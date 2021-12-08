ABD merkezli teknoloji devi Google, 2021'de neler en çok hangi terimleri aradığımıza ilişkin verilerini açıkladı. "Google'da Yılın Arama Trendleri" başlığıyla paylaşılan veriler, kullanıcıların hem Türkiye'de hem de küresel çapta en çok neleri merak ettiklerini gözler önüne seriyor.
Google, 2021'in trendleriyle ilgili verilerini yayınlarken bir de video paylaştı. Paylaşılan bu video, 2021'de neler yaşadığımızın bir film gibi gözümüzün önünden geçip gitmesine yol açıyor. Ayrıca bu videoda oldukça anlamlı cümleler kuruluyor...
Türkiye'deki kullanıcılar, 2021'de en çok neleri aradı?
En çok aranan terimler:
- EBA giriş
- Squid Game
- AÖL
- Mesut Özil
- Elmalı Davası
- MHRS randevu
- Okulun ilk günü
- Sadakatsiz
- Sezai Karakoç
- HES kodu alma
En çok aranan isimler:
- Mesut Özil
- Ebrar Karakurt
- Mahmut Özer
- Burak Elmas
- İrfan Can Kahveci
- Miralem Pjanic
- Gedson Fernandes
- Nihal Yalçın
- Batuhan Karacakaya
- Zehra Güneş
En çok aranan diziler:
- Squid Game
- Sadakatsiz
- Aşk Mantık İntikam
- Masumiyet
- Yargı
- Üç Kuruş
- Masumlar Apartmanı
- Sen Çal Kapımı
- Son Yaz
- Maraşlı
En çok aranan "kaybettiklerimiz":
- Rasim Öztekin
- Doğan Cüceloğlu
- Sezai Karakoç
- Başak Cengiz
- Oğuz Yılmaz
- Hüner Coşkuner
- Kadir Topbaş
- Ferhan Şensoy
- Kartal Tibet
- Karahan Çantay
En çok aranan "kim?" soruları:
- Survivor Kim Elendi
- Masterchef Kim Kazandı
- Şampiyon Kim
- Camdaki Kız Hayri Kim
- Galatasaray Başkanı Kim Oldu
- Yeni Milli Eğitim Bakanı kim
- Boji kim
- Andımızı Kim Yazdı
- Elektriği Kim Buldu
- Emniyet Genel Müdürü Kim
En çok aranan "nasıl geçer?" soruları:
- Burun Akıntısı Nasıl Geçer
- Grip Nasıl Geçer
- Öksürük Nasıl Geçer
- Arpacık Nasıl Geçer
- Pişik Nasıl Geçer
- Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer
- Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer
- Nasır Nasıl Geçer
- Sivrisinek Isırığı Kaşıntısı Nasıl Geçer
- Kulak Tıkanması Nasıl Geçer
En çok aranan "nasıl geçer?" soruları:
- Burun Akıntısı Nasıl Geçer
- Grip Nasıl Geçer
- Öksürük Nasıl Geçer
- Arpacık Nasıl Geçer
- Pişik Nasıl Geçer
- Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer
- Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer
- Nasır Nasıl Geçer
- Sivrisinek Isırığı Kaşıntısı Nasıl Geçer
- Kulak Tıkanması Nasıl Geçer
En çok aranan "ne zaman?" soruları:
- Okullar Ne Zaman Açılacak
- Kabine Toplantısı Ne Zaman
- Yasaklar Ne Zaman Bitiyor
- Tam Kapanma Ne Zaman
- Kafeler Ne Zaman Açılacak
- Bilim Kurulu Toplantısı Ne Zaman
- DGS Tercihleri Ne Zaman
- YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2021
- Okullar Ne Zaman Kapanacak
- Türkiye Maçı Ne Zaman
En çok aranan yemek tarifleri:
- Güllaç tarifi
- Soğuk Baklava Tarifi
- Taco tarifi
- Tulumba tatlısı tarifi
- Sufle tarifi tencerede
- Galette tarifi
- Gulaş tarifi
- Çiğ köfte tarifi
- Panna cotta tarifi
- Cizleme tarifi
Küresel çapta "Google'da yılın arama trendleri"
En çok aranan terimler:
- Australia vs India
- India vs England
- IPL
- NBA
- Euro 2021
- Copa América
- India vs New Zealand
- T20 World Cup
- Squid Game
- DMX
En çok aranan haberler:
- Afghanistan
- AMC Stock
- COVID Vaccine
- Dogecoin
- GME Stock
- Stimulus Check
- Georgia Senate Race
- Hurricane Ida
- COVID
- Ethereum Price
En çok aranan oyunlar:
- PopCat
- FIFA 22
- Battlefield 2042
- Monster Hunter Rise
- Resident Evil Village
- Genshin Impact
- Call of Duty: Vanguard
- Far Cry 6
- Madden NFL 22
- Metroid Dread
En çok aranan isimler:
- Alec Baldwin
- Kyle Rittenhouse
- Christian Eriksen
- Tiger Woods
- Simone Biles
- Joe Biden
- Emma Raducanu
- Derek Chauvin
- Henry Ruggs III
- Pete Davidson
Google'ın "Yılın Arama Trendleri" başlıklı raporunun tamamanını incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.