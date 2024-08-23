Amazon'da çalıştığını söyleyen bir kullanıcı, çok az çalışarak yıllık 370 bin dolar kazandığını ve şirketten bu konu hakkında herhangi bir hamle gelmediğini iddia etti.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, dünya çapında farklı departmanlarda çalışan yüz binlerce çalışana sahip. Şirket, şimdi ise çalışanı olduğu bir kişinin paylaşımıyla gündeme geldi.

Çalışanların tartışmalar yaptığı bir platform olan Blind’da geçtiğimiz günlerde Amazon çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi paylaşım yaptı. Bu kişi, uzun süredir çok az çalışarak para kazandığını ve şirketten bu konuda herhangi bir hamle gelmediğini belirtti.

İddiaya göre çok az çalışarak yıllık 370 bin dolar alıyormuş

“agHX08” kullanıcı ismine sahip olan bu kişi, 1,5 yıldır Amazon’da TPM (Teknik Program Yöneticisi) olarak yer aldığını ifade etmiş. Paylaşıma göre önceden Google’da çalışıyormuş ancak teknoloji devinin yaptığı toplu işten çıkarma nedeniyle ayrılmış ve sonrasında Amazon’a girmiş.

Kullanıcı, 1,5 yıldır Amazon’da çok az çalışarak para kazandığını söylüyor. Giriş amacı, hiçbir şey yapmayarak bedava para kazanmak ve PIP almakmış. İş dünyasında yaygın bir terim olan PIP, performans iyileştirme planı anlamına geliyor. İşveren, yeterince performans gösteren çalışana performansını iyileştirmesi için fırsat sunuyor. Gerçekleşmezse de bu çalışan işten çıkarılıyor. Yani kovulmadan önceki son adım diyebiliriz.

Paylaşıma göre bu kişi, 1,5 yıldır haftada sadece 8 saat çalışıyormuş. Bunun büyük çoğunluğu ise toplantılarla geçiyormuş. Bu süreçte hiçbir önemli bir hedef edinmemiş, 7 destek talebi çözmüş ve 1 tablo teslim etmiş. O tabloyu da 3 günde ChatGPT’ye yaptırmış ancak şirkete 3 ay tamamladığını söylemiş. Tüm bunları yaparken de yıllık 370 bin dolar civarında maaşı varmış. Paylaşımında ne kadar daha bunun devam edeceğini diğer kullanıcılara sormuş ve bir anket başlatmış.

Paylaşımda yapılan tam açıklama şu şekilde:

“1,5 yıl önce Google’ın işten çıkarılmasına dahil edildikten sonra Amazon’a katıldım. Niyetim, “hiçbir şey yapmadan” bedava para kazanmak ve sonunda PIP almaktı. Çoğunluğu toplantılar olmak üzere haftada yaklaşık 8 saat çalışıyorum. Abartmadan söylemem gerekirse şu ana kadar 0 önemli hedef aldım, 7 destek talebi çözdüm ve ChatGPT kullanarak 3 günde 1 otomatik tablo teslim ettim (onlara bu görevin 3 ay sürdüğünü söyledim.

Kıdemli bir TPM olarak yıllık 370 bin dolar maaşa çalışıyorum. Günlük rutinim diğer ekiplerin benim ekibimle entegre olmak istemesine hayır demek. Herhangi bir PIP’ın yolda olduğu konusunda bir bilgi almadım. Sizce buna daha ne kadar devam edebilirim?”

Tabii ki bunun gerçek olup olmadığını söylemek mümkün değil. Bu kişi Blind kullanıcılarını trollemek isteyen biri de olabilir. O yüzden şüpheli yaklaşmakta fayda var. Ancak gerçek çıkması da şaşırtıcı olmayacaktır. Son zamanlarda binlerce insanın çalıştığı teknoloji şirketlerinde bu tarz insanların yer aldığına dair iddialar vardı. Gerçekse Amazon’un çalışanlarını denetleme konusunda biraz sınıfta kaldığını söylemek mümkün.