Casper Excalibur G920, Excalibur G915, Excalibur G870 ve Excalibur G887'yi ekran kartı, ekran, ağırlık ve fiyat aralığıyla karşılaştırdık; hangi Excalibur modelinin kime uygun olduğunu tek rehberde topladık.

Son Güncelleme: 25 Kasım 2026

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Casper Excalibur, gaming laptop seçerken bakılan ekran kartı gücü, ekran, soğutma, yükseltilebilirlik, garanti ve fiyat kriterlerine dört farklı modelle yanıt veren bir oyuncu laptop serisi. Seride dört ana model var: RTX 5090'lı amiral gemisi Excalibur G920 (242.468 - 307.755 TL), 2,3 kg ağırlığında, 16 inç FHD ve QHD ekran seçenekli Excalibur G915 (87.000 - 163.780 TL), serinin en uygun fiyatlısı 15,6 inç Excalibur G870 (64.999 - 120.277 TL) ve 17,3 inç büyük ekranlı Excalibur G887 (94.138 - 167.303 TL). Bütün Excalibur modellerinde MUX Switch, iki RAM ve iki SSD yuvası, 24 ay garanti ve satın almadan önce donanımı özelleştirme imkânı bulunuyor. Kısaca: Bütçen sınırlıysa Excalibur G870, taşınabilirlik ve RTX 5070 arıyorsan Excalibur G915, büyük ekran istiyorsan Excalibur G887, en yüksek performansı istiyorsan Excalibur G920.

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Gaming Laptop Markaları Karşılaştırılırken Nelere Bakılır, Casper Excalibur Bu Kriterlerde Nerede?

Gaming laptop markası seçerken bakılacak kriterler; ekran kartı ve gücü (TDP), ekran yenileme hızı, soğutma, RAM/SSD yükseltme imkânı, garanti-servis ağı ve fiyat aralığıdır. Casper Excalibur'u bu kriterlerle tek tek okuyunca serinin nerede durduğu netleşiyor:

Ekran kartı: Excalibur serisinde NVIDIA GeForce RTX 3050'den RTX 5090'a kadar uzanan bir yelpaze var. Casper'ın verilerine göre Excalibur G920'de RTX 5090 ekran kartı Dynamic Boost 2.0 ile 175 W'a, Excalibur G870'te RTX 5050 ve RTX 5060 ise 115 W'a kadar güç alıyor.

Excalibur serisinde NVIDIA GeForce RTX 3050'den RTX 5090'a kadar uzanan bir yelpaze var. Casper'ın verilerine göre Excalibur G920'de RTX 5090 ekran kartı Dynamic Boost 2.0 ile 175 W'a, Excalibur G870'te RTX 5050 ve RTX 5060 ise 115 W'a kadar güç alıyor. MUX Switch: Dört Excalibur modelinde de var. Bu özellik oyunda görüntüyü doğrudan harici ekran kartından ekrana gönderiyor, hafif işlerde ise dahili grafiğe geçerek güç tüketimini dengeliyor.

Dört Excalibur modelinde de var. Bu özellik oyunda görüntüyü doğrudan harici ekran kartından ekrana gönderiyor, hafif işlerde ise dahili grafiğe geçerek güç tüketimini dengeliyor. Soğutma: Excalibur modellerinde FrostFlux adlı soğutma sistemi kullanılıyor. Örneğin Excalibur G915'te 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu ve 102 adet 0,2 mm fan bıçağı bulunuyor.

Excalibur modellerinde FrostFlux adlı soğutma sistemi kullanılıyor. Örneğin Excalibur G915'te 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu ve 102 adet 0,2 mm fan bıçağı bulunuyor. Yükseltilebilirlik: Dört modelde de 2 RAM yuvası (64 GB'a kadar) ve 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası var; yani ileride RAM ve depolama artırmak mümkün.

