Amazon Gülümseten Kasım İndirimlerinde Günün En İyi Fırsatları!

Kasım ayı boyunca elektronikten kişisel bakıma kadar birçok farklı ürün, Amazon'da Gülümseten Kasım İndirimleri kapsamında uygun fiyatlarıyla karşımıza çıkacak.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Apple iPhone 16 Pro Max: 108.399,00 TL’ye satışta.
- Kawa D6 2K 135 Derece Araç Kamerası: 1.778,90 TL’ye düşmüş durumda.
- HUAWEI Watch Fit 2: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı 2.199,00 TL.
- Next YE-42020GG4 42" 106 Ekran Full HD Google Android TV: Şimdi %12 indirimle 7.499,00 TL.
- Xiaomi Akıllı Kamera C200: Bu ürün, 1.214,10 TL fiyata sahip.
- Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kulaklık: Kesintisiz, güçlü bir ses deneyimi sağlayan bu kulaklık, indirimlere özel 2.184,05 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Lenovo LOQ 15IAX9 Dizüstü Bilgisayar: Fırsatlar kapsamında 30.499,00 TL’ye satışta.
- Logitech M705 Marathon Kablosuz Mouse: İndirimlerle şimdi 1.470,00 TL.
- Logitech G G733 LIGHTSPEED Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı: 5.549,00 TL’ye düştü.
- Koorui G2711P, 200Hz Oyun Monitörü: 27" ekrana sahip olan bu ürün, %36 indirimle 5.999,00 TL’ye düştü.
- Claw's Raptor 80X30CM Mikrofiber Mousepad: Şimdi %37 indirimle 269,00 TL.
- SteelSeries Apex 3 TKL Türkçe Gaming Klavye: 2.096,00 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- xDrive Tarsus Business Çalışma Koltuğu: Uzun süre bilgisayar başında vakit geçirenlerin tercihi olan bu koltuğu satın almak isterseniz şimdi 6.556,00 TL.
- Melitta Enjoy Top Therm Termoslu Filtre Kahve Makinesi: 6.299,88 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Philips BT3206/14 Sakal Düzeltme ve Şekillendirme Makinesi: 45 dakikaya kadar kablosuz kullanıma sahip olan bu cihaz, 836,00 TL.
- Stanley Vacuum Stein Vakumlu Termos Bardak: %14 indirimle 1.140,00 TL’ye düştü.
- Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası: Fiyatı %7 indirimle 1.119,00 TL.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Bosch Professional GBM 10 RE Darbesiz Matkap: 2.508,81 TL’ye düşen bu ürün listemizde yerini aldı.
- ThermoPro TP50 dijital Termo-Higrometre: 413,10 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Busstier 25 Parça Tornavida Tamir Seti: Satın almak isterseniz şimdi %38 indirimle 123,90 TL.
- Viko Multi-Let Üçlü Priz: %9 indirimle 261,99 TL’ye düşmüş durumda.