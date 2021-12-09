Amazon, 25 yıl önce kurulan ve 20 yıldır internet sitelerinin analizini ve sıralamasını sunan Alexa.com’u kapatacağını açıkladı. Alexa.com, uzunca bir süredir rakip internet araçlarının yükselişi nedeniyle düşüşteydi.

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon, ticaretin yanı sıra internet hizmetleri ve farklı sektörlerde yenilikçi teknolojiler de geliştiriyor. Şirketin bu araçlarından biri de 1996 yılında kurulan Alexa hizmetiydi. Amazon’un Alexa hizmeti, internet sitelerinin trafikleriyle ilgili bilgi veriyor, siteleri ulusal ve global trafik bakımından sıralamaya tabi tutuyordu. Bununla birlikte anahtar kelime analizi, sayfada geçirilen vakit, yönlendirmeler ve daha birçok kalemde veriler sunuyordu.

Amazon, bugün paylaştığı duyuruyla birlikteyse internet siteleri için Alexa hizmetinden faydalananlara kötü bir haber verdi. Şirket, 25 yıl önce kurulan Alexa Internet’in 1 Mayıs 2022 itibarıyla kapatılacağını açıkladı. Amazon’un açıklaması oldukça kısaydı ve şu şekildeydi:

Alexa’nın 25 yıllık macerası sona eriyor:

“Yirmi beş yıl önce Alexa Internet’i kurduk. Dijital kitlenizi bulmanıza, erişmenize ve dönüştürmenize yardımcı olmak için yirmi yıl çalıştıktan sonra 1 Mayıs 2022’de Alexa.com’u kullanımdan kaldırma konusunda zor bir karar verdik. İçerik araştırması, rekabet analizi, anahtar kelime araştırması ve çok daha fazlası için bizi kaynak kıldığınız için teşekkür ederiz. Size müşteri olarak hizmet vermekten gurur duyduk.”

Amazon’un Alexa Internet hizmetine abone olan kullanıcılar, 1 Mayıs 2022’ye kadar abonelikleriyle birlikte gelen özellikleri aynı şekilde kullanmaya devam edebilecekler. Fakat Amazon, artık yeni abonelik veya müşteri kabul etmeyecek. Amazon API’ları ise 8 Aralık 2022 tarihinde kullanılamaz hale getirilecek.

Alexa.com neden kapanıyor?

Amazon’un Alexa’yı kapatmasının ardındaki neden aslında çok basit: Artık rağbet görmüyor. Semrush’tan alınan verilere göre Alexa.com’a olan organik trafik, uzunca bir süredir devamlı düşüş yaşıyor. Bu da Amazon’un Alexa hizmetini artık popülerliğini kaybetmesi nedeniyle kapatmış olabileceği anlamına geliyor.

Alexa.com neler sunuyordu?

Alexa.com, herhangi bir internet sitesi ve internet sayfası hakkında yukarıda bahsettiğimiz bilgileri sunuyordu. Bu bilgilerin bir bölümü ücretsiz olarak sunulurken, daha gelişmiş ve otomatik olarak yapılmış analizler ücretli abonelikle sunuluyordu. Bunun dışında üyeler, istedikleri siteyi SEO analiz testine tabi tutabiliyordu.