Mesut Özil'in Uçuşunu 300 Binden Fazla Kişi Takip Etti

Uzun süren çalışmalardan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, bu gece Londra'dan İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla gelen Özil'in uçağını Flightradar24'te 300 binden fazla kişi takip etti.

Kariyeri başarılarla dolu dünyanın en iyi futbolcularından Mesut Özil, şu sıralar Fenerbahçe transferiyle gündemde. Türk asıllı Alman futbolcu, bu gece itibarıyla Londra'dan İstanbul'a geldi. KOC10 adlı uçakla ülkemize gelen ünlü isim, Flightradar24'ün de dikkatini çekti. Bu anı çok uzun bir süredir bekleyen Fenerbahçe taraftarı, büyük beklentilerle takıma katılan Mesut Özil'in bu uçuşunu Flightradar24'ten canlı takip etti.

Mesut Özil'in uçuşu ile ilgili paylaşım yapan Flightradar24, uçuşu 260.380 kişinin izlediğini gösteren bir tweet paylaştı. Bu paylaşımın ardından uçuşun 312 binden fazla kişi tarafından canlı olarak takip edildiğini söyleyelim.

Flightradar24'ün açıklamasının dışında bir paylaşım da Fenerbahçe SK'nın resmi Twitter hesabından geldi. Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a gelişini 300.000'i aşkın kişi izledik. Sırada Mesut Özil'in ilk görüntüleri var." ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in şu anda İstanbul'a indiğini ve Fenerbahçe yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtelim. Bu anlar da Fenerbahçe YouTube kanalından canlı olarak paylaşıldı.

Mesut Özil kimdir?

Mesut Özil, 10 numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman futbolcu. Kariyerine Schalke 04'te başlayan Özil, 2010 yılında Real Madrid'e geldikten sonra dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri oldu. Burada ve Almanya milli takımında sayısız başarılara imza atan ünlü isim 2013'ten günümüze kadar Premier League takımlarından Arsenal'da oynuyordu. Ünlü futbolcuyu bundan sonra Fenerbahçe takımı için mücadele ederken izleyeceğiz.

Mesut Özil'in Espora da ilgisi var

Yeşil sahaların yıldız ismi Mesut Özil, bununla birlikte Esporla da fazlasıyla haşır neşir. Yaklaşık 2 yıl önce kurduğu M10 isimli espor takımı, Fortnite, FIFA gibi oyunlarda mücadele ediyor. Bu Espor takımı için hazırladığımız habere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.