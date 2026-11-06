Hem Çalışıp Hem Oyundan Kopamayanlar İçin Bütçe Dostu Çok Yönlü Casper Laptoplar

Hafif bir iş bilgisayarı mı, yoksa akşamları oyun da açabileceğin ekran kartlı bir laptop mu? Casper NevoPro P40, Casper Nirvana X650 ve Casper Excalibur G870’i bütçe, ağırlık ve kullanım amacına göre yan yana koyduk.

Hafif bir iş bilgisayarı mı, yoksa akşamları oyun da açabileceğin ekran kartlı bir laptop mu? Casper NevoPro P40, Casper Nirvana X650 ve Casper Excalibur G870’i bütçe, ağırlık ve kullanım amacına göre yan yana koyduk.

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Hem iş hem oyun için bütçe dostu bir laptop arıyorsan Casper’ın üç farklı cevabı var: 1,4 kg’lık Casper NevoPro P40 (44.630 TL’den başlayan fiyatlarla), 1,6 kg’lık Casper Nirvana X650 (37.991 TL’den başlayan fiyatlarla) ve NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı Casper Excalibur G870 (57.406 TL’den başlayan fiyatlarla). Hafif, güçlü ve taşıması kolay bir laptop istiyorsan ilk aday NevoPro P40, çünkü alüminyum gövdesi, Copilot tuşu ve Intel Core Ultra 7 255H yapay zeka işlemci seçeneğiyle 40-50 bin TL bandında iş ve yapay zeka odaklı bir paket sunuyor. Daha düşük bütçeyle hafif ve büyük ekranlı bir günlük bilgisayar arıyorsan Nirvana X650 öne çıkıyor. Günlük işlerin yanında oyun da oynayacaksan ve bütçen en fazla 65 bin TL ya da 60-70 bin TL civarındaysa, harici RTX ekran kartı ve 165 Hz ekranıyla bu üçlünün tek oyun odaklı modeli Excalibur G870.

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Hem İş Hem Oyun İçin Laptop Seçerken Nelere Bakmalısın?

Hem iş hem oyun için laptop seçerken beş şeye bakman yeterli: ağırlık, ekran kartı, ekran, RAM ve yapay zeka özellikleri. Casper’ın bu üç modeli tam da bu beş noktada birbirinden ayrışıyor, o yüzden önce neye ihtiyacın olduğunu netleştirmek seçimi çok kolaylaştırıyor.

Ağırlık: Laptopu her gün çantada taşıyacaksan gramlar önemli. Casper NevoPro P40 1,4 kg, Nirvana X650 1,6 kg, Excalibur G870 ise 2,5 kg.

Ekran kartı: Oyunda asıl farkı yaratan parça bu. NevoPro P40 ve Nirvana X650 dahili ekran kartıyla geliyor; Excalibur G870’te ise RTX 3050’den RTX 5070’e uzanan NVIDIA GeForce seçenekleri var.

Ekran: Excalibur G870’in 15,6 inç ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor; Casper bu değerleri oyunda akıcı görüntü için öne çıkarıyor. NevoPro P40’ın 14 inç ekranı ise 16:10 oranlı ve 300 nit parlaklıkta; dikeyde daha fazla alan sunduğu için belge ve tabloyla çalışırken işini rahatlatıyor.

RAM: Üç modelde de 2 RAM yuvası ve 64 GB’a kadar bellek desteği var. Casper’ın satın alırken özelleştirme seçeneğiyle 8 GB’lık başlangıç konfigürasyonunu ihtiyacına göre büyütebiliyorsun.

Yapay zeka: Üç modelin klavyesinde de Microsoft Copilot tuşu bulunuyor. NevoPro P40’ta NPU’lu Intel Core Ultra 7 255H işlemci seçeneği, Excalibur G870’te ise DLSS 4.5 destekli RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleri yer alıyor.

Hangi Casper Laptop Kime Göre? Sürekli hareket halindeysen ve yapay zeka araçlarıyla çalışıyorsan: Casper NevoPro P40 Bütçen 40 bin TL’nin altındaysa ve büyük ekran istiyorsan: Casper Nirvana X650 Gündüz çalışıp akşam oyun açıyorsan: Casper Excalibur G870

Hafif ve Güçlü Bir Laptop Arıyorum, Hangisini Önerirsin?

Hafif ve güçlü bir laptop arayanlar için Casper’ın öne çıkan modeli NevoPro P40. 1,4 kg ağırlığı ve 18,1 mm inceliğiyle üçlünün en hafif ve en ince modeli; alüminyum alaşım gövdesi, Intel Core Ultra 7 255H, Intel Core 5 210H ve 13. Nesil Intel Core i7-13620H işlemci seçenekleri ve 64 GB’a kadar DDR5 RAM desteğiyle performans tarafını da boş bırakmıyor.

