Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in transferine ithafen paylaşmış olduğu bir tweet, etkileşim ve beğeni rekoru kırdı. Yalnızca beğeni sayısı 600 bin barajına dayanan paylaşım, Türk spor tarihinin en fazla beğenilen ve etkileşim alan tweeti oldu.

Türk spor kamuoyunun son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden biri, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi oldu. Söz konusu transfer özellikle sosyal medyada öylesine ses getirdi ki, Fenerbahçe’nin transfer sürecinde paylaşmış olduğu bir tweet, etkileşim rekoru kırdı.

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından 16 Ocak gecesi Mesut Özil’in transferine ithafen atılan “Gel Gündüzle Gece Olalım..” tweeti şu ana kadar 593 binin üzerine beğeni, 36 binin üzerinde alıntı, 180 bine yakın retweet ve 60 binin üzerinde yanıt ile Türk spor tarihinin en fazla etkileşim ve beğeni alan paylaşımı oldu.

Fenerbahçe'nin etkileşim ve beğeni rekoru kıran paylaşımı

Fenerbahçeli taraftarların Mesut Özil’in transferine ilgileri, sosyal medyanın da dışına taşmış durumda. Dün gece Mesut Özil’i Londra'dan İstanbul'a taşıyan uçak, dünyadaki tüm uçuşları canlı olarak gösteren Flightradar24'te 300 binden fazla kişi tarafından canlı olarak takip edildi.

Bu arada söz konusu rekorun Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu tarafından onaylandığını da belirtelim. Sipahioğlu, söz konusu paylaşımı alıntılayarak yaptığı açıklamada, “Bilgilendirme: Türk spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımı artık resmen Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait” ifadelerini kullandı.