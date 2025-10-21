Tümü Webekno
Amazon, 600 bin kişiyi işe almak yerine depoları robotlarla dolduracak

Amazon, yeni yatırımıyla 600 bin kişiyi işe almak yerine robot teknolojilerine yöneliyor. Bu adımla 12.6 milyar dolar tasarruf hedefliyor.

Amazon, 600 bin kişiyi işe almak yerine depoları robotlarla dolduracak
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Amazon, önümüzdeki yıllarda 600 bin yeni çalışan almak yerine robot teknolojilerine yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, “Digit” gibi insansı robotlarla depolarda insan gücünü büyük ölçüde azaltacak.

2025’ten itibaren başlayacak süreçle, 2033’e kadar operasyonların %75’i otomatikleştirilecek. Böylece Amazon, 12.6 milyar dolar tasarruf etmeyi ve ürün başına maliyeti 30 cent düşürmeyi hedefliyor.

Robotlar, ağır kaldırma, taşıma ve sıralama gibi fiziksel görevleri üstlenecek. Bu da insan çalışanların daha az eforla daha karmaşık işlere odaklanmasını sağlayacak.

Ancak bu hamle, iş gücü piyasasında endişelere yol açtı. Zira on binlerce kişinin istihdam edilme ihtimali, otomasyona yenik düşebilir.

Amazon Prime