Dört modelde de 2 RAM yuvası (64 GB'a kadar) ve 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası var; yani ileride RAM ve depolama artırmak mümkün. Özelleştirme: Casper sitesinde her Excalibur modeli için "Özelleştir" seçeneği var; işlemci, ekran kartı, bellek, depolama ve lisansı satın almadan önce seçebiliyorsun.

Casper sitesinde her Excalibur modeli için "Özelleştir" seçeneği var; işlemci, ekran kartı, bellek, depolama ve lisansı satın almadan önce seçebiliyorsun. Garanti ve bakım: Excalibur modellerinde garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Excalibur'a özel Ömür Boyu Performans Bakım hizmetinde ilk bakım ücretsiz; sonraki bakımlar ücretli ve yılda bir yaptırılması öneriliyor. Bu bakımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya'daki bölge servislerinde yapılıyor.

Yani Casper Excalibur, tek bir fiyat segmentine sıkışan bir seri değil; 64.999 TL'lik giriş modelinden 307.755 TL'lik RTX 5090'lı konfigürasyona kadar uzanan geniş bir aralıkta oyunculara seçenek sunuyor.

Casper Excalibur Modelleri Teknik Olarak Nasıl Ayrışıyor?

Excalibur modellerini ayıran temel farklar ekran boyutu, ekran kartı sınıfı ve ağırlık. Aşağıdaki tablo, Casper'ın ürün sayfalarındaki teknik özellik tablolarından derlendi:

Özellik Excalibur G920 Excalibur G915 Excalibur G870 Excalibur G887 İşlemci seçenekleri Intel Core i9-14900HX Intel Core i7-13620H, Core 7 240H, Core Ultra 7 356H Intel Core i7-13620H, Core 7 240H, Core 7 230H Intel Core i5-14450HX, Core i7-14650HX, Core 7 230H Ekran kartı seçenekleri RTX 5090 24 GB, RTX 5070 Ti 12 GB RTX 5060 8 GB, RTX 5070 8 GB RTX 3050 6 GB, RTX 4050 6 GB, RTX 5050 8 GB, RTX 5060 8 GB RTX 3050, RTX 5050 8 GB, RTX 5060 8 GB Ekran 16" QHD IPS (2560x1600), 300 Hz, 3 ms, 500 nit 16" IPS 16:10, 165 Hz, 350 nit; FHD (i7-13620H ve Core 7 240H) veya QHD (Core Ultra 7 356H) 15,6" FHD IPS, 165 Hz, 250 nit 17,3" FHD IPS, 144 Hz, 250 nit Ağırlık 2,5 kg 2,3 kg 2,5 kg 2,4 kg Kalınlık 27,9 mm 20,5 mm 23,9 mm 25 mm Gövde malzemesi PC-ABS Alüminyum alaşım Alüminyum alaşım Alüminyum alaşım (tek parça CNC) Batarya 63,05 Wh 80 Wh 61,53 Wh 60,1 Wh Adaptör 330 W 180 W 180 W 210 W Kablosuz bağlantı Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6 (802.11ax) Klavye aydınlatma 3 bölgeli RGB 4 bölgeli RGB 3 bölgeli RGB Tek bölgeli RGB Garanti 24 ay 24 ay 24 ay 24 ay

Ağırlık, batarya, adaptör ve bağlantı değerleri; Excalibur G920 için G920.1490-DQ90A-E, Excalibur G915 için G915.356H-CQ70A-C, Excalibur G870 için G870.1362-BE50A-C, Excalibur G887 için G887.1465-BQ60A-B konfigürasyonunun teknik tablosundan alındı.

Hangi Excalibur Modeli Kime Uygun?

