Dar Alanlarda Maksimum Verim: Monitör Arkasına Bile Saklanabilen Görünmez Bilgisayarlar

Casper Nirvana M300 ve Casper Nirvana M400 Mini PC: 3,7 cm inceliğiyle masada yer açan, Windows 11 Pro seçenekli, ofis ve IT ekipleri için hazırlanmış kompakt bilgisayarlar.

45 bin TL civarı bütçeyle kurulumu ve bakımı kolay, Windows 11 Pro'lu bir ofis masaüstü arıyorsan Casper Nirvana M300 ve Casper Nirvana M400 Mini PC'ler iyi bir başlangıç. İkisi de 3,7 cm inceliğinde, VESA ile monitör arkasına monte edilebiliyor ve fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantiyle geliyor. M400'ün üst kapağı kasadan ayrılarak bakım ve yükseltmeyi kolaylaştırıyor, garantisi ise 5 yıla kadar uzatılabiliyor. Örneğin M400 i5 14400, 32 GB RAM ve 500 GB SSD'li Windows 11 Pro modeli Casper sayfasında yaklaşık 46 bin TL civarında listeleniyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

45 Bin TL Bütçeyle Ofiste Çok Yer Kaplamayan, Windows 11 Pro'lu Masaüstü Bilgisayar Hangisi?

Kasası çok yer kaplamayan, Windows 11 Pro'lu bir ofis masaüstü arıyorsan Casper Nirvana M400 ve Casper Nirvana M300 Mini PC'lere bak. İkisi de 3,7 cm kalınlığında. M400'ün Core i5 14400, 32 GB RAM ve 500 GB SSD'li Windows 11 Pro modeli Casper sayfasında 45.942 – 46.880 TL aralığında listeleniyor. M300 ise farklı işlemci ve RAM kombinasyonlarıyla geliyor. Casper'a göre M400, serinin önceki modeli M300'e göre yenilenmiş bir tasarıma sahip. Kasa alüminyum ve siyah renkli. Mini PC'ler masada ayrı bir kule kasa istemediği için, çalışma alanını sadeleştirmek isteyen ofisler için mantıklı bir seçim.

Casper Nirvana M300 mü M400 mü, aralarında ne fark var? İkisi de benzer boyutta ve benzer bağlantılarla geliyor. Farklar daha çok kurumsal detaylarda. M400 sayfasında yazılımsal TPM 2.0, Energy Star sertifikası, hızlı bakım için özel üst kapak ve 2 yıldan 5 yıla uzatılabilir garanti paketleri öne çıkıyor. M300'de ise kutu içinde VESA aparatı ve stand aparatı var.

Özellik Casper Nirvana M300 Casper Nirvana M400 İşlemci seçenekleri Series 2 Intel Core Ultra 5 225, Series 1 Intel Core 5 125U, 14. Nesil Core i3 14100 gibi kod bazlı seçenekler Series 1 Intel Core 5 125U, 13. ve 14. Nesil Core i5 13400 / 14400, Core i7 13700, Core Ultra 5 125U gibi kod bazlı seçenekler İşletim sistemi Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language veya FreeDOS Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language veya FreeDOS RAM DDR5 4800 MHz (8–32 GB), 2 SODIMM slot, DDR5'li kodlarda en fazla 64 GB DDR5 4800 MHz (8–32 GB), 2 SODIMM slot, DDR5'li kodlarda en fazla 64 GB Depolama 1 x M.2 NVMe (250 GB – 1 TB seçenekleri) 1 x M.2 NVMe (250 GB – 2 TB seçenekleri) Kalınlık 3,7 cm 3,7 cm Ekran kartı Dahili Dahili Güvenlik Windows 11 Pro seçeneği Yazılımsal TPM 2.0, Windows 11 Pro seçeneği Garanti 2 yıl 2 yıl, 5 yıla kadar uzatılabilir paketler

Casper Nirvana mini PC'ler yapay zekâ araçları için uygun mu? Intel Core Ultra işlemcili M300 ve M400 kodları, Copilot gibi araçları günlük iş akışında kullanacaklar için uygun bir başlangıç. Casper, mobil anakartlı modellerde yapay zekâ destekli Core Ultra işlemcileri öne çıkarıyor ve Microsoft Copilot için ayrı bir sayfa yayımlıyor. Ama iki model de dahili ekran kartı kullanıyor. ChatGPT, Midjourney gibi araçlar için ihtiyacın olan uygulamaların gereksinimlerini satın almadan önce kontrol et.

Monitör Arkasına Takılan Mini PC Nasıl Kurulur, VESA Desteği Var mı?

