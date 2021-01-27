Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, büyük sansasyon yaratan Mesut Özil transferinde Acun Ilıcalı'nın büyük katkısı olduğunu açıkladı. Açıklamaların ardından Exxen bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Son günlerde spor dünyasının olduğu kadar sosyal medyanın da gündeminde yer alan konulardan biri Mesut Özil oldu. Dünyaca ünlü futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisini almış ve ardından da Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamıştı.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, transferle ilgili yaptığı açıklamalarda Acun Ilıcalı'nın transferde önemli rol oynadığını ifade etti. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe taraftarları Exxen'i destekleyen mesajlar yayınlamaya başladı.

Exxen trending topic oldu

Ilıcalı'nın yayın platformu Exxen sosyal medyada gündem olurken, Twitter'da da trending topic sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe taraftarları platforma hem kişisel olarak hem de organizasyonlar bazında destek mesajları yayınladı.

Fenerbahçe'nin önemli taraftar grupları arasında yer alan 12 Numara da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "12 Numara olarak, her platformdan Exxen’i destekleyeceğimizi ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamaları Exxen'i uçurdu

İmza töreninde mikrofonların başına geçen Ali Koç, transferin fitili ateşleyen olayın Acun Ilıcalı'nın yaptığı "İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer" şeklindeki paylaşım olduğunu söyledi. Koç'un açıklamalarının ardından Exxen'e gelen destek Ilıcalı'nın da yüzünü güldürdü.

Ilıcalı'nın transferdeki önemine değinen Koç, "Bir yaz günü Acun'la oturduk konuşuyoruz. 'Başkan' dedi, 'Mesut'un sözleşmesi bitiyor, seneye haziran ayında kazandıralım Fenerbahçemize. Ben bu konuya çok sıcağım' dedi. 'Kazandıralım da nasıl kazandıralım?' dedim. Acun dedi ki 'Mesut sadece bir futbolcu değil, müthiş bir ticaret potansiyeli var.'

'Gelecekse ocakta gelse, haziranı beklemeyelim' dedim. 'Ya ben birkaç ay sonra yeni bir yatırım açıklayacağım; Exxen'i. Exxen'deki dizileri dünyaya yaymak istiyorum. Bu hedefime ulaşmamda Mesut'un da katkısı olacağını düşünüyorum. Büyük düşünelim' dedi." ifadelerini kullanmıştı. Sizce Mesut Özil, Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı sağlamayı başarabilecek mi?