Excalibur modelleri arasında seçim yaparken önce bütçeni, sonra ekran boyutu ve taşıma ihtiyacını netleştirmek en kısa yol. Her modelin öne çıktığı kullanıcı profili şöyle:

Excalibur G920: En Yüksek Performansı İsteyen Oyuncu ve İçerik Üreticisi İçin

Excalibur G920, serinin performans tavanı. 24 çekirdekli Intel Core i9-14900HX işlemci, RTX 5090 24 GB GDDR7 ekran kartı ve 300 Hz QHD ekranı bir araya getiriyor. Ekran 500 nit parlaklıkta ve Casper'ın verilerine göre DCI-P3 renk alanını tam kapsıyor; bu da onu oyunun yanında video düzenleme ve tasarım işleri için de anlamlı kılıyor. Excalibur G920 ayrıca Wi-Fi 7, aynı anda 3 monitör desteği ve 100 W şarj destekli Type-C portla geliyor. Fiyatı ise 242.468 TL'den başlıyor.

Excalibur G915: Taşınabilirlik ve RTX 5070 Arayanlar İçin

Excalibur G915, oyun bilgisayarını okula, ofise ya da arkadaşına taşıyacak olanlar için tasarlanmış. 2,3 kg ağırlık ve 20,5 mm kalınlıkla serinin en hafif ve en ince modeli; Excalibur G870'e göre 200 gram daha hafif ve 3,4 mm daha ince. 80 Wh bataryası, serideki en yüksek batarya kapasitesi. 16 inç 16:10 ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor.

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Excalibur G915'te ekran çözünürlüğü işlemciye göre değişiyor: Intel Core i7-13620H ve Core 7 240H işlemcili konfigürasyonlar 16 inç FHD ekranla, Core Ultra 7 356H işlemcili konfigürasyonlar ise 16 inç QHD ekranla geliyor. FHD'li Excalibur G915 87.000 TL'den, QHD'li Excalibur G915 ise 110.000 TL'den (G915.356H-BE60A-C) başlıyor; yani QHD'li konfigürasyonların giriş fiyatı 23.000 TL (%26) daha yüksek. Daha net görüntü istiyorsan QHD'li Core Ultra 7 356H konfigürasyonları, bütçeyi korumak istiyorsan FHD'li konfigürasyonlar mantıklı.

Excalibur G915'in bir diğer avantajı RTX 5070'e en uygun fiyatla ulaşılan Excalibur modeli olması: G915.1362-CQ70A-C konfigürasyonu 99.999 TL. Casper'ın verilerine göre Series 2 ve Series 3 işlemcili Excalibur G915 konfigürasyonlarında 90 TOPS'a varan yapay zekâ desteği bulunuyor. Excalibur G915'te ayrıca 100 W şarj destekli Thunderbolt 4 port var.

Excalibur G870: Bütçesini Koruyarak Oyuna Başlamak İsteyenler İçin

Excalibur G870, Excalibur serisine en düşük bütçeyle girmenin yolu. RTX 4050'li G870.1362-AEA0A-C konfigürasyonu 64.999 TL'ye satılıyor. 15,6 inç FHD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor; bu da rekabetçi oyunlarda akıcı bir görüntü demek. Alüminyum alaşım gövde, 2 FrostFlux fan (89 fan bıçağı, 5400 RPM) ve Casper'ın verilerine göre RTX 5050/5060'ta 115 W'a kadar GPU gücü, Excalibur G870'i öğrenciler ve ilk oyuncu laptopunu alacaklar için dengeli bir seçenek yapıyor.

Aynı işlemci, aynı RTX 5060, 32 GB RAM ve 2 TB SSD'li konfigürasyonlarda Excalibur G870 (G870.1362-DX60A-C) 116.052 TL, Excalibur G915 (G915.1362-DX60A-C) 118.429 TL. Yani yalnızca 2.377 TL (%2) farkla daha hafif ve ince gövdeye, 16 inç 16:10 FHD ekrana, 350 nit parlaklığa, 80 Wh bataryaya ve Thunderbolt 4 porta geçebiliyorsun. Bu fark, iki model arasında kararsız kalanlar için önemli bir ipucu.