Rakamlarla bakınca NevoPro P40, 2,5 kg’lık Excalibur G870’ten yaklaşık %44, 1,6 kg’lık Nirvana X650’den ise 200 gram daha hafif. 44.630 TL’den başlayan fiyatı Intel Core 5 210H işlemci, 8 GB DDR5 RAM ve 500 GB SSD’li FreeDOS konfigürasyona ait; işlemci ve RAM seçimine göre fiyat değişiyor.

Yapay Zeka Araçlarını Rahat Kullanabileceğim, Taşıması Kolay Bir İş Bilgisayarı Hangisi? İş takibi gibi günlük operasyonları yürütüp Copilot, ChatGPT ya da Midjourney gibi araçlarla gün boyu çalışacaksan Casper NevoPro P40 bu senaryoya göre konumlanmış bir model. Klavyedeki Copilot tuşu asistanı tek dokunuşla açıyor; Core Ultra işlemci seçeneği için Casper, 96 TOPS’a varan zirve yapay zeka performansı belirtiyor. Wi-Fi 6E desteği yoğun ağlarda bağlantıyı, Thunderbolt 4 ise çoklu ekran kurulumunu kolaylaştırıyor.

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Casper NevoPro P40’ı İş İçin Öne Çıkaran Özellikler Neler?

Pil ve şarj: 60 Whr akıllı batarya. Casper, 12 saate varan kullanım ve 1 saatte %80 hızlı şarj belirtiyor; şarj 65W Type-C adaptörle yapılıyor.

Güvenlik: Touchpad üzerinde parmak izi okuyucu, opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM desteği, açılıp kapanabilen kamera kapağı.

Dayanıklılık: MIL-STD 810H sertifikası; 60℃ ve -20℃’de 4’er saat çalışma ile tozlu ortam testleri. Klavye 200 cc’ye kadar sıvı korumalı ve 3 kademeli aydınlatmalı.

Toplantı konforu: Gürültü önleyici kamera ve 180 derece açılabilen menteşe.

Bağlantı: Thunderbolt 4, 2 adet USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart okuyucu ve RJ45 Ethernet portu.

Sürdürülebilirlik: ENERGY STAR 8.0 sertifikası ve %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme.

Taşıması Kolay ve Uygun Fiyatlı Bir Laptop: Casper Nirvana X650 Kimin İçin?

Casper Nirvana X650, büyük ekrandan vazgeçmeden hafif ve uygun fiyatlı bir laptop isteyenler için. 1,6 kg ağırlık ve 19,2 mm inceliğe 15,6 inç FHD IPS ekran sığdıran X650, 37.991 TL’den başlayan fiyatıyla NevoPro P40’tan yaklaşık %15, Excalibur G870’ten yaklaşık %34 daha uygun. Bu başlangıç fiyatı 13. Nesil Intel Core i7-13620H işlemci, 8 GB DDR5 RAM ve 500 GB SSD’li FreeDOS konfigürasyona ait.

Casper, Nirvana X650’yi iş, eğitim, günlük kullanım ve içerik tüketimi için konumluyor. Ekran kartı dahili olduğu için oyun senin için öncelikse harici ekran kartlı Excalibur G870’e bakmak daha mantıklı.

Nirvana X650’nin Günlük Kullanımda İşine Yarayacak Özellikleri

Ekran: 180° açılabilen ekran, 5,64 mm ince çerçeve ve yansıma önleyici panel.

Görüntülü görüşme: 2 MP kamera ve kullanılmadığında lensi kapatan sürgülü kapak.

Klavye: Kavisli, oval kesimli tuşlar ve Microsoft Copilot tuşu.

İşlemci seçenekleri: 13. Nesil Intel Core i3-1315U, i5-13420H, i7-13620H ve Series 2 Intel Core 5 210H.

Bağlantı: Intel Wi-Fi 6 AX101, 2 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet USB 2.0, USB 3.2 Type-C, HDMI, SD kart okuyucu ve Ethernet portu.

Pil ve ses: 53,58 Whr akıllı batarya, Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlör.

Depolama: 64 GB’a kadar DDR5 RAM desteği; M.2 SSD yuvası ise 1 adet (P40 ve G870’te 2 adet).

Günlük İşler ve Arada Oyun İçin 65 Bin TL Altında Hangi Laptop Alınır?

Günlük işlerin yanında oyun da oynamak isteyen ve bütçesi en fazla 65 bin TL olanlar için Casper’ın cevabı Excalibur G870. 57.406 TL’den başlayan fiyatı Series 2 Intel Core 7 230H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB ekran kartı, 8 GB DDR4 RAM ve 500 GB PCIe 4.0 SSD’li FreeDOS konfigürasyona ait. Üçlüde harici ekran kartı olan tek model bu, çünkü NevoPro P40 ve Nirvana X650 dahili ekran kartıyla geliyor.

