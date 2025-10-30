Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Türkiye'nin yeni nesil ana muharebe tankı Yeni Altay ile İsrail'in son teknoloji tankı Merkava V modelini karşılaştırıyoruz. İki tank da 1500 beygir gücünde ve 120 mm toplara sahip. Peki zırh, teknoloji ve aktif koruma sistemlerinde hangisi önde? İşte detaylar...

Modern savaş meydanları, tankların hâlâ ne kadar kritik olduğunu defalarca kanıtladı. Sadece birer zırhlı araç değil, aynı zamanda birer teknoloji kalesi olan bu devler, ülkelerinin sahadaki yumruğu görevini görüyor. Bugün, bu kalelerden ikisini, iki farklı canavarı inceleyeceğiz.

Bir yanda, Türkiye'nin uzun yıllardır beklediği, en son yerli sistemlerle donatılan gururu "Yeni Altay". Diğer yanda ise İsrail'in onlarca yıllık savaş tecrübesiyle pişirdiği, "Barak" (Yıldırım) kod adlı en yeni modeliyle "Merkava V". Peki, kâğıt üzerinde hangisi daha ağır basıyor? Gelin hep birlikte Türkiye ile İsrail'in tanklarına yakından bakalım.

Zırh ve aktif koruma sistemleri: Kalkanların savaşı!

*Altay tankının görünümü.

Yeni Altay, beka konusunda işi şansa bırakmıyor. Tank, Roketsan tarafından geliştirilen yeni nesil hibrit (kompozit ve reaktif) zırh teknolojisiyle korunuyor. Ama asıl kozu, ASELSAN imzalı AKKOR-100 Aktif Koruma Sistemi. Bu sistem, tanka yönelen anti-tank füzelerini ve roketleri daha tanka ulaşmadan havada imha edebiliyor.

Merkava'nın ise bu konuda bilindik bir şöhreti var. Merkava V, İsrail'in sahada defalarca kullandığı "Trophy" Aktif Koruma Sistemi'nin en güncel versiyonunu kullanıyor. Trophy, tanka 360 derecelik bir koruma kalkanı sağlıyor. Ayrıca Merkava'nın önden motorlu tasarımı, mürettebat için doğal bir ekstra koruma katmanı sunuyor. Bu durum, tankı meskun mahal (şehir içi) savaşlarına daha uygun hâle getiriyor.

Ateş gücü: Kimin yumruğu daha sert?

*Merkava V'in görünümü.

Altay, gücünü MKE tarafından üretilen 120 mm L55 kalibrelik yivsiz topundan alıyor. L55 namlu, benzerlerine göre (Merkava 4'teki L44 gibi) daha uzun menzilli ve yüksek deliciliğe sahip. Dakikada 6 atış yapabilen bu top, ASELSAN VOLKAN II Atış Kontrol Sistemi ile hedefini ıskalamıyor. Altay, bu özelliği ile ilk atışta yüksek vuruş oranına sahip.

Merkava V de tıpkı Altay gibi 120 mm'lik bir ana silaha sahip. Ancak bu toptan LAHAT gibi anti-tank güdümlü füzeleri (ATGM) de ateşlenebiliyor. Bu sayede Merkava, 4.000 metreye kadar mesafelerdeki hedefleri vurabiliyor. Gelişmiş ateş kontrol sistemi ve "avcı-vurucu" kabiliyeti, onu ölümcül bir avcı yapıyor.

Motor ve mobilite: Sahada kim daha çevik?

Bu kategoride rakamlar birbirine şaşırtıcı derecede yakın. Hem Yeni Altay hem de Merkava V, 1500 beygir gücünde dizel motorlara sahip. Altay 65 km/s hıza ulaşırken, Merkava V 64 km/s maksimum hıza çıkıyor.

Altay'ın fark yarattığı yer ise hidropnömatik süspansiyon sistemi. Bu sistem sayesinde tank, arazi koşullarına göre kendini alçaltıp yükseltebiliyor. Bu da ona üstün bir nişan alma ve hareket kabiliyeti sağlıyor.

Teknoloji: Hangisi daha "akıllı" tank?

Yeni Altay, tam bir dijital kale. ASELSAN'ın geliştirdiği BATUR-100 Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, YAMGÖZ360 ile 360 derece durumsal farkındalık ve Lazer Uyarı Sistemi (LİAS-400) gibi donanımlarla geliyor. 4 kişilik bir mürettebat tarafından idare ediliyor.

Merkava V ise "karadaki F-35" olarak anılıyor. Bunun sebebi, komutanın kullandığı "IronVision" kaskı. Bu kask sayesinde komutan, tankın zırhının "içinden" 360 derece dışarıyı görebiliyor. Gelişmiş sensörler ve yapay zekâ desteği, tanka gelen tehditleri saniyeler içinde analiz edip mürettebata sunuyor.

Peki hangi tank daha iyi?

Yukarıda anlattıklarımızdan da anlayabileceğiniz üzere iki tank da kendi alanında birer canavar. Yeni Altay; NATO standartlarında, cephe muharebesi için optimize edilmiş, üstün L55 topu ve hidropnömatik süspansiyonuyla öne çıkıyor. AKKOR ve Roketsan zırhı ile tam bir kale.

Merkava V ise 1970'li yıllardan beri üzerinde çalışılan, 1979 yılından beri de aktif olarak kullanılan ve sürekli olarak iyileştirilen bir tank. Önden motorlu tasarım ve Trophy APS gibi sistemler öncelikli. IronVision kaskı gibi teknolojilerle dikkat çekiyor.

Peki siz bu iki tankı karşı karşıya getirdiğiniz zaman hangisini üstün görüyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı büyük bir merakla bekliyoruz...