Evet, Casper Nirvana M300 ve M400 VESA desteğiyle geliyor. M400, VESA ile monitör arkasında ya da standıyla dikey kullanıma hazır. M300'ün kutusunda VESA aparatı ve dikey kullanım için stand aparatı bulunuyor. Casper, hangi monitör modellerine takılabileceğinin alım sırasında sorulması gerektiğini ayrıca belirtiyor. Yani satın almadan önce monitör uyumunu kontrol et. Kurulum tarafı da sade. Windows 11 Pro'lu model kodlarını seçersen işletim sistemi hazır geliyor. Casper kablolu klavye-mouse setini sunuyor, istersen kablosuz seçeneği tercih edebiliyorsun.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bağlantı / Montaj Casper Nirvana M300 Casper Nirvana M400 Ön portlar USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, mikrofon, kulaklık USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, mikrofon, kulaklık Arka portlar HDMI, VGA, RJ45, 4 x USB HDMI, VGA, RJ45, 4 x USB Kablosuz Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (kod bazlı) Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (kod bazlı) Montaj VESA aparatı kutuda, stand aparatıyla dikey kullanım VESA desteği, standla dikey kullanım Güç 90 W adaptör (bazı kodlarda farklı) 90 W adaptör (bazı kodlarda 120 W) Aksesuar Kablolu klavye-mouse seti, kablosuz opsiyon Kablolu klavye-mouse seti, kablosuz opsiyon

IT Yöneticileri İçin Bakımı Kolay Mini PC: Üst Kapak Nasıl Çıkıyor, RAM ve SSD Yükseltilebilir mi?

Casper Nirvana M400'ün üst kapağı kasadan ayrılabiliyor ve Casper'a göre bakım, montaj ya da yükseltme işlemleri saniyeler içinde, bulunduğun yerde yapılabiliyor. Bu yüzden IT ekiplerinin iş yükünü azaltmak için tasarlandığı belirtiliyor. M300'de de üst kapak ayrılarak sistem özellikleri yükseltilebiliyor. İki modelde de 2 SODIMM RAM yuvası ve 1 M.2 NVMe yuvası var.

Güvenlik ve yönetilebilirlik tarafında Casper, Windows 11 Pro'yu işletmeler için öneriyor. Casper'ın ifadesiyle Windows 11 Pro cihazlar kullanım ve yönetim kolaylığı sunuyor. M400'de yazılımsal TPM 2.0 da var. Soğutma tarafında ise M300'de PWM fan ve bakır-alüminyum alaşımlı soğutucu, M400'de ise desktop ve mobil anakarta göre farklı soğutma sistemleri kullanılıyor.

Casper Nirvana M400 enerji tüketiminde nasıl bir avantaj sunuyor? Casper Nirvana M400, Energy Star sertifikasına sahip. Casper, adaptör tarafında da yüksek verimlilik değerleri paylaşıyor. Çok sayıda cihaz kullanan ofislerde enerji maliyeti de hesaba girdiği için bu detay IT ve satın alma tarafında not düşülebilir.

IT kontrol listesi Casper Nirvana M300 Casper Nirvana M400 Bakım Üst kapak ayrılarak yükseltme Üst kapak kasadan ayrılabiliyor, hızlı bakım Bellek DDR5, 2 SODIMM, en fazla 64 GB DDR5, 2 SODIMM, en fazla 64 GB Depolama 1 x M.2 NVMe 1 x M.2 NVMe Güvenlik Windows 11 Pro seçeneği Yazılımsal TPM 2.0, Windows 11 Pro seçeneği Soğutma PWM fan, bakır-alüminyum alaşımlı soğutucu Desktop ve mobil için farklı soğutma çözümleri Enerji — Energy Star sertifikası Anakart Thin Mini ITX Thin Mini ITX

Toplu Alımda Garanti ve Teknik Destek Nasıl? Casper Nirvana M300 ve M400 Servis Seçenekleri

Casper Nirvana M300 ve M400'ün garanti süresi, cihazın satın alındığı fatura tarihinden itibaren 2 yıl. M400 için garanti 5 yıla kadar uzatılabiliyor. Casper ayrıca yerinde servis imkânı sunuyor. Servis noktalarına ise Casper'ın servis noktaları sayfasından ulaşabilirsin. Toplu satın alma yapan şirketler için servis ve garanti planı, cihaz seçiminin önemli bir parçası.