Excalibur G887: Büyük Ekranda Oynamak İsteyenler İçin

Excalibur G887, serinin 17,3 inç ekranlı tek modeli. Geniş panel; battle royale ve açık dünya oyunlarında sahneyi daha bütünlüklü görmeni, yayın yaparken ya da Discord açıkken ekranı rahat bölmeni sağlıyor. 144 Hz yenileme hızı ve 250 nit parlaklık sunuyor. Gövde, tek parça alüminyum bloktan CNC ile işlenip kum püskürtme ve anodize kaplamayla bitiriliyor.

Excalibur G887'de Intel Core i5-14450HX (10 çekirdek, 4,8 GHz'e kadar) ve Core i7-14650HX (16 çekirdek, 5,2 GHz'e kadar) işlemci seçenekleri var. Bunlara ek olarak Intel Core 7 230H işlemci ve RTX 3050 ekran kartıyla gelen bir Excalibur G887 seçeneği de bulunuyor; bu seçenek, 17,3 inç ekranı RTX 50 serisine göre daha giriş seviyesi bir ekran kartıyla isteyenlere alternatif sunuyor. Advanced Optimus ve MUX Switch desteği, FrostFlux soğutmada faz değişimli termal ped ve 4 ısı borusu bulunuyor; Casper'ın verilerine göre bu ped sıcaklığı 3°C'ye kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Fiyatı 94.138 TL'den başlıyor; bu, Excalibur G915'in giriş fiyatından 7.138 TL (%8) daha yüksek.

Casper Excalibur Fiyat Aralıkları Ne Kadar?

Casper Excalibur gaming laptop fiyatları, 24 Kasım 2026 itibarıyla 64.999 TL ile 307.755 TL arasında değişiyor. Model bazında en düşük ve en yüksek fiyatlı konfigürasyonlar şöyle:

Model En Düşük Fiyat En Düşük Fiyatlı Konfigürasyon En Yüksek Fiyat En Yüksek Fiyatlı Konfigürasyon Excalibur G870 64.999 TL i7-13620H, RTX 4050, 12 GB RAM, 500 GB SSD 120.277 TL Core 7 240H, RTX 5060, 32 GB RAM, 2 TB SSD Excalibur G915 87.000 TL Core 7 240H, RTX 5060, 16 GB RAM, 500 GB SSD 163.780 TL Core 7 240H, RTX 5070, 64 GB RAM, 2 TB SSD Excalibur G887 94.138 TL i5-14450HX, RTX 5050, 12 GB RAM, 500 GB SSD 167.303 TL i7-14650HX, RTX 5060, 64 GB RAM, 2 TB SSD Excalibur G920 242.468 TL i9-14900HX, RTX 5090, 32 GB RAM, 1 TB SSD 307.755 TL i9-14900HX, RTX 5090, 64 GB RAM, 2+2 TB SSD, Windows 11 Pro

Fiyatlar 24 Kasım 2026'da casper.com.tr'de listelenen satış fiyatlarıdır. Excalibur G920, Excalibur G915 ve Excalibur G870'te bu fiyatlar sitede indirimli fiyat olarak gösteriliyor; fiyatlar ve stok durumu değişebilir. Excalibur G920'nin RTX 5070 Ti'li konfigürasyonu (G920.1490-DQP0A-E) sitede fiyatsız listelendiği, Core 7 230H ve RTX 3050'li Excalibur G887 seçeneğinin fiyatı ise bu tarih itibarıyla sitede yer almadığı için tabloya alınmadı.

Fiyat basamaklarına bakınca Excalibur G915'in giriş fiyatı, Excalibur G870'inkinden 22.001 TL (%34) yüksek. Excalibur G920'nin giriş fiyatı ise Excalibur G870'inkinin yaklaşık 3,7 katı; çünkü Excalibur G920'nin fiyatlı tüm konfigürasyonları RTX 5090'la geliyor. Casper sitesinde anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de bulunuyor.

Casper Excalibur Kullananlar Ne Diyor?

