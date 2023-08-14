Bir 3 boyutlu yazıcıyı satın almadan önce 1 haftalığına incelemek ister miydiniz? Kiralarsın üzerinden erişilebilir olan yerli 3 boyutlu yazıcı Alya 3D'yi sizler için inceledik.

Eskiden yeni bir plastik ürün basılmak istendiğinde kalıbı çıkartılır, CNC gibi makinelerde bu kalıplar hazırlanır ve bu kalıpları kullanarak seri üretim yapılırdı. Günümüzde ise CNC makinelerinin çok daha küçük ve uygun fiyatlı halleri olan 3D yazıcıları evlerimizde kullanabiliyoruz. Özellikle gelişim çağındaki çocuklara 3D yazıcı, 3D kalem gibi ürünler satın almak onların gelişimi için çok büyük önem taşıyor. Örneğin kendi oyuncaklarını basıp hayal ettikleri şeyleri hayata geçirebilecekleri bir yazıcı alınabilecek onlarca oyuncaktan çok daha yararlı ve değerli olacaktır.

Elbette 3D yazıcılar biraz pahalı olabiliyor, o yüzden iyi araştırılması gerekiyor. Bugün Türk girişimci tarafından üretilen ve etrafına LEGO parçaları takabileceğiniz 3D yazıcı Alya'yı inceleyeceğiz. Yazıcıyı almadan önce test etmek isteyenler için bir güzel önerimiz de var. Bizler bu yazıcıya Kiralarsın üzerinden ulaştık. Ürünü satın almak yerine çok daha uygun fiyata 1 haftalığına kiralayabileceğiniz bir platform olan Kiralarsın, özellikle yeni ürün almak isteyen, ancak işine yarayıp yaramadığı için yatırım yapamayan kişiler için de çok yararlı olacaktır. Aldığımız ürünün Kiralarsın linkini buraya bırakıyoruz ve incelememize geçiyoruz.

Alya 3D yazıcı bizlere neler sunuyor?

Öncelikle yazıcı incelemesine geçmeden önce yazıcının profesyonel amaçlı kullanımdan ziyade kendine ait ürünler üretmek isteyen çocuklara yönelik bir ürün olduğunu belirtelim. Daha profesyonel yazıcılara göre hem tabla boyutu küçük hem de daha sınırlı özelliklere sahip. Bizler de yazıcının neler yapmadığından ziyade yapabildiği şeyleri nasıl yapabildiğine odaklanacağız.

Her kişinin kendine ait bir tasarımı olsun diye Alya'nın etrafı LEGO'lar ekleyebileceğiniz yüzeyle kaplı.

Kapalı kutu yazıcılar daha yüksek ısılara çıkabilmesi, ısı dengesini koruması, daha güvenli olması gibi nedenlerle tercih ediliyor. Alya'nın okul, ev gibi çocukların erişebileceği bölgelere yönelik olduğu düşünülürse kapalı kutu olması büyük bir avantaj sağlıyor, ancak burada bir önemli nokta daha var. Alya'nın etrafı tamamen LEGO'yla kaplı. Buradaki LEGO kısmına ister hazır LEGO'ları isterseniz de Alya'da üreteceğiniz kişisel LEGO parçalarını ekleyerek kişiye özel bir 3 boyutlu yazıcı elde etmiş oluyorsunuz.

Peki Alya ile hangi malzemeleri basabiliyoruz?

Alya'nın çocuklara yönelik üretildiğini söylemiştik. Bu sebeple de PETG, ABS gibi daha çok dış kullanım için kullanılan hammaddeleri basmasına gerek yok. Alya, 1,75 çapa sahip PLA ve PLA+ filamentleri basabiliyor. Bu filamentler bitkisel ürünlerden üretildiği için sağlığa zararlı olmadığı gibi mutfak eşyalarınızda dahi kullanabiliyorsunuz.

Alya'nın baskı kalitesi nasıl?

Gelelim en önemli konuya. Bir 3D yazıcı alırken baskı kalitesi bizler için çok önemli. Bizde olduğu sürece Alya'yla pek çok baskı aldık. Bu baskıların kalitesine baktığımızda profesyonel baskılar için uygun olmadığını, ancak yine de güzel baskılar alabildiğini belirtelim.

Öncelikle tabla alanı istediğiniz her baskıyı almanızın önüne geçiyor. 16X16x18 cm'lik tabla alanıyla özellikle büyük figürler yapmak pek de kolay değil. Bunun dışında doğru bir kalibrasyon ve iyi bir tabla yapışması ile güzel baskılar alabileceğinizi belirtelim.

Baskı alırken dikkat edeceğiniz en önemli şey ilk katmanın tutup tutmadığını görmek olacaktır. Ancak fanların performansından kaynaklı olarak küçük baskılarda bile desteğe ihtiyaç duyabiliyor.

İlk katman doğru şekilde yerleşmişse sonrasında muhtemelen doğru şekilde ilerleyecektir. (Elbette buna güvenerek ofisten çıkmadan önce 7 tane Yoda basması için bıraktığımız ama sabah bir şokla karşılaştığımız da oldu.) Ancak bir süredir 3 boyutlu yazıcılarla ilgilenen biri olarak söyleyebilirim ki bu tarz olaylara karşı dirençli olmanız gerekiyor.

Peki Alya 3D alınır mı?

Bir süredir Ender 3 V2 Neo kullanan bir 3D yazıcı düşkünü olarak Alya 3D'nin herkese hitap etmeyeceğini söylemem gerekiyor. Özellikle çocuklar ve okullarda kullanılması kapalı tasarımı nedeniyle mantıklı. Yani çocuğunuza bu yazıcıyı satın alabilirsiniz, ancak bu işi profesyonel olarak yapmayı planlıyorsanız sizin yazıcınızın Alya olmadığını söylemem gerekiyor.

Baskı almaya çalışırken kaliteli baskılar aldığı gibi işi batırdığı anlar da oldu. Çocuğunuzun gelişimi ve çözüm üretme becerisini edinmesi için Alya 3D'nin mantıklı olduğunu söyleyelim.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığımız her fiyata uygun yazıcı öneri içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz. Eğer Alya 3D'yi merak ediyorsanız sizler de Kiralarsın'dan 1 haftalık deneme sürecine başvurabilir, memnun kalırsanız satın almayı tercih edebilirsiniz.

Not: Bu inceleme sponsorlu değildir. Kiralarsın özgürce inceleyebilmemiz için bize bu ürünü gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.