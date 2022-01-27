Domino's Türkiye, geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğradığını açıkladı. Gelen açıklamalarda binlerce insanın kişisel bilgilerinin çalındığı ifade edildi.

Tüm dünyanın dijitalleşmesi ile birlikte dünya çapında yaşanan siber saldırılarda da artış görülüyor. Birçok sektörü etkileyen bu saldırılar sonucunda binlerce insanın parası, kişisel bilgileri ve dijital mecralarda sahip olunan birçok değerli varlığı kötü amaçlı insanlar tarafından ele geçiriliyor.

Şimdi de dünyanın en büyük uluslararası pizza dağıtım şirketlerinden Domino’s Pizza’nın Türkiye şubesinden bir saldırı haberi geldi. Gelen açıklamalara göre Domino’s Türkiye, siber saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda ülkemizde bulunan binlerce vatandaşın kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ifade edildi.

Saldırı 9 Ocak’ta gerçekleşti

Şirket tarafından gelen açıklamalara göre saldırı, 9 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti. Saldırının ardından bir mail aldıklarını belirten Domino’s Türkiye, birçok insana ait isim, soy isim, iletişim bilgileri, müşteri numarasının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ele geçirildiğini kaydetti.

Buna ek olarak şirketin müşterilerine saldırı ile ilgili gönderdiği bir e-postada şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuz, finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır. Bu yüzden finansal verilere erişim söz konusu değildir. Günümüzde artan siber saldırıların birçok kurum ve kuruluşu tehdit etmesi dikkate alınarak, şeffaflık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde bu bildirimi sizlerle paylaşma gereği duyduk.”

Ayrıca şirket, “Mevcut Domino’s şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirip sipariş vermeniz gerekmektedir. Aynı şifreyi başka siteler için kullanıyorsanız da bu şifreleri değiştirmenizi, yeni şifrenizin güçlü karakterlerden oluşmasını, kişisel bilgilerinizi talep eden yazışmalarda dikkatli olmanızı ve bilinmeyen adreslerden gelen e-postalardaki linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz” ifadelerini kullanarak kullanıcılarını uyardı ve şifrelerin saldırganlar tarafından ele geçirilmiş olma ihtimalinin altını çizdi.

Son olarak Domino’s tarafından yapılan açıklamalarda, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğine ve gizliliğine büyük dikkat edildiği ve gerekli teknik ve idari tedbirlerin alındığı vurgulandı. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapıldığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu da şirket tarafından müşterilere yapılan açıklamalarda aktarıldı.