Casper Excalibur kullanıcılarının casper.com.tr ürün sayfalarına bıraktığı yorumlarda performans, soğutma ve servis öne çıkıyor; fan sesi ise en sık dile getirilen eleştiri.

"soğutması iyi ve fan sesi de aynı donanıma sahip diğer bilgisayarlara kıyasla sessiz kalıyor." (casper.com.tr Excalibur G870 kullanıcısı, 07.07.2026)

"baya soğuk çalışıyor her oyunu akıcı oynatıyor tek sıkıntısı fan sesi ama memnunum ben" (casper.com.tr Excalibur G870 kullanıcısı, 11.10.2024)

"biraz ince eleyip sık dokudum ama tam bir performans canavarı aldım" (casper.com.tr Excalibur G915 kullanıcısı, 21.07.2026)

"daha önce servise de bakımlar için sık sık geldim 1 saaatte geri teslim ediyorlar" (casper.com.tr Excalibur G915 kullanıcısı, 12.11.2026)

"Gayet şık ve kaliteli" (casper.com.tr Excalibur G920 kullanıcısı, 06.07.2025)

Fan sesi konusunda Casper'ın kendi açıklaması da benzer: Excalibur modellerinde daha büyük ve daha çok yapraklı fanlar kullanıldığı için fan hızlandıkça diğer segmentteki notebook'lara göre biraz daha fazla ses çıkabiliyor. Excalibur G887 yeni bir model olduğu için ürün sayfasında henüz kullanıcı yorumu bulunmuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper Excalibur serisi genel olarak nasıl bir değerlendirmeyi hak ediyor?

Cevap: Casper Excalibur; 64.999 TL'den 307.755 TL'ye uzanan fiyat aralığında RTX 3050'den RTX 5090'a kadar ekran kartı, 15,6 ile 17,3 inç arası ekran ve 2,3-2,5 kg ağırlık seçenekleri sunan bir oyuncu laptop serisi. Tüm modellerde MUX Switch, yükseltilebilir RAM/SSD, 24 ay garanti ve donanım özelleştirme imkânı var.

Soru: En ucuz Casper Excalibur hangisi?

Cevap: 24 Kasım 2026 itibarıyla en uygun fiyatlı Excalibur, 64.999 TL'lik Excalibur G870 (G870.1362-AEA0A-C). Bu konfigürasyonda Intel Core i7-13620H işlemci, RTX 4050 6 GB ekran kartı, 12 GB DDR5 RAM ve 500 GB SSD bulunuyor.

Soru: Excalibur G915 mi, Excalibur G870 mi almalıyım?

Cevap: Taşınabilirlik ve ekran kalitesi öncelikse Excalibur G915 (2,3 kg, 16 inç FHD veya QHD ekran, 80 Wh batarya, RTX 5070 seçeneği); en düşük bütçe öncelikse Excalibur G870. Aynı işlemci, RTX 5060, 32 GB RAM ve 2 TB SSD'li konfigürasyonlarda aradaki fark yalnızca 2.377 TL.

Soru: Casper Excalibur'un RAM ve SSD'si sonradan yükseltilebilir mi?

Cevap: Evet. Excalibur G920, Excalibur G915, Excalibur G870 ve Excalibur G887'de 2 RAM yuvası (64 GB'a kadar) ve 2 M.2 NVMe SSD yuvası bulunuyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Laptopunu sık sık prizden uzakta kullanacaklar: Casper, Excalibur serisinin performans cihazı olduğunu ve tam performans için şarja takılı kullanılması gerektiğini belirtiyor. Excalibur G870 ve Excalibur G887'de batarya 60-62 Wh civarında; uzun süre prizsiz çalışmak birinci önceliğinse bu modeller sana göre olmayabilir.

