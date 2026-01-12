Elon Musk, X Algoritmasının Açık Kaynak Olarak Yayımlanacağını Açıkladı: Peki Bu Neden Önemli?

Elon Musk, 2022'de verdiği sözü tutarak X algoritmasının tamamen açık kaynak olarak yayımlanacağını açıkladı.

Elon Musk, sosyal medya platformu X’te kullanıcıların ne görüp ne görmediğini belirleyen algoritmanın bir hafta içinde tamamen açık kaynak hâline getirileceğini duyurdu.

Musk, X’i 2022’de satın aldığından bu yana algoritmaları açık kaynak yaparak “güveni artırma” vaadinde bulunuyordu. O dönemde algoritmanın bir kısmı GitHub üzerinden paylaşılmış olsa da bu adım, beklentileri karşılamaktan uzak kalmıştı. Şimdi ise Musk, çok daha kapsamlı bir şeffaflık sözü veriyor.

Musk, 2022'de verdiği sözü tutmak istiyor

Yeni duyuruya göre kullanıcılara önerilen organik ve reklam içeriklerini belirleyen tüm kodlar paylaşılacak. Üstelik bu sadece tek seferlik olmayacak. Algoritma kodu her dört haftada bir güncellenecek ve geliştirici notlarıyla birlikte yayımlanacak. Böylece kullanıcılar, akışlarında nelerin değiştiğini doğrudan takip edebilecek.

Bu kararın arkasında önemli nedenler var. Son dönemde X, hem algoritmanın sağ görüşlü içerikleri öne çıkardığı iddialarıyla hem de Grok'un X hesabının rızasız ve uygunsuz görsel taleplerini yerine getirmesi nedeniyle yoğun eleştiri altındaydı. Ayrıca Fransa’da X algoritmasının manipüle edilmiş olabileceği iddiasıyla başlatılan bir soruşturma da gündemde.

Geçmişte Musk’ın kendi paylaşımlarının görünürlüğünü artırmak için algoritmaya müdahale ettiği iddiaları da sızdırılan belgelerle gündeme gelmişti. Bu nedenle uzmanlar, yaklaşan kod paylaşımını Musk’ın şimdiye kadarki en somut ve en net şeffaflık adımı olarak değerlendiriyor. Yine de paylaşılan kodların ne denli doğru ve eksiksiz olduğu şüphesi mevcut ortamda sürmeye devam edecek gibi.