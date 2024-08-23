Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, dünya çapında farklı departmanlarda çalışan yüz binlerce çalışana sahip. Şirket, şimdi ise çalışanı olduğu bir kişinin paylaşımıyla gündeme geldi.
Çalışanların tartışmalar yaptığı bir platform olan Blind’da geçtiğimiz günlerde Amazon çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi paylaşım yaptı. Bu kişi, uzun süredir çok az çalışarak para kazandığını ve şirketten bu konuda herhangi bir hamle gelmediğini belirtti.
İddiaya göre çok az çalışarak yıllık 370 bin dolar alıyormuş
“agHX08” kullanıcı ismine sahip olan bu kişi, 1,5 yıldır Amazon’da TPM (Teknik Program Yöneticisi) olarak yer aldığını ifade etmiş. Paylaşıma göre önceden Google’da çalışıyormuş ancak teknoloji devinin yaptığı toplu işten çıkarma nedeniyle ayrılmış ve sonrasında Amazon’a girmiş.
Kullanıcı, 1,5 yıldır Amazon’da çok az çalışarak para kazandığını söylüyor. Giriş amacı, hiçbir şey yapmayarak bedava para kazanmak ve PIP almakmış. İş dünyasında yaygın bir terim olan PIP, performans iyileştirme planı anlamına geliyor. İşveren, yeterince performans gösteren çalışana performansını iyileştirmesi için fırsat sunuyor. Gerçekleşmezse de bu çalışan işten çıkarılıyor. Yani kovulmadan önceki son adım diyebiliriz.
Paylaşıma göre bu kişi, 1,5 yıldır haftada sadece 8 saat çalışıyormuş. Bunun büyük çoğunluğu ise toplantılarla geçiyormuş. Bu süreçte hiçbir önemli bir hedef edinmemiş, 7 destek talebi çözmüş ve 1 tablo teslim etmiş. O tabloyu da 3 günde ChatGPT’ye yaptırmış ancak şirkete 3 ay tamamladığını söylemiş. Tüm bunları yaparken de yıllık 370 bin dolar civarında maaşı varmış. Paylaşımında ne kadar daha bunun devam edeceğini diğer kullanıcılara sormuş ve bir anket başlatmış.
Paylaşımda yapılan tam açıklama şu şekilde:
Tabii ki bunun gerçek olup olmadığını söylemek mümkün değil. Bu kişi Blind kullanıcılarını trollemek isteyen biri de olabilir. O yüzden şüpheli yaklaşmakta fayda var. Ancak gerçek çıkması da şaşırtıcı olmayacaktır. Son zamanlarda binlerce insanın çalıştığı teknoloji şirketlerinde bu tarz insanların yer aldığına dair iddialar vardı. Gerçekse Amazon’un çalışanlarını denetleme konusunda biraz sınıfta kaldığını söylemek mümkün.