Casper, Excalibur serisinin performans cihazı olduğunu ve tam performans için şarja takılı kullanılması gerektiğini belirtiyor. Excalibur G870 ve Excalibur G887'de batarya 60-62 Wh civarında; uzun süre prizsiz çalışmak birinci önceliğinse bu modeller sana göre olmayabilir. Sessiz bir ortamda çalışmak zorunda olanlar: Hem Casper'ın açıklaması hem kullanıcı yorumları, yoğun yük altında fan sesinin belirgin olabildiğini gösteriyor.

Hem Casper'ın açıklaması hem kullanıcı yorumları, yoğun yük altında fan sesinin belirgin olabildiğini gösteriyor. Excalibur G887'de çok yüksek ekran parlaklığı ve çözünürlüğü arayanlar: 17,3 inç panel FHD çözünürlükte ve 250 nit parlaklıkta. QHD ekran istiyorsan Core Ultra 7 356H'li Excalibur G915 ya da Excalibur G920, daha parlak ekran istiyorsan Excalibur G915 (350 nit) ya da Excalibur G920 (500 nit) daha uygun.

17,3 inç panel FHD çözünürlükte ve 250 nit parlaklıkta. QHD ekran istiyorsan Core Ultra 7 356H'li Excalibur G915 ya da Excalibur G920, daha parlak ekran istiyorsan Excalibur G915 (350 nit) ya da Excalibur G920 (500 nit) daha uygun. Amiral gemisinde hafiflik arayanlar: 2,5 kg ağırlık, 27,9 mm kalınlık ve 330 W adaptörle Excalibur G920 masa başı odaklı bir makine.

2,5 kg ağırlık, 27,9 mm kalınlık ve 330 W adaptörle Excalibur G920 masa başı odaklı bir makine. Sınırlı bütçeyle en üst seviye ekran kartı isteyenler: RTX 5090'a ulaşmak için en az 242.468 TL gerekiyor; daha düşük bütçede seri RTX 5070'te tavan yapıyor.

Sonuç: Casper Excalibur Gaming Laptop Dünyasında Nerede Duruyor?

Casper Excalibur, giriş seviyesinden amiral gemisine kadar her bütçe ve kullanım senaryosu için ayrı bir model sunan, garanti, bakım ve özelleştirme tarafında da kendine has avantajlar sağlayan bir gaming laptop serisi.

Excalibur G870: 64.999 TL'den başlayan fiyatla serinin giriş kapısı; 15,6" 165 Hz ekran.

64.999 TL'den başlayan fiyatla serinin giriş kapısı; 15,6" 165 Hz ekran. Excalibur G915: 2,3 kg, 20,5 mm, 16" FHD/QHD ekran seçeneği ve 80 Wh bataryayla taşınabilirlik odaklı; RTX 5070'e 99.999 TL'den ulaşılıyor.

2,3 kg, 20,5 mm, 16" FHD/QHD ekran seçeneği ve 80 Wh bataryayla taşınabilirlik odaklı; RTX 5070'e 99.999 TL'den ulaşılıyor. Excalibur G887: 17,3" 144 Hz ekran ve tek parça alüminyum gövdeyle büyük ekran sevenler için; 94.138 TL'den başlıyor.

17,3" 144 Hz ekran ve tek parça alüminyum gövdeyle büyük ekran sevenler için; 94.138 TL'den başlıyor. Excalibur G920: i9-14900HX, RTX 5090 ve 300 Hz QHD ekranla serinin zirvesi; 242.468 TL'den başlıyor.

i9-14900HX, RTX 5090 ve 300 Hz QHD ekranla serinin zirvesi; 242.468 TL'den başlıyor. Tüm Excalibur modellerinde: MUX Switch, 2 RAM + 2 SSD yuvası, 24 ay garanti, Ömür Boyu Performans Bakım ve satın almadan önce Excalibur laptop modellerini özelleştirme imkânı.

Kaynak: Bu içerik, 24 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G920, Excalibur G915, Excalibur G870 ve Excalibur G887 ürün ve model listeleme sayfalarından derlenmiştir. Kullanıcı yorumları aynı sayfalardaki yorum bölümlerinden alınmıştır.