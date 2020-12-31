11,3 Milyon Euro Kazanan Talihli İkramiyesini Hala Almadı

Almanya'da biletine 11,3 milyon euro ikramiye çıkan bir talihli, ikramiyesini almak için hala başvurmadı. Çekilişin üzerinden üç yıl geçmesi nedeniyle talihli, bu akşama kadar ikramiye için başvurmazsa ödülünü kaybedecek.

Almanya'da 2017 yılının mart ayında gerçekleştirilen loto çekilişinde Esslingen kentinden bir talihli, 11,3 milyon euro yani yaklaşık 103 milyon 581 bin 676 TL ikramiye kazanmıştı. Tuhaf olan şu ki; büyük ikramiyeyi kazanan talihli ya bilet numarasını kontrol etmediğinden ya da farklı bir sebepten henüz ikramiyeyi almak için başvurmuş değil.

27 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte şanslı numaralar 5, 8, 9, 18, 22 ve 36 olmuştu. Ancak kazanan henüz ortaya çıkmamış durumda ve Almanya'da loto çekilişlerinde kazananların parayı alması için üç yıllık yasal süre bulunuyor. Bu nedenle 11,3 milyon euroluk büyük ikramiye bu akşama kadar alınmazsa para, bir sonraki çekilişin ikramiyesine eklenecek.

11,3 milyon euroluk ikramiyeyi almayan kişinin Türk olma ihtimali epey yüksek

Aktarılan bilgilere göre Esslingen kentindeki talihlinin Türk olma ihtimali epey yüksek. Zira çok sayıda Türk ya da Türk kökenli Alman vatandaşının yaşadığı Esslingen, Türk çalışanların çoğunlukta olduğu Mercedes fabrikasına yakın bir bölgede bulunuyor. Bununla birlikte Almanya’daki akrabalarının ziyaretine giden Türklerin misafirlik sırasında loto oynadığı ve çoğu zaman sayıları kontrol dahi etmeden Türkiye’de geri döndüğü de biliniyor.

Almanya’da şu ana kadar sadece iki talihli ikramiye kazanmasına rağmen yasal süre içinde ödülünü almamıştı. Bavyera eyaletinde bir kişi, 1 milyon euro değerindeki büyük ikramiyeyi almazken; Kuzey Almanya’daki bir başka talihli ise 8,5 milyon euro ikramiye kazanmasına rağmen almamıştı.