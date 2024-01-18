Çin menşeli e-ticaret sitesi AliBaba'da, kamikaze saldırıları için kullanılan bir drone satıldığı ortaya çıktı. Söz konusu drone, gündem olması ardından satıştan kaldırıldı.

İnternetten alabildiğimiz pek çok farklı ürün var ve yeterince paranız varsa hemen her şeyin çok daha sofistike, çok daha gelişmiş ve çok daha sıradışı versiyonlarını alabiliyorsunuz.

Yine de bu aldığınız şeylerin yasal olması gerekiyor. AliBaba'da satılan bazı droneların ne kadar yasal olduğu tartışılır. Sitede satışa koyulan ancak daha sonra satıştan kaldırılan bir drone, kamikaze saldırıları için kullanılmasıyla dikkat çekti.

AliBaba'da satılan dronelar tartışmaya açık

AliBaba'nın internet sitesinde ufak bir arama yaptığımızda, pek çok farklı insansız hava aracı satışı yapıldığını görüyoruz. Bunların arasında yük taşımakta, ilaçlamada ve başka işler için kullanılabilen modeller yer alıyor.

Fiyatları da birkaç dolardan başlayıp birkaç yüz bin dolara kadar çıkıyor. Yine de aralarında silahlı insansız hava araçlarının bulunması oldukça şaşırtıcı ve biraz da korkutucu bir durum.

Sitede biraz daha dolaştığımızda İHA'larla ilgili silahlar da göze çarpıyor ancak bu silahlar, insansız hava araçlarını durdurmayı hedefleyen silahlar. Ayrıca çok sayıda İHA ekipmanı da sitede satılan ürünler arasında yer alıyor. Bunların arasında da sensörler, bataryalar, radarlar gibi ürünler yer alıyor.

Listelemenin sitede nasıl yer aldığı bilinmiyor

Sitede listelenen SİHA'ya baktığımızda, Çinli bir üreticinin geliştirdiği aracın büyük oranda İran'ın kullandığı Shahed-136'ya benzediği göze çarpıyor. XHZ-50 Sabit Kanatlı İHA, 57 bin dolara satışa çıkarılmıştı. İlanda SİHA'ya ait bilgiler de yer alıyordu. İran'ın kullandığı SİHA ise Çin'de değil Rusya'da üretiliyor.

AliBaba şimdilik konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmazken, ilanın gerçekten SİHA'ları satmak için açılıp açılmadığı da bilinmiyor.