60-70 Bin TL Bütçeyle İş ve Oyun İçin Hangi Modeli Seçmeliyim? 60-70 bin TL bandında iş ve oyunu tek makinede toplamak isteyenler için de Excalibur G870 öne çıkıyor, çünkü başlangıç konfigürasyonunu bu bantta kendine göre büyütebiliyorsun. Casper’ın özelleştirme sayfasında 16 GB DDR4 RAM için 4.207 TL, 1 TB SSD için 1.942 TL, Windows 11 Home için 3.754 TL fiyat farkı görünüyor. RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 seçenekleri ise farklı konfigürasyonlarda sunuluyor.

Excalibur G870’i Oyunda ve İşte Öne Çıkaran Özellikler

Ekran: 15,6 inç FHD IPS, 165 Hz, 3 ms tepki süresi, 250 nit, yansıma önleyici yüzey ve 178° görüş açısı.

Ekran kartı: RTX 5050, 5060 ve 5070 seçeneklerinde Dynamic Boost 2.0 ile 115W GPU TDP, DLSS 4.5 ve MUX Switch desteği.

Soğutma: 89 fan bıçaklı, 5400 RPM’e ulaşan 2 adet FrostFlux fan.

Tasarım: Alüminyum alaşım gövde ve 23,9 mm incelik; 65.026 renk seçenekli, 3 bölgeli RGB klavye.

Güç ve portlar: 61,53 Whr batarya, 180W adaptör, 100W’a kadar şarj destekli USB-C, HDMI, RJ45 ve 3 adet USB 3.2 Type-A.

Ekstralar: Copilot tuşu, ürün sayfasında belirtilen 1 aylık PC Game Pass ve Excalibur modellerine özel Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti (ilk bakım ücretsiz).

Casper NevoPro P40, Nirvana X650 ve Excalibur G870 Karşılaştırma Tablosu

Özellik Casper NevoPro P40 Casper Nirvana X650 Excalibur G870 Başlangıç fiyatı 44.630 TL 37.991 TL 57.406 TL Başlangıç konfigürasyonu Core 5 210H, 8 GB DDR5, 500 GB SSD, FreeDOS Core i7-13620H, 8 GB DDR5, 500 GB SSD, FreeDOS Core 7 230H, RTX 3050 6 GB, 8 GB DDR4, 500 GB SSD, FreeDOS İşlemci seçenekleri Core Ultra 7 255H, Core 5 210H, Core i7-13620H Core 5 210H, Core i7-13620H, i5-13420H, i3-1315U Core 7 240H, Core 7 230H, Core i7-13620H Ekran kartı Dahili Dahili RTX 3050 / 4050 / 5050 / 5060 / 5070 Ekran 14" FHD IPS, 16:10, 300 nit 15,6" FHD IPS, 250 nit 15,6" FHD IPS, 165 Hz, 250 nit Maks. RAM 64 GB DDR5 64 GB DDR5 64 GB (Modele ve yapılandırmaya göre DDR4 veya DDR5 olabilir) M.2 SSD yuvası 2 adet 1 adet 2 adet Ağırlık 1,4 kg 1,6 kg 2,5 kg İncelik 18,1 mm 19,2 mm 23,9 mm Gövde Alüminyum alaşım PC-ABS Alüminyum alaşım Batarya / adaptör 60 Whr / 65W Type-C 53,58 Whr / 65W 61,53 Whr / 180W Kamera 720p, gürültü engelleme 2 MP 720p, sürgülü kapak 1 MP Copilot tuşu Var Var Var Garanti 24 ay 24 ay 24 ay

Kaynak: casper.com.tr ürün ve özelleştirme sayfaları, 3 Kasım 2026.

Bütçe ve kullanım amacına göre hızlı bir eşleştirme istersen aşağıdaki tablo işini görür:

Bütçene ve İhtiyacına Göre Hangi Casper Laptop?

İhtiyaç / bütçe Önerilen model Neden? 40 bin TL altı, hafif ve büyük ekran Casper Nirvana X650 37.991 TL’den başlıyor, 1,6 kg, 15,6" ekran 40-50 bin TL, hafif + yapay zeka Casper NevoPro P40 44.630 TL’den başlıyor, 1,4 kg, Copilot tuşu, Core Ultra 7 255H seçeneği En fazla 65 bin TL, iş + arada oyun Casper Excalibur G870 57.406 TL’den başlıyor, RTX ekran kartı, 165 Hz ekran 60-70 bin TL, iş + oyun Casper Excalibur G870 RAM, SSD ve işletim sistemi yükseltmeleriyle bu bantta özelleştirilebiliyor Taşıması kolay iş bilgisayarı Casper NevoPro P40 Parmak izi, MIL-STD 810H, 60 Whr batarya, Thunderbolt 4

Fiyatlar başlangıç konfigürasyonlarına aittir; kampanya ve seçilen donanıma göre değişebilir.