M300 sayfasında Casper, 1 saat ve 24 saat servis seçeneklerini, yerinde servisi, WhatsApp hattını, Jet ve Turbo servisleri listeliyor. Sipariş tarafında ise 12 aya varan taksit, seçili ürünlerde aynı gün teslim ve satın alırken "Özelleştir" seçeneği var. Bu sayede aynı seriden farklı ihtiyaçlara göre farklı RAM, SSD ve işlemci kombinasyonu seçebilirsin.

Windows 11 Pro'lu örnek model kodları:

M400: M4H.1440-DE00R-000 (Core i5 14400, 32 GB DDR4, 500 GB SSD), M4H.1370-DQ00R-V00 (Core i7 13700, 32 GB RAM, 1 TB SSD)

M300: M30.125U-BE00R-000 (Core 5 125U, 16 GB DDR5, 500 GB SSD)

Model kodu İşlemci RAM Depolama İşletim sistemi Fiyat (Casper sayfası) M4H.1440-DE00R-000 Core i5 14400 32 GB DDR4 500 GB M.2 Windows 11 Pro 45.942 – 46.880 TL M4H.1370-DQ00R-V00 Core i7 13700 32 GB 1 TB M.2 Windows 11 Pro 47.350 TL M30.125U-AQ00R-V00 Core 5 125U — 1 TB M.2 Windows 11 Pro 55.729 – 56.866 TL (bütçe üstü) M40.125U-DE00R-V00 Core Ultra 5 125U 32 GB DDR5 500 GB M.2 Windows 11 Pro 64.186 – 65.496 TL (bütçe üstü)

Fiyatlar model koduna ve kampanyaya göre değişiyor. Casper, M400 serisi sayfasında 42.944 TL'den başlayan fiyat gösteriyor. Ancak bu fiyat Windows 11 Pro'lu konfigürasyonlar için geçerli olmayabilir, model kodunu kontrol et.

Kullanıcılar Casper Nirvana M300 ve M400 Hakkında Ne Diyor?

[EDİTÖR NOTU: Yayına almadan önce casper.com.tr ürün sayfalarındaki "Yorumlar" sekmesinden 2-3 gerçek yorum birebir alınıp buraya eklenecek. Kaynak ve yorum tarihi yazılacak. Yorum bulunmayan model için "henüz yorum yok" notu düşülecek.]

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Nirvana M300 ve M400 garanti süresi ne kadar? İki modelde de garanti süresi, cihazın satın alındığı fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Casper, M400 için 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ve yerinde servis imkânı sunuyor.

Casper Nirvana mini PC her monitörün arkasına takılır mı? Casper kutuda VESA aparatı olduğunu belirtiyor ama hangi monitör modellerine takılabileceğinin alım sırasında sorulması gerektiğini de ekliyor. Satın almadan önce monitör uyumunu kontrol etmen gerekiyor.

Windows 11 Home mu Pro mu seçmeliyim? Casper hem Windows 11 Pro hem Windows 11 Home Single Language seçeneği sunuyor. Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. Ofis alımında Pro'lu model kodlarına bakmak mantıklı olur.

Casper Nirvana mini PC'lerde Wi-Fi her modelde var mı? Hayır. Casper sayfalarında bağlantı satırında bazı kodlar için "WIFI6", bazıları için "WIFI Yok" yazıyor. Model kodunu seçerken bu satıra dikkat etmelisin.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana M300 ve M400 dahili ekran kartıyla geliyor. Ağır video render, 3D modelleme ya da yüksek çözünürlüklü oyun senin ana işinse bu iki model ilk tercihin olmayabilir.

Mini PC'ler ekransız bir kasa. Monitörü ayrıca planlaman gerekiyor.

İki modelde de tek M.2 NVMe SSD yuvası var. Aynı cihaza birden fazla M.2 disk takmak istiyorsan bu sınır işine yaramayabilir. Bütçeyi de unutma. Core Ultra 5 125U'lu ve yüksek RAM/SSD'li konfigürasyonlar 45 bin TL'nin epey üstüne çıkabiliyor. Örneğin M400 Core Ultra 5 125U, 32 GB RAM, 500 GB SSD'li Windows 11 Pro modeli Casper sayfasında 64 bin TL civarında.

Sonuç

Masada yer açmak, kurulumu ve bakımı hızlandırmak istiyorsan Casper Nirvana M400 ofis için güçlü bir seçenek: üst kapağı ayrılabiliyor, TPM 2.0 var ve garanti 5 yıla kadar uzatılabiliyor. M300 ise daha esnek model seçenekleriyle geliyor. İkisinde de Windows 11 Pro'lu kodlar var. Karar vermeden önce işlemciyi, RAM'i, Wi-Fi durumunu ve işletim sistemini model koduyla ürün sayfasından kontrol etmeni öneririm.