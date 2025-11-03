Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Amazon Gülümseten Kasım İndirimlerinde Günün En İyi Fırsatları!

Amazon'da Gülümseten Kasım geçtiğimiz günlerde başladı. 30 Ekim- 28 Kasım tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Amazon Gülümseten Kasım İndirimlerinde Günün En İyi Fırsatları!
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Kasım ayı boyunca elektronikten kişisel bakıma kadar birçok farklı ürün, Amazon'da Gülümseten Kasım İndirimleri kapsamında uygun fiyatlarıyla karşımıza çıkacak.

Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

"Bu içerik 03.11.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

"Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor."

Elektronik

Adsız tasarım - 2025-11-03T123427.330

Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.

Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Bilgisayar

Adsız tasarım - 2025-11-03T125215.334

Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.

Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Ev ve Yaşam

Adsız tasarım - 2025-11-03T130958.219

Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.

Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Yapı Market

Adsız tasarım - 2025-11-03T131851.576

Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.

Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

