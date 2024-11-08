Amazon, Mass Effect evrenini televizyon dizisine uyarlamak için çalışmalara başladı. Yapım süreci ve detayları hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.

Amazon, Fallout ve yakın zamanda yayınlanan Like A Dragon: Yakuza dizileriyle elde ettiği başarıların ardından popüler Mass Effect serisini televizyona uyarlamaya karar verdi.

Mass Effect’in dizisi Amazon MGM Stüdyoları tarafından üretilecek. F9: The Fast Saga senaristi Daniel Casey, dizinin senaryosunu yazmak üzere anlaşma sağlarken BioWare yapımcısı Mike Gamble ile Ari Arad ise dizinin yapımcıları olacak.

Mass Effect hayranları için yeni bir hikaye başlamak üzere mi?

2021'de Mass Effect Legendary Edition ile eski oyunlar modern konsollara uyarlanmıştı ancak serinin yeni bir oyunuyla ilgili bir gelişme yaşanmadı. 2017'de çıkan Mass Effect: Andromeda’nın ardından BioWare, yeni bir Mass Effect oyununun geliştirildiğini duyurdu. Dizi ile ilgili henüz ayrıntılar açıklanmış değil, ancak büyük ihtimalle Komutan Shepard ve serinin klasik öğeleri ön planda olacağa benziyor.

Dizinin detayları henüz netleşmemiş olsa da Mass Effect hayranları için bu gelişme büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor diyebiliriz.