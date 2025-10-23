Tümü Webekno
Amazon, Kuryelere Özel Ekranlı ve Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlük Tanıttı

Amazon, kuryelerin çalışırken kullanacağı yepyeni bir akıllı gözlük tanıttı. Gözlük, ekran ve yapay zekâ desteğiyle geliyor.

Amazon, Kuryelere Özel Ekranlı ve Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlük Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Amazon, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikle yepyeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan belki de en çok dikkat çekeni, kuryeler için tasarlanmış olan yapay zekâ destekli akıllı gözlüklerdi. Bu gözlükler, Amazon teslimat çalışanları tarafından kullanılacak.

Yeni akıllı gözlüğün arkasındaki temel fikir, Amazon kuryelerinin işleri sırasındaki ihtiyaçlarını ellerini kullanmadan karşılamasına imkân tanımak. Gözlükler, yapay zekâ desteğinin yanı sıra ekrana sahip. Böylece telefonlarını kullanmalarına gerek kalmadan teslimatları gerçekleştirmelerine imkân tanıyor.

Karşınızda Amazon’un kuryelere özel akıllı gözlüğü

11

Akıllı gözlük, yerleşik bir ekran ve her zaman açık olma özelliğine sahip kamerayla geliyor. Tasarımına baktığımızda günlük kullanıma uygun olarak geldiğini görüyoruz. Böylece konforlu bir kullanım sunarak teslimat çalışanlarının rahat bir şekilde gün boyunca giyebilmelerini sağlıyor. Ancak sadece gözlük yok. Ondan ayrı bir şekilde bataryası da mevcut.

vest

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere gözlükler, **değiştirilebilir bir bataryaya sahip bir yelekle **geliyor. Yani çalışanların gözlüğü takarken bu yeleği giymesi gerek. Ayrıca yelekte fotoğrafları hızlı bir şekilde çekmelerini sağlayan bir düğme de var.

Ekran üzerinden teslimat bilgilerini takip edip yol tarifi alabilecekler

Amazon çalışanları, gözlüğe yerleştirilen ekran yoluyla teslim edecekleri paketler hakkında bilgilere ulaşabiliyor. Aynı zamanda** adres tarifleri** konusunda bilgi alabiliyorlar.

Kamera sayesinde başarılı bir şekilde teslim ettikleri paketlerin fotoğrafını çekme imkânı da sunuluyor. Böylece telefon ihtiyacı neredeyse tamamen ortadan kalkmış oluyor, ellerini kullanmadan kolayca işlerini yapabiliyorlar. Ekrana baktığımızda biraz Fallout benzeri retro fütüristik bir tasarım yer aldığını görebiliyoruz.

tint

Gözlüklerin lenslerinin değişme özelliği de var. Güneş ışığından çalışanları korumak için daha karanlık hâle gelebiliyor. Böylece her koşulda sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyorlar. Ayrıca reçeteli camları desteklediğini de belirtelim. Yani gözünde sorun olan çalışanlar da sıkıntısız bir şekilde kullanabilecek.

Şirket, şimdilik gözlüğü sadece tanıttı. Ne zaman ve nerede kullanıma sunulacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ayrıca genel tüketiciye uygun bir gözlük çıkarıp çıkarmayacağı da belli değil. Ancak ürüne baktığımızda gerçekten kullanışlı olacağını öngörebiliriz.

webtekno