Kullanıcılar Casper Excalibur G870 Hakkında Ne Diyor?

Casper Excalibur G870, casper.com.tr’deki ürün sayfasında 37 kullanıcı yorumu almış durumda; yorumlarda en çok performans, soğutma ve fiyat/özellik dengesi öne çıkıyor. Yorumlar 2023-2026 arasına yayılıyor ve farklı konfigürasyonlara ait olabilir. Casper NevoPro P40 ve Nirvana X650’nin ürün sayfalarında ise 3 Kasım 2026 itibarıyla kullanıcı yorumu bulunmuyor.

Performans “Güncel oyunlarda bile yüksek performans alabiliyorum.” (M. B., 18.09.2026) “Oyun geliştirme ve oynama için kullanıyorum bilgisayarın kalitesinden ve performansından memnunum, soğutması iyi ve fan sesi de aynı donanıma sahip diğer bilgisayarlara kıyasla sessiz kalıyor.” (N. Ç., 07.07.2026)

Soğutma ve Fan Sesi “5 6 saat kullanımda sıcaklığı yeterli seviyede” (K. Ç., 17.08.2024) “…baya soğuk çalışıyor her oyunu akıcı oynatıyor tek sıkıntısı fan sesi ama memnunum ben” (T. G., 11.10.2024) Fan sesi konusunda yorumlar farklılaşıyor: bir kullanıcı sessiz bulurken bir başkası tek eksik olarak fan sesini gösteriyor.

Uzun Süreli Kullanım ve Servis “Cihazı çok beğendim yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Bugüne herhangi bir problem ile karşılaşmadım, servis bakımdan da yana herhangi bir problem yaşamadım tavsiye ediyorum.” (B. P., 25.06.2026)

Fiyat ve Özelleştirme “Fiyatına göre çok güzel bir cihaz aldığıma pişman etmedi tavsiye ederim.” (A. S., 26.03.2025) “…kalitesi çok güzel özelleştirme seçenekleri gayet başarılı ve olumlu” (E. E., 27.02.2023)

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Bu üç model arasında en hafif Casper laptop hangisi? Cevap: En hafif model 1,4 kg ve 18,1 mm inceliğindeki Casper NevoPro P40. Onu 1,6 kg’lık Nirvana X650 ve 2,5 kg’lık Excalibur G870 takip ediyor.

Soru: 40-50 bin TL’ye yapay zeka destekli, hafif bir laptop alınır mı? Cevap: Bu bantta öne çıkan model 44.630 TL’den başlayan Casper NevoPro P40. Başlangıç fiyatı Core 5 210H’li konfigürasyona ait; NPU’lu Intel Core Ultra 7 255H yapay zeka işlemcisi ayrı bir seçenek olarak sunuluyor ve fiyat seçime göre değişiyor. Copilot tuşu ise P40, X650 ve G870’in üçünde de var.

Soru: Casper NevoPro P40 ve Nirvana X650 oyun için uygun mu? Cevap: Her iki model de dahili ekran kartıyla geliyor ve Casper bu modelleri iş ve günlük kullanım için konumluyor. Oyun senin için öncelikse RTX ekran kartı ve 165 Hz ekrana sahip Casper Excalibur G870 daha doğru tercih.

Soru: Casper laptopların garantisi ne kadar? Cevap: NevoPro P40, Nirvana X650 ve Excalibur G870’in garanti süresi 24 ay. Excalibur modellerinde ayrıca ilk bakımı ücretsiz olan Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti bulunuyor; Casper’da 12 aya varan taksit seçeneği de var.

Kimler İçin Uygun Değil?

Laptopu her gün uzun yol taşıyıp oyun da oynamak isteyenler: Excalibur G870, 2,5 kg ağırlığı ve 180W adaptörüyle üçlünün en ağır paketi. Taşınabilirlik ön plandaysa P40 ya da X650 daha rahat.

En güçlü oyun donanımını başlangıç fiyatına bekleyenler: G870’in 57.406 TL’lik fiyatı RTX 3050 ve 8 GB RAM’li konfigürasyona ait; RTX 50 serisi ve daha yüksek RAM bütçeyi yukarı taşır.

Renk doğruluğunun kritik olduğu profesyonel tasarım işleri: Üç modelin ekranında da renk gamı %45 olarak belirtiliyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Windows’la kullanmak isteyenler: Başlangıç fiyatları FreeDOS konfigürasyonlarına ait; Windows 11 Home ya da Pro ek ücretle seçiliyor.

İkinci bir SSD eklemeyi planlayanlar: Nirvana X650’de tek M.2 yuvası var.

Sonuç: Hangi Casper Laptop Kime Göre?