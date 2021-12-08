Google, 2021 yılına ilişkin "Yılın Arama Trendleri" raporunu yayınladı. Yayınlanan rapor, Google kullanıcılarının yıl boyunca en çok hangi aramaları gerçekleştirdiklerini gözler önüne seriyor. Raporda, Türkiye için de ayrı bir bölüm de bulunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2021'de neler en çok hangi terimleri aradığımıza ilişkin verilerini açıkladı. "Google'da Yılın Arama Trendleri" başlığıyla paylaşılan veriler, kullanıcıların hem Türkiye'de hem de küresel çapta en çok neleri merak ettiklerini gözler önüne seriyor.

Google, 2021'in trendleriyle ilgili verilerini yayınlarken bir de video paylaştı. Paylaşılan bu video, 2021'de neler yaşadığımızın bir film gibi gözümüzün önünden geçip gitmesine yol açıyor. Ayrıca bu videoda oldukça anlamlı cümleler kuruluyor...

Türkiye'deki kullanıcılar, 2021'de en çok neleri aradı?

En çok aranan terimler:

EBA giriş

Squid Game

AÖL

Mesut Özil

Elmalı Davası

MHRS randevu

Okulun ilk günü

Sadakatsiz

Sezai Karakoç

HES kodu alma

En çok aranan isimler:

Mesut Özil

Ebrar Karakurt

Mahmut Özer

Burak Elmas

İrfan Can Kahveci

Miralem Pjanic

Gedson Fernandes

Nihal Yalçın

Batuhan Karacakaya

Zehra Güneş

En çok aranan diziler:

Squid Game

Sadakatsiz

Aşk Mantık İntikam

Masumiyet

Yargı

Üç Kuruş

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Son Yaz

Maraşlı

En çok aranan "kaybettiklerimiz":

Rasim Öztekin

Doğan Cüceloğlu

Sezai Karakoç

Başak Cengiz

Oğuz Yılmaz

Hüner Coşkuner

Kadir Topbaş

Ferhan Şensoy

Kartal Tibet

Karahan Çantay

En çok aranan "kim?" soruları:

Survivor Kim Elendi

Masterchef Kim Kazandı

Şampiyon Kim

Camdaki Kız Hayri Kim

Galatasaray Başkanı Kim Oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim

Boji kim

Andımızı Kim Yazdı

Elektriği Kim Buldu

Emniyet Genel Müdürü Kim

En çok aranan "nasıl geçer?" soruları:

Burun Akıntısı Nasıl Geçer

Grip Nasıl Geçer

Öksürük Nasıl Geçer

Arpacık Nasıl Geçer

Pişik Nasıl Geçer

Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer

Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer

Nasır Nasıl Geçer

Sivrisinek Isırığı Kaşıntısı Nasıl Geçer

Kulak Tıkanması Nasıl Geçer

En çok aranan "nasıl geçer?" soruları:

Burun Akıntısı Nasıl Geçer

Grip Nasıl Geçer

Öksürük Nasıl Geçer

Arpacık Nasıl Geçer

Pişik Nasıl Geçer

Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer

Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer

Nasır Nasıl Geçer

Sivrisinek Isırığı Kaşıntısı Nasıl Geçer

Kulak Tıkanması Nasıl Geçer

En çok aranan "ne zaman?" soruları:

Okullar Ne Zaman Açılacak

Kabine Toplantısı Ne Zaman

Yasaklar Ne Zaman Bitiyor

Tam Kapanma Ne Zaman

Kafeler Ne Zaman Açılacak

Bilim Kurulu Toplantısı Ne Zaman

DGS Tercihleri Ne Zaman

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2021

Okullar Ne Zaman Kapanacak

Türkiye Maçı Ne Zaman

En çok aranan yemek tarifleri:

Güllaç tarifi

Soğuk Baklava Tarifi

Taco tarifi

Tulumba tatlısı tarifi

Sufle tarifi tencerede

Galette tarifi

Gulaş tarifi

Çiğ köfte tarifi

Panna cotta tarifi

Cizleme tarifi

Küresel çapta "Google'da yılın arama trendleri"

En çok aranan terimler:

Australia vs India

India vs England

IPL

NBA

Euro 2021

Copa América

India vs New Zealand

T20 World Cup

Squid Game

DMX

En çok aranan haberler:

Afghanistan

AMC Stock

COVID Vaccine

Dogecoin

GME Stock

Stimulus Check

Georgia Senate Race

Hurricane Ida

COVID

Ethereum Price

En çok aranan oyunlar:

PopCat

FIFA 22

Battlefield 2042

Monster Hunter Rise

Resident Evil Village

Genshin Impact

Call of Duty: Vanguard

Far Cry 6

Madden NFL 22

Metroid Dread

En çok aranan isimler:

Alec Baldwin

Kyle Rittenhouse

Christian Eriksen

Tiger Woods

Simone Biles

Joe Biden

Emma Raducanu

Derek Chauvin

Henry Ruggs III

Pete Davidson

Google'ın "Yılın Arama Trendleri" başlıklı raporunun tamamanını incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.