TSK'nın Yeni Çelik Yumruğu Altay Tankı'nın Aklın Sınırlarını Zorlayan Özellikleri!

Türkiye'nin savunma sanayisindeki en büyük projelerinden biri olan Altay Ana Muharebe Tankı (AMT) için kritik gün geldi. Yıllardır süren geliştirme ve üretim tartışmalarının ardından "Yeni Altay" olarak adlandırılan güncellenmiş versiyon, bugün düzenlenen törenle test süreçleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. BMC tarafından üretilen bu yerli dev, TSK'nın sahadaki en büyük vurucu güçlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Peki Altay'ı bu kadar özel kılan ne?

Yıllardır "Geldi, geliyor" derken "Acaba proje rafa mı kalktı?" sorularının sorulmasına neden olan bir savunma sanayii efsanesinden bahsediyoruz: Altay tankı. Türkiye'nin A'dan Z'ye kendi ana muharebe tankını üretme hayali, bugün çok önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Sakarya'daki BMC tesislerinde düzenlenen törenle "Yeni Altay" olarak adlandırılan ve seri üretime yakınlaşan tanklar, en zorlu testlerden geçirilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bu teslimat, TSK'nın zırhlı birlik kabiliyetlerinde yeni bir sayfa açarken, tankın sahip olduğu teknolojiler de "artık şakaları yok" dedirtiyor.

TSK'nın yeni göz bebeği Altay neler sunuyor?

Altay, modern orduların ihtiyaç duyduğu "Ana Muharebe Tankı" sınıfında gerçek bir canavar. Sadece kalın bir zırhtan ve büyük bir toptan ibaret değil; adeta yürüyen bir dijital kale. BMC'nin paylaştığı resmî verilere göre tankın kalbinde 120 mm'lik 55 kalibre yivsiz setsizef (smoothbore) bir ana silah bulunuyor. Bu top, piyasadaki en gelişmiş mühimmatları ateşleyebilme kabiliyetine sahip.

Ancak bir tankı tank yapan şey sadece ateş gücü değildir, aynı zamanda hayatta kalma becerisidir. Yeni Altay, bu konuda ciddi yükseltmelerle geliyor. BMC'nin "Hibrit Koruma Mimarisi" olarak adlandırdığı kompozit zırh ve özellikle meskun mahal çatışmaları için geliştirilen reaktif zırh (ERA) modülleri, tankı roketlere ve tanksavar füzelere karşı koruyor.

Altay'ı yenilmez yapan teknoloji: AKKOR Aktif Koruma Sistemi

Altay'ı dünyadaki benzerlerinden ayıran belki de en kritik teknoloji, üzerinde taşıdığı "AKKOR" Aktif Koruma Sistemi. ASELSAN tarafından geliştirilen bu sistem, tanka doğru ateşlenmiş bir tanksavar füzesini veya roketi havada tespit ediyor ve saniyeden çok daha kısa bir sürede bu tehdidi imha etmek için kendi "karşı mühimmatını" ateşliyor. Yani, roket daha tanka çarpmadan havada yok ediliyor.

Tankın beyni ise VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi. Bu sistem sayesinde Altay, hareket halindeyken bile hedefleri 360 derece tespit edebiliyor, otomatik olarak takip edebiliyor ve yüksek isabet oranıyla vurabiliyor. Lazer Uyarı Sistemleri (LUS) sayesinde tank, düşman tarafından lazerle hedef alındığını anında fark edip mürettebatı uyarabiliyor ve sis havanlarıyla kendini gizleyebiliyor.

Altay, TSK için neden bu kadar önemli?

TSK'nın envanterindeki mevcut tankların yanına Altay'ın katılması, tam anlamıyla bir "nesil atlatma" anlamına geliyor. Altay, sahip olduğu dijital komuta kontrol ve 360 derece durumsal farkındalık sistemleriyle sahadaki diğer unsurlarla (İHA'lar, piyadeler, helikopterler) tam entegre çalışabilecek. Bu da TSK'nın "network merkezli harp" kabiliyetini zirveye taşıyacak.

Üretim konusu ise en çok merak edilen kısımdı. Özellikle motor tedariki konusunda yaşanan sıkıntılar projenin gecikmesine neden olmuştu. Törenle teslim edilen Altay modellerinde, 1.500 beygir gücünde bir motor kullanılıyor. BMC, bu tankları TSK'nın zorlu testlerine sunarken, bir yandan da yerli motor "BATU" için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre yıllık üretimi 96 olacak Altay, BATU işinin çözülmesi ile daha yüksek üretim seviyesine ulaşabilir.

Peki sizce Altay tankı, sahadaki dengeleri değiştirecek mi? TSK'nın yeni çelik yumruğu hakkındaki düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!