

Sosyal medyada yaptığı ve söylediği her şey gündem yaratan ünlü genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu sefer yaptığı paylaşımla güldürmedi. Tilki, bir sapık tarafından sözlü bir şekilde tehdit ve taciz edildiği anları kişisel Instagram ve Twitter hesabında paylaştı.

Kendisine atılan mesajların ekran görüntüsünü paylaşan Tilki, herkesten şikayetçi olacağını belirtti. Tilki’nin paylaşımına pek çok yorum ve destek gelirken, Tilki’nin telefon numarasının söz konusu tacizci şahsın eline nasıl geçmiş olabileceği konusu da dikkat çekti. Bu noktada akla son dönemde sık sık yaşanan veri sızıntıları geldi. Tilki'nin olaya yönelik aldığı en büyk eleştiri ise 'emniyet müdürü' ile ilgili ifadeleri oldu.

"Tarifimi yargılayanlar, bir insanın canının tehlikede olmasını yadırgamıyorlar bile"

Aleyna Tilki, kendisine atılan mesajları paylaşmadan önce başına gelenleri sözlü bir şekilde Twitter’ında paylaştı. “Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezicek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum. “ şeklinde yazan Tilki, daha sonrasında ise olaya dair “Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bi hayatım var.” ifadelerini kullandı.

Normalde yaptığı en ufak bir paylaşım bile günlerce konuşulan, hatta çoğu zaman dalga geçilen Tilki, bu duruma dikkat çekmek için “Yoğurdu suyla karıştırınca ayran olabileceğini haber verdiğimde tüm Türkiye bunu konuştu! Ölüm tehditleri diyorum, evime kadar girebilen insanlar diyorum kimsede tık yok. Tarifimi yargılayanlar, bir insanın canının tehlikede olmasını yadırgamıyorlar bile… :) “ diyerek sitem etti.

Tehdit mesajını paylaştı

Bu paylaşımların ardından Tilki, kendisine atılan tehdit mesajlarını yayımladı. Bir erkeğin kendisine çıplak bir fotoğraf göndererek “Aleyna evine baltayla gelicem””Bekle beni akşam” yazdığı görülen ekran görüntülerini Tilki, “Şimdi bu ceza almayacak mı? Ala-cak. Emniyet müdürü sağolsun aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum” diyerek paylaştı.

Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü

Tilki’nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Destek mesajlarının yanında Tilki’yi eleştirenler de oldu. Hatta olayın ne ile ilgili olduğunu tamamen gözden gelerek Tilki'nin yaptığı paylaşımlardaki yazım hatalarını eleştirenler bile vardı.

Gelen eleştirilerden birisi, Emniyet müdürünün Tilki’yi aramasına karşı oldu. Ülkemizde her gün başka bir kadın uğradığı taciz sebebiyle gerekli korumayı elde edemediği Emniyet yerine sesini sosyal medyada duyurmaya çalışırken, Tilki’yi kısa bir sürede bizzat Emniyet müdürünün araması tepki topladı. Tilki’nin başına gelen olay her ne kadar korkunç olsa da aynı hassasiyet herkes için gösterilmiş olsaydı eminiz ki eleştiriler bu yönde olmayacaktı.

Bir diğer eleştiri ise Tilki’nin telefon numarasının neden tanımadığı bir kişide olduğuydu. Hatta bu sebeple Tilki’nin yalan söylediğini ima ederek olayın saçmalık olduğunu söyleyenler bile oldu. Özellikle de son zamanlarda yaşanan veri hırsızlığı olaylarını düşündüğümüzde, telefon numaramız, ev adresimiz ve e-posta adresimiz gibi kişisel verilerimizin tanımadığım kötü niyetli kişilerin eline geçebilecek olması çok da şaşırtıcı değil aslında.

Öte yandan bu olayın direkt telefon numarası üzerinden yaşanmış olması da olayın ciddiyetinde çok da büyük bir fark yaratmıyor aslında. Her gün binlerce kadın zaten bu tarz taciz ve tehditlere sosyal medyada katlanmak zorunda kalıyor.

İşte Aleyna Tilki’nin paylaşımına sosyal medyadan gelen tepkiler