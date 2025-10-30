Amazon’da Gülümseten Kasım Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi Fırsatları

Kasım ayı boyunca elektronikten kişisel bakıma kadar birçok farklı ürün, Amazon'da Gülümseten Kasım İndirimleri kapsamında uygun fiyatlarıyla karşımıza çıkacak.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 30.10.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
"Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor."
İndirim bulunan bazı kategoriler şöyle:
- Ofis ve kırtasiye ürünlerinde 4 al 3 öde
- Süpermarket ürünlerinde 250 TL'ye %25 indirim
- Seçili Kitaplarda İkinciye %15 İndirim
- Philips ürünlerinde Gülümseten Kasım fırsatları
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Xiaomi 15T Pro Telefon: 43.624,78 TL’ye satışta.
- Canon EOS R100 RF-S Fotoğraf Makinesi: 35.024,00 TL’ye düşmüş durumda.
- Apple Watch SE 3 Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı %5 indirimle 12.809,00 TL.
- JBL Go4, Bluetooth Hoparlör: Güçlü ses sağlayan bu hoparlör şimdi 1.287,90 TL.
- TP-Link Tapo C510W, 2K Güvenlik Kamerası: Bu ürün, 1.979,10 TL fiyata sahip.
- Marshall Minor IV BT, TWS Kulaklık: Kesintisiz, güçlü bir ses deneyimi sağlayan bu kulaklık, indirimlere özel 3.500,10 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- HP Victus | AMD Ryzen 7 7840HS Dizüstü Bilgisayar: Fırsatlar kapsamında 44.999,00 TL’ye satışta.
- Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse: İndirimlerle şimdi 550,00 TL.
- Samsung Galaxy Tab S10 FE Tablet: 16.799,00 TL’ye düştü.
- Acer Nitro XF270X1biiph Oyun Monitörü: 27" ekrana sahip olan bu ürün, %35 indirimle 5.859,00 TL’ye düştü.
- Razer Gigantus V2 Mousepad: Şimdi 680,70 TL.
- MSI MPG GUNGNIR 300R Gaming Bilgisayar Kasası: %38 indirimle 4.999,00 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu: Uzun süre bilgisayar başında vakit geçirenlerin tercihi olan bu oyuncu koltuğunu satın almak isterseniz şimdi 6.799,00 TL.
- Philips Hue Akıllı LED Şerit: 2.899,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Philips MG7950/15, 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti: Uzun süreli pil ömrüne sahip olan bu cihaz, 2.249,00 TL.
- Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos: %30 indirimle 2.400,00 TL’ye düştü.
- SONGMICS Lcd402B Bilgisayar Masası: Fiyatı %35 indirimle 6.999,00 TL.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Bosch Akülü Darbeli Vidalama: 3.402,25 TL’ye düşen bu ürün listemizde yerini aldı.
- Yale 45-0500-1432-00-6001 LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü: 2.298,00 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Varta Aluminium Light F30 El Feneri: Satın almak isterseniz şimdi 680,29 TL.
- Viko Multi-Let Şok Korumalı Altılı Priz: %10 indirimle 506,99 TL’ye düşmüş durumda.